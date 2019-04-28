Экономика
Названа тройка стран, где россияне чаще всего покупают жильеВести.Ru 05:00
В тройку лидеров вошли граждане Ирана, Ирака и Саудовской Аравии. По итогам первого квартала, свыше 18% запросов россиян на покупку жилья за рубежом пришлось на Испанию. Это первое место в рейтинге популярных стран у российского покупателя.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 11:06, Ашберн
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Учёные назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти
Жирная рыба, в особенности лосось и салака, повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов.
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Более 50 машин столкнулись на дороге в ФРГ, более 20 пострадавших
Отмечается, что крупная авария произошла из-за гололедицы и града на дороге. Пострадавших эвакуировали на двух вертолетах.
Обновлено в 10:56
Политика
Мадуро заявил, что Венесуэла никогда не вернется в ОАГ
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В Германии предложили новую стратегию по Донбассу
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Происшествия
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Застрявшие в Гуанчжоу россияне вылетели в Москву
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В Казани автомобиль сбил женщину с коляской
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Финал «Мстителей» установил рекорд по сборам в день премьеры
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Объявлена точная дата презентации серийного кросс-купе Renault Arkana
Официальная презентация серийного купе-кроссовера Renaut Arkana состоится 22 мая 2019 года на специальном мероприятии в Москве.
Обновлено в 07:20
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России
В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
Обновлено в 08:24
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Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) чувствует себя лучше, ее состояние оценивается как средней тяжести.
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Hyundai Creta второй генерации оценили в 1 млн рублей
Компания Hyundai вывела на финальные тесты серийную версию кроссовера Сreta нового поколения.
Обновлено вчера в 13:38
Автоспорт
Российский пилот «Торо Россо» Квят сошел с гонки «Формулы-1» в Баку
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят досрочно завершил гонку на Гран-при Азербайджана "Формулы-1". Гонка в Баку проходит в воскресенье.
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Олег Шеин пытается вернуть юных астраханцев из сирийского лагеря ИГИЛ
Обновлено в 10:36
Политика
В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и Китаю
Британское правительство работает над пакетом мер по противодействию РФ и КНР, в частности, в финансовой сфере, пишет британская газета The Sunday Times.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Пожар в садоводческом товариществе в Новой Москве локализован
Пожарные локализовали возгорание домов в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) "Газовик" на территории Новой Москвы, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.
Обновлено в 10:54
Происшествия
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С огнем боролись два пожарных расчета. После того, как с огнем было покончено, сотрудники МЧС нашли под завалами тело мальчика.
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Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
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Обновлено в 05:13
Наука
Ученые выяснили, к чему приводят стресс на работе и недосып
Стресс на работе вместе с нарушением сна у людей с гипертонией связаны с трехкратным повышением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 09:15
Политика
Девять человек подали документы о выдвижении в президенты Казахстана
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Обновлено в 09:09
Происшествия
В Нидерландах нашли украденную в США 400-летнюю Библию
Женевская Библия 1615 года, которая была украдена два десятилетия назад из Библиотеки Карнеги в Питтсбурге, была обнаружена в Американском музее паломников в Нидерландах, при содействии директора музея Джереми Бэнгса.
Обновлено в 06:54