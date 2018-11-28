Происшествия

Названа вероятная причина пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин»
Российская газета
16:51

Возгорание на строящемся в Петербурге ледоколе "Виктор Черномырдин" могло произойти из-за нарушения техники безопасности, сообщили "РГ" в пресс-службе "Адмиралтейских верфей". Работы в котельном отделении, где и начался пожар, проводила подрядная организация.
Российская газета16:51

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Названа возможная причина пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин»

РИА Новости16:11

По предварительной версии, пожар на ледоколе произошел из-за нарушения техники безопасности

Интерфакс16:52

Пострадавший при пожаре на строящемся в Петербурге ледоколе попал в реанимацию

ТАСС16:43

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Фонтанка.Ру16:23

Рабочие сняли на видео начало пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин» в Петербурге

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Петербургский дневник14:42

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Мойка7816:48
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