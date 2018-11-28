Происшествия
Названа вероятная причина пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин»
Названа вероятная причина пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин»Российская газета16:51
Возгорание на строящемся в Петербурге ледоколе "Виктор Черномырдин" могло произойти из-за нарушения техники безопасности, сообщили "РГ" в пресс-службе "Адмиралтейских верфей". Работы в котельном отделении, где и начался пожар, проводила подрядная организация.
Российская газета16:51
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Происшествия
Десять человек эвакуировано из ОМВД Бирюлево Западное из-за возгорания
Десять человек эвакуировано из отдела полиции Бирюлево Западное из-за возникшего возгорания, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.
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Происшествия
В Пентагоне заявили, что тревога в госпитале в США оказалась учебной
Тревога, объявленная во вторник в Национальном медицинском центре ВМС США имени Уолтера Рида, оказалась учебной.
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Происшествия
В Подмосковье СК проверит данные об избиении ребенка тренером
Следователи проверяют информацию о том, что тренер спортивной секции ударил ребенка ногой в Наро-Фоминском районе Подмосковья.
Обновлено в 17:15
Происшествия
В московском метро иностранец погиб под поездом
Обновлено в 16:39
Происшествия
Нападение акулы на подводного охотника попало на видео
У берегов Багамских островов акула напала на подводного охотника.
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Происшествия
В Петербурге пособника террористов отправят на принудительное лечение
К петербуржцу, который оказывал помощь в подготовке теракта в Казанском соборе осенью прошлого года, будут применены меры медицинского характера.
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Происшествия
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Обновлено в 14:58
Происшествия
СК возбудил дело после нападения на российское посольство в Киеве
Два уголовных дела по ч. 2 ст. 360 УК России (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой) возбудило Главное следственное управление СК.
Обновлено в 17:10
Происшествия
В Ливане убит ведущий британского Radio One
Обновлено в 15:50
Происшествия
Обвиняемый в атаке на автобус «Боруссии» получил 14 лет тюрьмы
Обвиняемый в подрыве автобуса футбольного клуба «Боруссия» 28-летний иммигрант из России Сергей В. приговорен к 14 годам тюрьмы в Германии, передает агентство DPA.
Обновлено в 15:30
Происшествия
Ущерб от лесных пожаров в Калифорнии составит миллиарды долларов
Министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что ущерб от самого крупного пожара в Калифорнии «составит миллиарды долларов».
Обновлено в 16:25
Происшествия
Вместо Хаски ущерб хозяйке автомобиля оплатил известный ресторатор
Как рассказал "Интерфаксу" адвокат музыканта Алексей Аванесян, Хаски помог известный кубанский ресторатор Тахир Холикбердиев: он заплатил деньги, "поскольку не хотел возбуждения уголовного дела".
Обновлено в 14:41
Происшествия
В Краснодаре балкон строящегося дома рухнул на детскую площадку
Обрушение свежей кирпичной кладки балкона строящегося дома из-за порыва ветра произошло в Краснодаре, повреждена крыша детской площадки, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе администрации города Краснодара.
Обновлено в 15:40
Происшествия
Врезавшийся в забор храма в Москве водитель служит в полиции
За рулём автомобиля BMW, который врезался в забор храма на юго-востоке Москвы, был полицейский.
Обновлено в 13:44
Происшествия
В Невском районе после прорыва трубы 41 дом остался без отопления
Во вторник, 27 ноября, возле дома №67 корпус 4 по проспекту Большевиков прорвало прорвало трубу.
Обновлено в 14:00