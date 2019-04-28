Общество
В каких странах россияне чаще покупают недвижимостьMillionaire.ru 14:50
Эксперты предполагают, что вскоре Турция может поменяться местами с Болгарией, поскольку из квартала в квартал квартирам и домам в этой стране россияне все чаще отдают предпочтение. Что же касается элитного жилья, то здесь вне конкуренции пока Франция и Италия.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 17:07, Ашберн
Музыка
Спасенная песней Началовой дочь Алсу выиграла «Голос»
Обновлено вчера в 02:31
Транспорт
Из-за запрета французских властей рейс Москва-Париж сел в Калуге
Как выяснилось, французские власти отказались выдать «Уральским авиалиниям» разрешение на выполнение прямого рейса из Жуковского.
Обновлено в 14:31
Происшествия
Найдены тела пятерых человек, погибших при падении машины в реку Дон
В Ростовской области извлечены из воды тела всех людей, утонувших при съезде автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 12:07
Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Обновлено в 13:58
Происшествия
Из-за снега в Екатеринбурге застрял автобус с первоклассниками
Как сообщает E1.ru, из-за снежных заносов на дороге застрял автобус с первоклассниками, возвращавшийся в Екатеринбург с экскурсии.
Обновлено в 16:05
Политика
В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 10:11
Космос
Гиперзвуковая ракета-носитель будет запущена в 2020 году
Испытания гиперзвуковой ракеты-носителя планируется начать в 2020 году.
Обновлено в 09:11
Политика
Умер бывший генеральный конструктор «Ильюшина» Генрих Новожилов
Дважды Герой Социалистического Труда, почетный генеральный конструктор авиационного комплекса имени Ильюшина, создатель легендарного самолета Ил-76 Генрих Новожилов скончался в воскресенье на 94-м году жизни, сообщил РИА Новости источник из окружения Новожилова.
Обновлено в 15:04
Музыка
Победа дочери Алсу на шоу «Голос» обошлась ее фанатам в 7 млн рублей
В общей же сложности зрители, принимавшие участие в голосовании, потратили 16 млн 394 тыс. рублей (из них смс-голосование обошлось в 14 млн 559 тыс. рублей, а звонки – в 1 млн 835 тыс. рублей).
Обновлено в 09:53
Общество
За сутки Нева обмелела почти на полметра
Показатели уровня воды возле Горного университета составили - 43 сантиметра к вечеру 28 апреля. Зафиксирован показатель был в 20:00.
Обновлено в 14:28
Происшествия
Крымский проезд в Москве перекрыли из-за подтопления
Обновлено в 16:57
Наука
Ученые рассказали, к чему приводят недосып и стресс на работе
Специалисты Мюнхенского технического университета сообщили, что недосып и стресс на работе приводят к повышению втрое риска смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы работников с гипертонией.
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес
Певица МакSим пережила потерю памяти после аварии
После серьезной аварии, в которую попала певица МакSим, у артистки была кратковременная потеря памяти.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия
В ОБСЕ призвали мировых лидеров осудить стрельбу в Калифорнии
Глава Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Сольрун Гисладоттир призвала мировое сообщество осудить инцидент в Калифорнии, где мужчина пытался устроить стрельбу в синагоге.
Обновлено в 15:55
Культура
Раскрыт механизм победы дочери Алсу в шоу «Голос»
Якобы российские селебрити активно голосовали и сами агитировали своих поклонников отправить смс за дочку Алсу.
Обновлено в 06:39
Гаджеты
Фотограф протестировал камеры Samsung Galaxy S10 Plus
Фотограф, взявший протестировать Samsung Galaxy S10 Plus, пришел к неоднозначным выводам относительно данного камерофона.
Обновлено в 13:18
Политика
Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского
Телеведущая Ксения Собчак поделилась совместным опытом работы с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 13:32
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Под Воронежем загорелся распределительный центр сети «Магнит»
На ул. Виноградная загорелись склады — здание распределительного центра, который использует торговая сеть «Магнит».
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия
Полсотни машин столкнулись на автобане в Германии
Более полусотни машин столкнулись 28 апреля в крупном ДТП на автобане в восточной части Германии.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Пропавшую в США 400-летнюю Библию нашли в Нидерландах
Федеральное бюро расследований (ФБР) США обнаружило местонахождение украденной из библиотеки Карнеги в Питтсбурге, штат Пенсильвания, 400-летней Библии в голландском городе Лейден.
Обновлено в 10:48
Общество
Гороскоп на 29 апреля: Козерогам пора подумать о себе, Водолеи проявят активность
Вероятно, что сегодня вам придется столкнуться с мелкими домашними проблемами и решением финансовых вопросов.
Обновлено в 12:18
Происшествия
На Шри-Ланке запретят носить закрывающую лицо одежду
Лидер Шри-Ланки Майтрипала Сирисена подписал указ, согласно которому в стране запрещается носить одежду по которой нельзя идентифицировать лицо человека.
Обновлено в 14:47