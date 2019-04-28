Экономика
Названа тройка стран, где россияне чаще всего покупают жильеВести.Ru 05:00
Россияне чаще всего интересуются покупкой жилья в Испании, Болгарии и Турции. Причем интерес к последней на протяжении последнего года вырос в двое, к таким выводам пришли аналитики портала зарубежной недвижимости HomesOverseas.ru.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 12:34, Ашберн
Кино
Фильм «Мстители: Финал» установил новый рекорд в мировом прокате
Обновлено вчера в 23:30
Музыка
Эрнст высказался относительно итогов шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 01:22
Происшествия
Пожар в Нотр-Даме спровоцировал загрязнение свинцом
Обновлено в 11:51
Происшествия
На набережной в Санкт-Петербурге прогремел взрыв
Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено в 05:13
Армия и оружие
Разработчик показал видео полета самолета МС-21
Авиастроительная компания «Иркут», занимающаяся разработкой пассажирского лайнера МС-21-300, показала видео полета опытного образца самолета.
Обновлено в 04:34
Происшествия
На трассе М4 застрелен водитель фуры
На трассе М4 "Дон" в Ростовской области найден мертвым водитель фуры. По данным правоохранительных органов, его застрелили.
Обновлено в 12:19
Политика
В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и Китаю
Британское правительство работает над пакетом мер по противодействию РФ и КНР, в частности, в финансовой сфере, пишет британская газета The Sunday Times.
Обновлено в 07:29
Футбол
Краснодар — ЦСКА 1:0 (1-й тайм)
Петербургский "Зенит", обыгравший 28 апреля "Крылья Советов", гарантировал себе попадание в квалификацию Лиги чемпионов сезона 2019-2020.
Обновлено в 12:24
Политика
Умер бывший глава Хакасии Алексей Лебедь
По предварительной информации, мужчина умер в больнице из-за внутреннего кровоизлияния. Бывшему главе региона было 64 года.
Обновлено вчера в 12:31
Общество
На Свердловскую область обрушились метели и снегопады
В Свердловской области с утра 28 апреля отмечается обильный снегопад. Уже установился снежный покров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 12:01
Происшествия
Чемодан с останками женщины нашли в ядовитом озере на Кипре
Сотрудники полиции, занимающиеся поисками жертв серийного убийцы, обнаружили в ядовитом озере на Кипре чемодан с женскими останками.
Обновлено в 11:41
Происшествия
На затонувшем под Петербургом катере не хватало спасательных жилетов
На затонувшем в Финском заливе вблизи от Санкт-Петербурга катере спасательных жилетов было меньше, чем пассажиров.
Обновлено в 07:43
Автоспорт
Даниэль Риккардо оштрафован за столкновение с Даниилом Квятом
Стюарды Гран При Азербайджана рассмотрели инцидент, произошедший на 33-м круге между Даниэлем Риккардо и Даниилом Квятом.
Обновлено в 11:33
Транспорт
«Уральские авиалинии» назвали причину посадки рейса Москва — Париж в Калуге
Ранее генеральный директор агентства AG Loyalty Наталья Максвелл-Джексон на своей странице в Facebook написала, что пассажиры "Уральских авиалиний", которые приобрели билеты на прямой рейс Москва-Париж, намереваются подать в суд на авиаперевозчика из-за того, что маршрут сделал пересадку в Калуге.
Обновлено в 10:49
Происшествия
«Подруга Саакашвили» попала в ДТП на Минском шоссе
Елена Бурчак, которая рассказывала об отношениях с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, попала в ДТП на Минском шоссе в Москве.
Обновлено в 09:04
Политика
Экс-президенту Перу тюремное заключение заменили на домашний арест
В Перу апелляционный суд постановил заменить предварительное заключение на 3 года для экс-президента Педро Пабло Кучински на домашний арест.
Обновлено в 09:50
Футбол
Адаев спас ФК «Мордовия» от поражения с «Химками»
От поражения «Мордовию» спас Владислав Адаев. Отметим, что саранский клуб продлил безвыигрышную серию.
Обновлено в 11:51
Шоу-бизнес
Поклонники Ивана Урганта назвали «насмешкой» его фото в кимоно накануне Пасхи
На опубликованном фото Ургант запечатлён вместе с Владимиром Познером, оба в традиционных японских кимоно, а на ногах носки и шлёпанцы.
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес
Актрису Ирину Цывину похоронили под другой фамилией
Советскую, российскую актрису Ирину Цывину, последнюю жену актера Евгения Евстигнеева, скончавшуюся 18 апреля, похоронили на Троекуровском кладбище Москвы под другой фамилией.
Обновлено в 11:05
Политика
На Украине решили ликвидировать «Укроборонпром»
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал инициативу ликвидировать государственный концерн "Укроборонпром" и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями.
Обновлено в 07:36
Путешествия
Застрявшие в Гуанчжоу россияне отправились в Москву
Трудности с посадкой на рейс Гуанчжоу-Москва возникли из-за наличия на пути еще одной остановки в китайском городе Ухань, что делало эту часть перелета внутренней и требовало наличия транзитной визы.
Обновлено в 11:58
Авто
Эксперты рассказали, сколько авто может проехать без бензина
Как показывает практика, у большинства автомобилей «аварийный» запас хода в зависимости от скорости движения и нагрузки на электрооборудование (доказано, что включенные фары, магнитола, кондиционер и пр. тоже увеличивают расход топлива) составляет от 40 до 50 километров.
Обновлено в 00:45
Политика
НТВ покажет шоу с ведущим Владимиром Зеленским
Телекомпания НТВ в начале мая запускает шоу "Магия" с ведущим - избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 10:32
Происшествия
В Орле во время автошоу машина въехала в зрителей
Легковой автомобиль въехал в зрителей во время автошоу в Орле, один из них с травмами ног доставлен в больницу, сообщила РИА Новости представитель УМВД региона.
Обновлено в 12:15
Наука
Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом
Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
Обновлено 26 апреля в 07:31
Культура
Пригожин назвал результаты голосования на шоу «Голос. Дети» ошибочными
Позже на Первом канале сообщили, что проведут проверку результатов подсчета голосов в связи тем, что "оператором голосования были отмечены некоторые аномальности".
Обновлено вчера в 09:10