Экономика
Названа тройка стран, где россияне чаще всего покупают жильеВести.Ru 05:00
Россияне чаще всего интересуются покупкой жилья в Испании, Болгарии и Турции. Причем интерес к последней на протяжении последнего года вырос в двое, к таким выводам пришли аналитики портала зарубежной недвижимости HomesOverseas.ru.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 15:38, Ашберн
Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Футболисты московского ЦСКА на выезде уступили «Краснодару» в матче двадцать шестого тура российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:57
Футбол
Неймар ударил фаната после поражения ПСЖ
Обновлено в 04:45
Культура
Пригожин объяснил победу дочери Алсу на шоу «Голос»
Пригожин в своем Instagram призвал спокойно разобраться в причинах победы Микеллы.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Появились новые жалобы на проблемы с безопасностью Boeing 737 Max
Авиационные власти США изучают около 10 новых жалоб на проблемы с безопасностью самолетов Boeing 737 Max, которые поступили от сотрудников Федерального управления гражданской авиации (FAA) и бывших и действующих сотрудников авиакомпании, пишет Wall Street Journal со ссылкой на правительственных чиновников.
Обновлено в 13:51
Происшествия
Росгвардия объяснила взрыв в Санкт-Петербурге
Причиной взрыва в Санкт-Петербурге мог стать сдетонировавший снаряд малого калибра времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 12:35
Хоккей
«Торпедо» победило сборную Великобритании в товарищеском матче
Обновлено в 14:55
Гаджеты
В Huawei высказались о водозащите P30 Pro после недавнего скандала
В Huawei сообщили о мерах предосторожностях, чтобы P30 Pro не сломался после случайного попадания в воду.
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия
В доме рэпера Гуфа случился пожар
Жилище соседа 39-летнего артиста полностью сгорело. По слухам, пожар начался из-за невнимательности знакомого Гуфа.
Обновлено в 09:46
Культура
Безделушки от Бетховена
Одиннадцать багателей, или "безделушек" op.119 Бетховена пианист исполнил "в тени" его же иронично-имперской Третьей до-мажорной сонаты, переведя все внимание на лирическую, интимную, скрытую сторону его богатейшего внутреннего мира.
Обновлено в 14:33
Наука
Ученые выяснили, к чему приводят стресс на работе и недосып
Стресс на работе вместе с нарушением сна у людей с гипертонией связаны с трехкратным повышением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 09:15
Общество
Нева за сутки обмелела почти на полметра
Обновлено в 11:58
Политика
Работники отеля в Турции рассказали об отдыхе Зеленского
Обновлено в 06:57
Общество
Москвичей предупредили об агрессивных змеях
Обновлено в 15:06
Происшествия
Аэропорт Гатвик снова атаковал дрон
Ранее сообщалось, что полиция задержала подозреваемых в срыве работы аэропорта Гатвик после того, как он вновь приостановил работу из-за дронов.
Обновлено в 13:43
Политика
В США умер экс-сенатор Ричард Лугар
Бывший сенатор Конгресса США, автор программы по предоставлению финансовой помощи бывшим союзным республикам для ликвидации ядерных вооружений Ричард Лугар умер на 88-м году жизни в американском штате Вирджиния.
Обновлено в 13:03
Происшествия
Жителей районов рядом с Нотр-Дамом предупредили о загрязнении свинцом
В Париже сообщили о риске повышенного содержания свинца в воздухе на территориях рядом с собором Парижской Богоматери, где произошёл пожар.
Обновлено в 14:15
Общество
На Урал обрушились гололед и метели
Обновлено в 14:40
Политика
Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского
Обновлено в 13:32
Общество
Гороскоп на 29 апреля: Козерогам пора подумать о себе, Водолеи проявят активность
Вероятно, что сегодня вам придется столкнуться с мелкими домашними проблемами и решением финансовых вопросов.
Обновлено в 12:18
Шоу-бизнес
Отец Началовой: Фролов требует половину подаренной Алдониным квартиры
СМИ сообщили о расписке, которая имеется у экс-бойфренда Юлии Началовой Александра Фролова, которая дает ему возможность претендовать на половину квартиры в элитном жилом комплексе в центре Москвы, пишет Starhit со ссылкой на отца Началовой Виктора.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
Мария Шарапова вышла в свет со своим бойфрендом
Заметим, что до начала романа с Гилксом, у Шараповой был довольно длительный застой в ее личной жизни — после того, как она, в 2015-м, рассталась со своим предыдущим бойфрендом — коллегой-теннисистом Григором Димитровым.
Обновлено в 15:00
Авто
Названы самые бесполезные функции современных автомобилей
Специалисты раскритиковали функцию Start/Stop, автоматизированные ремни безопасности, их блокировку, функцию голосового управления и электронный стояночный тормоз.
Обновлено в 10:22
Общество
Синоптики предупредили о заморозках в Москве
По словам синоптиков, днем 29 апреля ожидается до 12 градусов тепла, а в ночные часы температура составит около нуля градусов в городе, а по области — до –3 градусов.
Обновлено в 04:10