Названа тройка стран, где россияне чаще всего покупают жильеВести.Ru 05:00

Россияне чаще всего интересуются покупкой жилья в Испании, Болгарии и Турции. Причем интерес к последней на протяжении последнего года вырос в двое, к таким выводам пришли аналитики портала зарубежной недвижимости HomesOverseas.ru.

Названа тройка стран, где россияне чаще всего покупают жилье

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