Названа тройка стран, где россияне чаще всего покупают жильеВести.Ru 05:00

В тройку лидеров вошли граждане Ирана, Ирака и Саудовской Аравии. По итогам первого квартала, свыше 18% запросов россиян на покупку жилья за рубежом пришлось на Испанию. Это первое место в рейтинге популярных стран у российского покупателя.

Названа тройка стран, где россияне чаще всего покупают жилье

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