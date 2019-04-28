Экономика

Названа тройка стран, где россияне чаще всего покупают жильеВести.Ru 05:00

В тройку лидеров вошли граждане Ирана, Ирака и Саудовской Аравии. По итогам первого квартала, свыше 18% запросов россиян на покупку жилья за рубежом пришлось на Испанию. Это первое место в рейтинге популярных стран у российского покупателя.
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Россияне не торопятся покупать недвижимость в США

Политическая Экспертиза09:36

Эксперты узнали, в каких странах россияне предпочитают покупать жилье

Невские Новости09:32

Названа тройка стран, где россияне чаще всего покупают жилье

Вести.Ru05:00

Россияне чаще всего интересуются покупкой недвижимости в Испании

RuNews24.ru08:07

Эксперты назвали три страны, где россияне чаще всего покупают жилье

iReactor08:06

Чаще всего россияне покупают жильё в Испании

АБН06:22

Куда бегут из России: Названы ТОП-3 стран, где россияне скупают недвижимость

VistaNews09:32
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 11:06, Ашберн
Культура

Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 11:31
Наука

Учёные назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти

Жирная рыба, в особенности лосось и салака, повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Более 50 машин столкнулись на дороге в ФРГ, более 20 пострадавших

Отмечается, что крупная авария произошла из-за гололедицы и града на дороге. Пострадавших эвакуировали на двух вертолетах.
Обновлено в 10:56
Политика

Мадуро заявил, что Венесуэла никогда не вернется в ОАГ

Обновлено вчера в 18:48
Политика

НТВ покажет шоу с ведущим Владимиром Зеленским

НТВ анонсировал показ шоу "Магия", ведущим которого стал избранный президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 09:46
Политика

В Германии предложили новую стратегию по Донбассу

Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Футбол

Гол Фарфана принес «Локомотиву» победу над «Енисеем»

Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес

Елена Летучая удивила занятиями отца

Сегодня, в день Воскресения Христова, телеведущая передала своим подписчикам поздравления от него.
Обновлено в 10:25
Происшествия

В Ростовской области при падении машины в реку погибли пять человек

В Ростовской области устанавливаются обстоятельства гибели водителя и четырех пассажиров во время падения автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 09:45
Происшествия

На набережной Петербурга прогремел взрыв

Обновлено в 09:31
Путешествия

Застрявшие в Гуанчжоу россияне вылетели в Москву

Обновлено в 10:28
Происшествия

В Казани автомобиль сбил женщину с коляской

Обновлено в 10:44
Кино

Финал «Мстителей» установил рекорд по сборам в день премьеры

Последняя часть фантастического фильма «Мстители: Финал» за первый день проката собрала по всему миру $644 млн, что стало рекордной суммой, сообщает CNBC.
Обновлено в 01:59
Политика

Путин обсудит с кабмином реформу контрольно-надзорной деятельности

Президент Владимир Путин в понедельник, 29 апреля, проведет совещание с кабинетом министров, в рамках которого будет обсуждаться реформа контрольно-надзорной деятельности.
Обновлено в 08:42
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Обновлено в 01:58
Авто

Объявлена точная дата презентации серийного кросс-купе Renault Arkana

Официальная презентация серийного купе-кроссовера Renaut Arkana состоится 22 мая 2019 года на специальном мероприятии в Москве.
Обновлено в 07:20
Энергетика

Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России

В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес

Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) чувствует себя лучше, ее состояние оценивается как средней тяжести.
Обновлено вчера в 15:54
Авто

Инстаграм недели

Обновлено в 05:40
Авто

Hyundai Creta второй генерации оценили в 1 млн рублей

Компания Hyundai вывела на финальные тесты серийную версию кроссовера Сreta нового поколения.
Обновлено вчера в 13:38
Автоспорт

Российский пилот «Торо Россо» Квят сошел с гонки «Формулы-1» в Баку

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят досрочно завершил гонку на Гран-при Азербайджана "Формулы-1". Гонка в Баку проходит в воскресенье.
Обновлено в 09:30
Происшествия

Гуф опубликовал видео пожара в доме соседей

Российский рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, выложил в Сеть видеозапись пожара на соседском участке в городском округе Наро-Фоминска города Апрелевки.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие

Олег Шеин пытается вернуть юных астраханцев из сирийского лагеря ИГИЛ

Обновлено в 10:36
Политика

В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и Китаю

Британское правительство работает над пакетом мер по противодействию РФ и КНР, в частности, в финансовой сфере, пишет британская газета The Sunday Times.
Обновлено в 07:29
Происшествия

Пожар в садоводческом товариществе в Новой Москве локализован

Пожарные локализовали возгорание домов в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) "Газовик" на территории Новой Москвы, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.
Обновлено в 10:54
Происшествия

Под Владимиром на пожаре погиб школьник

С огнем боролись два пожарных расчета. После того, как с огнем было покончено, сотрудники МЧС нашли под завалами тело мальчика.
Обновлено в 10:51
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено в 05:13
Наука

Ученые выяснили, к чему приводят стресс на работе и недосып

Стресс на работе вместе с нарушением сна у людей с гипертонией связаны с трехкратным повышением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 09:15
Политика

Девять человек подали документы о выдвижении в президенты Казахстана

Девять человек передали в Центризбирком Казахстана документы о выдвижении кандидатами в президенты страны на выборах 9 июня.
Обновлено в 09:09
Происшествия

В Нидерландах нашли украденную в США 400-летнюю Библию

Женевская Библия 1615 года, которая была украдена два десятилетия назад из Библиотеки Карнеги в Питтсбурге, была обнаружена в Американском музее паломников в Нидерландах, при содействии директора музея Джереми Бэнгса.
Обновлено в 06:54
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