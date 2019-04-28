Экономика
Названа тройка стран, где россияне чаще всего покупают жильеВести.Ru 05:00
В тройку лидеров вошли граждане Ирана, Ирака и Саудовской Аравии. По итогам первого квартала, свыше 18% запросов россиян на покупку жилья за рубежом пришлось на Испанию. Это первое место в рейтинге популярных стран у российского покупателя.
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Происшествия
Автомобиль с людьми упал в реку в Ростовской области
Обновлено в 06:06
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено в 01:58
Кино
Финал «Мстителей» установил рекорд по сборам в день премьеры
Последняя часть фантастического фильма «Мстители: Финал» за первый день проката собрала по всему миру $644 млн, что стало рекордной суммой, сообщает CNBC.
Обновлено в 01:59
Здоровье
Челнинские врачи проверили состояние здоровья ветеранов Великой Отечественной войны Тукаевского района
Бригада челнинского госпиталя для ветеранов войн побывала в командировке - в селах Тукаевского района.
Обновлено в 03:17
Музыка
После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка
"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.
Обновлено вчера в 01:28
Культура
Назарбаев и Джеки Чан обсудили совместные кинопроекты
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и китайский актер Джеки Чан обсудили возможные совместные проекты в киноиндустрии в ходе встречи в Пекине.
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес
Гарри и Лиза Галкины поздравили родителей с Пасхой
Поздравляем вас со светлым праздником Пасхи.
Обновлено в 02:52
Культура
Шеннен Доэрти возвращается в «Беверли-Хиллз 90210»
Шеннен Доэрти сыграет в сиквеле сериала "Беверли-Хиллз 90210".
Обновлено в 02:29
Футбол
Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено вчера в 22:25
Хоккей
Сборная России вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия
В Воронежской области потушили сильный пожар на складе «Магнита»
В Воронежской области в ночь с 27 на 28 апреля возник сильный пожар в распределительном центре «Магнита».
Обновлено в 01:51
Экономика
Съемные квартиры выросли в цене
Съемные квартиры выросли в цене Собственники жилья начали проще относиться к увеличению запрашиваемых ставок.
Обновлено в 03:16
Политика
В Киеве назвали условия для политического блока по Донбассу
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко назвала основные условия по выполнению Киевом политического блока по Донбассу.
Обновлено в 05:57
Происшествия
На затонувшем под Петербургом катере не хватало спасательных жилетов
На затонувшем в Финском заливе вблизи от Санкт-Петербурга катере спасательных жилетов было меньше, чем пассажиров.
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес
Идрис Эльба женился в третий раз
Американский актер Идрис Эльба женился в третий раз, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 01:13
Происшествия
Умер еще один отравившийся наркотиками заключенный «Матросской тишины»
Еще один арестант, отравившийся наркотиками в московском СИЗО «Матросская тишина», умер утром 28 апреля.
Обновлено в 07:05
Политика
The National Interest предложил план примирения США с Россией
США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме
Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Путин: Украина без транзита останется без газа
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
Обновлено вчера в 05:49
Происшествия
Снаряд времен ВОВ нашли на западе Москвы
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес
Наташа Королева оправдалась за поддержку дочери Алсу на «Голосе»
Ранее сообщалось, что фанаты раскритиковали Королеву за поддержку дочери Алсу на "Голосе"
Обновлено вчера в 15:09
Шоу-бизнес
«Что за вареники?»: Бородину заклевали за неудачное фото
На снимке ведущая выглядит усталой и с ужасным макияжем. Ксения Бородина привыкла радовать поклонников эффектными фотографиями.
Обновлено вчера в 05:58
Происшествия
«Украинская любовница» Саакашвили попала в ДТП в Москве
Елена Бурчак, о которой СМИ упоминали как о любовнице бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, попала в ДТП в Москве, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 06:43
Общество
В соцсетях публикуют доказательства накруток голосования в пользу дочери Алсу
Обновлено вчера в 05:00
Путешествия
Группа россиян застряла в китайском аэропорту
Обновлено в 06:53
Религия
Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя
Президент России Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:21
Политика
Песков рассказал о своих впечатлениях от Ким Чен Ына
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын показал себя профессиональным и подготовленным главой государства, он владеет деталями, живо реагирует на все и имеет свою позицию по всем вопросам.
Обновлено в 06:45
Политика
Украинцы рвутся в Крым: людской поток вырос вдвое
Есть данные, согласно которым людской поток, движущийся со стороны Украины, с приближением майских каникул будет лишь увеличиваться, поскольку гражданам соседнего государства привычнее отдыхать на «полюбившихся крымских курортах».
Обновлено в 03:44
Армия и оружие
Десантный корабль «Петр Моргунов» выйдет в море в июне
Большой десантный корабль проекта 11711 "Петр Моргунов", который строится на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь", впервые выйдет в море в июне нынешнего года.
Обновлено в 06:13