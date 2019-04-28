Экономика

Названа тройка стран, где россияне чаще всего покупают жильеВести.Ru 05:00

Россияне чаще всего интересуются покупкой жилья в Испании, Болгарии и Турции. Причем интерес к последней на протяжении последнего года вырос в двое, к таким выводам пришли аналитики портала зарубежной недвижимости HomesOverseas.ru.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Самыми популярными странами на лето у россиян стали Италия, Грузия и Испания

Известия14:17

Эксперты выяснили, в каких странах россияне чаще всего покупают жилье

ФАН12:10

Названа тройка стран, где россияне чаще всего покупают жилье

Вести.Ru05:00

Россияне чаще всего интересуются покупкой недвижимости в Испании

RuNews24.ru08:07

Эксперты назвали три страны, где россияне чаще всего покупают жилье

iReactor08:06

Чаще всего россияне покупают жильё в Испании

АБН06:22

Названы страны, где россияне чаще всего покупают недвижимость

НТВ11:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 15:38, Ашберн
Происшествия

На Серовском тракте из-за непогоды образовалась серьезная пробка

Обновлено в 12:37
Футбол

«Краснодар» обыграл ЦСКА в матче РПЛ

Футболисты московского ЦСКА на выезде уступили «Краснодару» в матче двадцать шестого тура российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:57
Политика

Скончался бывший генеральный конструктор «Ильюшина» Генрих Новожилов

Обновлено в 14:35
Футбол

Неймар ударил фаната после поражения ПСЖ

Обновлено в 04:45
Культура

Пригожин объяснил победу дочери Алсу на шоу «Голос»

Пригожин в своем Instagram призвал спокойно разобраться в причинах победы Микеллы.
Обновлено в 08:51
Происшествия

Появились новые жалобы на проблемы с безопасностью Boeing 737 Max

Авиационные власти США изучают около 10 новых жалоб на проблемы с безопасностью самолетов Boeing 737 Max, которые поступили от сотрудников Федерального управления гражданской авиации (FAA) и бывших и действующих сотрудников авиакомпании, пишет Wall Street Journal со ссылкой на правительственных чиновников.
Обновлено в 13:51
Происшествия

Росгвардия объяснила взрыв в Санкт-Петербурге

Причиной взрыва в Санкт-Петербурге мог стать сдетонировавший снаряд малого калибра времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 12:35
Хоккей

«Торпедо» победило сборную Великобритании в товарищеском матче

Обновлено в 14:55
Гаджеты

В Huawei высказались о водозащите P30 Pro после недавнего скандала

В Huawei сообщили о мерах предосторожностях, чтобы P30 Pro не сломался после случайного попадания в воду.
Обновлено вчера в 13:50
Шоу-бизнес

Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста

Обновлено в 06:24
Происшествия

В доме рэпера Гуфа случился пожар

Жилище соседа 39-летнего артиста полностью сгорело. По слухам, пожар начался из-за невнимательности знакомого Гуфа.
Обновлено в 09:46
Культура

Безделушки от Бетховена

Одиннадцать багателей, или "безделушек" op.119 Бетховена пианист исполнил "в тени" его же иронично-имперской Третьей до-мажорной сонаты, переведя все внимание на лирическую, интимную, скрытую сторону его богатейшего внутреннего мира.
Обновлено в 14:33
Наука

Ученые выяснили, к чему приводят стресс на работе и недосып

Стресс на работе вместе с нарушением сна у людей с гипертонией связаны с трехкратным повышением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 09:15
Общество

Нева за сутки обмелела почти на полметра

Обновлено в 11:58
Происшествия

В Казани сбили женщину, перебегавшую магистраль с коляской

Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес

Бывший продюсер Алсу: считаю шоу «Голос. Дети» преступным и аморальным

Обновлено в 08:30
Политика

Работники отеля в Турции рассказали об отдыхе Зеленского

Обновлено в 06:57
Политика

Благодатный огонь впервые передали с территории Украины в Донецк

Обновлено в 13:34
Общество

Москвичей предупредили об агрессивных змеях

Обновлено в 15:06
Музыка

Первый канал огласил результаты голосования в шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 04:30
Происшествия

Аэропорт Гатвик снова атаковал дрон

Ранее сообщалось, что полиция задержала подозреваемых в срыве работы аэропорта Гатвик после того, как он вновь приостановил работу из-за дронов.
Обновлено в 13:43
Политика

В США умер экс-сенатор Ричард Лугар

Бывший сенатор Конгресса США, автор программы по предоставлению финансовой помощи бывшим союзным республикам для ликвидации ядерных вооружений Ричард Лугар умер на 88-м году жизни в американском штате Вирджиния.
Обновлено в 13:03
Происшествия

Жителей районов рядом с Нотр-Дамом предупредили о загрязнении свинцом

В Париже сообщили о риске повышенного содержания свинца в воздухе на территориях рядом с собором Парижской Богоматери, где произошёл пожар.
Обновлено в 14:15
Общество

На Урал обрушились гололед и метели

Обновлено в 14:40
Политика

Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского

Обновлено в 13:32
Общество

Гороскоп на 29 апреля: Козерогам пора подумать о себе, Водолеи проявят активность

Вероятно, что сегодня вам придется столкнуться с мелкими домашними проблемами и решением финансовых вопросов.
Обновлено в 12:18
Шоу-бизнес

Отец Началовой: Фролов требует половину подаренной Алдониным квартиры

СМИ сообщили о расписке, которая имеется у экс-бойфренда Юлии Началовой Александра Фролова, которая дает ему возможность претендовать на половину квартиры в элитном жилом комплексе в центре Москвы, пишет Starhit со ссылкой на отца Началовой Виктора.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес

Мария Шарапова вышла в свет со своим бойфрендом

Заметим, что до начала романа с Гилксом, у Шараповой был довольно длительный застой в ее личной жизни — после того, как она, в 2015-м, рассталась со своим предыдущим бойфрендом — коллегой-теннисистом Григором Димитровым.
Обновлено в 15:00
Авто

Названы самые бесполезные функции современных автомобилей

Специалисты раскритиковали функцию Start/Stop, автоматизированные ремни безопасности, их блокировку, функцию голосового управления и электронный стояночный тормоз.
Обновлено в 10:22
Общество

Синоптики предупредили о заморозках в Москве

По словам синоптиков, днем 29 апреля ожидается до 12 градусов тепла, а в ночные часы температура составит около нуля градусов в городе, а по области — до –3 градусов.
Обновлено в 04:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное