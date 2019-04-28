Общество

В каких странах россияне чаще покупают недвижимостьMillionaire.ru 14:50

Эксперты предполагают, что вскоре Турция может поменяться местами с Болгарией, поскольку из квартала в квартал квартирам и домам в этой стране россияне все чаще отдают предпочтение. Что же касается элитного жилья, то здесь вне конкуренции пока Франция и Италия.
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Эксперты рассказали, в каких странах россияне чаще всего покупают жилье

Комсомольская правда16:20

Чаще всего россияне покупают жильё в Испании

АБН06:22

Эксперты выяснили, в каких странах россияне чаще всего покупают жилье

ФАН12:10

Названы страны, где россияне чаще всего покупают недвижимость

НТВ11:39

Россияне чаще всего интересуются покупкой недвижимости в Испании

RuNews24.ru08:07

Эксперты назвали три страны, где россияне чаще всего покупают жилье

iReactor08:06

Названа тройка стран, где жители России чаще всего покупают жилье

БИЗНЕС Online15:50
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Музыка

Спасенная песней Началовой дочь Алсу выиграла «Голос»

Обновлено вчера в 02:31
Транспорт

Из-за запрета французских властей рейс Москва-Париж сел в Калуге

Как выяснилось, французские власти отказались выдать «Уральским авиалиниям» разрешение на выполнение прямого рейса из Жуковского.
Обновлено в 14:31
Происшествия

Найдены тела пятерых человек, погибших при падении машины в реку Дон

В Ростовской области извлечены из воды тела всех людей, утонувших при съезде автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 12:07
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею

Обновлено в 16:39
Футбол

«Краснодар» обыграл ЦСКА в матче РПЛ

Обновлено в 13:58
Происшествия

На затонувшем под Петербургом катере не хватало спасательных жилетов

Обновлено в 07:43
Происшествия

Из-за снега в Екатеринбурге застрял автобус с первоклассниками

Как сообщает E1.ru, из-за снежных заносов на дороге застрял автобус с первоклассниками, возвращавшийся в Екатеринбург с экскурсии.
Обновлено в 16:05
Политика

В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 10:11
Космос

Гиперзвуковая ракета-носитель будет запущена в 2020 году

Испытания гиперзвуковой ракеты-носителя планируется начать в 2020 году.
Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес

Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста

Обновлено в 06:24
Политика

Умер бывший генеральный конструктор «Ильюшина» Генрих Новожилов

Дважды Герой Социалистического Труда, почетный генеральный конструктор авиационного комплекса имени Ильюшина, создатель легендарного самолета Ил-76 Генрих Новожилов скончался в воскресенье на 94-м году жизни, сообщил РИА Новости источник из окружения Новожилова.
Обновлено в 15:04
Музыка

Победа дочери Алсу на шоу «Голос» обошлась ее фанатам в 7 млн рублей

В общей же сложности зрители, принимавшие участие в голосовании, потратили 16 млн 394 тыс. рублей (из них смс-голосование обошлось в 14 млн 559 тыс. рублей, а звонки – в 1 млн 835 тыс. рублей).
Обновлено в 09:53
Общество

За сутки Нева обмелела почти на полметра

Показатели уровня воды возле Горного университета составили - 43 сантиметра к вечеру 28 апреля. Зафиксирован показатель был в 20:00.
Обновлено в 14:28
Происшествия

Крымский проезд в Москве перекрыли из-за подтопления

Обновлено в 16:57
Наука

Ученые рассказали, к чему приводят недосып и стресс на работе

Специалисты Мюнхенского технического университета сообщили, что недосып и стресс на работе приводят к повышению втрое риска смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы работников с гипертонией.
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес

Певица МакSим пережила потерю памяти после аварии

После серьезной аварии, в которую попала певица МакSим, у артистки была кратковременная потеря памяти.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия

В ОБСЕ призвали мировых лидеров осудить стрельбу в Калифорнии

Глава Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Сольрун Гисладоттир призвала мировое сообщество осудить инцидент в Калифорнии, где мужчина пытался устроить стрельбу в синагоге.
Обновлено в 15:55
Общество

Представитель Алсу ответила на критику победившей в «Голосе» дочери певицы

Обновлено в 16:45
Культура

Раскрыт механизм победы дочери Алсу в шоу «Голос»

Якобы российские селебрити активно голосовали и сами агитировали своих поклонников отправить смс за дочку Алсу.
Обновлено в 06:39
Гаджеты

Фотограф протестировал камеры Samsung Galaxy S10 Plus

Фотограф, взявший протестировать Samsung Galaxy S10 Plus, пришел к неоднозначным выводам относительно данного камерофона.
Обновлено в 13:18
Политика

Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского

Телеведущая Ксения Собчак поделилась совместным опытом работы с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 13:32
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 09:39
Происшествия

Под Воронежем загорелся распределительный центр сети «Магнит»

На ул. Виноградная загорелись склады — здание распределительного центра, который использует торговая сеть «Магнит».
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия

Полсотни машин столкнулись на автобане в Германии

Более полусотни машин столкнулись 28 апреля в крупном ДТП на автобане в восточной части Германии.
Обновлено в 11:21
Политика

Эрдоган предоставил свою охрану отдыхающему в Турции Зеленскому

Обновлено в 16:05
Происшествия

Пропавшую в США 400-летнюю Библию нашли в Нидерландах

Федеральное бюро расследований (ФБР) США обнаружило местонахождение украденной из библиотеки Карнеги в Питтсбурге, штат Пенсильвания, 400-летней Библии в голландском городе Лейден.
Обновлено в 10:48
Происшествия

В Казани сбили женщину, перебегавшую магистраль с коляской

Обновлено в 08:43
Автоспорт

Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку

Обновлено в 16:33
Общество

Гороскоп на 29 апреля: Козерогам пора подумать о себе, Водолеи проявят активность

Вероятно, что сегодня вам придется столкнуться с мелкими домашними проблемами и решением финансовых вопросов.
Обновлено в 12:18
Происшествия

На Шри-Ланке запретят носить закрывающую лицо одежду

Лидер Шри-Ланки Майтрипала Сирисена подписал указ, согласно которому в стране запрещается носить одежду по которой нельзя идентифицировать лицо человека.
Обновлено в 14:47
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