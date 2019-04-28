Экономика
Названа тройка стран, где россияне чаще всего покупают жильеВести.Ru 05:00
В тройку лидеров вошли граждане Ирана, Ирака и Саудовской Аравии. По итогам первого квартала, свыше 18% запросов россиян на покупку жилья за рубежом пришлось на Испанию. Это первое место в рейтинге популярных стран у российского покупателя.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 09:33, Ашберн
Культура
Первый канал снял с эфира фильм о шестом сезоне конкурса «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 06:28
Экономика
В России увеличилась стоимость съемного жилья
В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес
Лобода отреагировала на результаты финала «Голос. Дети»
В шестом сезоне победила ее подопечная — Микелла Абрамова, дочь Алсу.
Обновлено вчера в 03:02
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено в 01:58
Музыка
Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом
Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено вчера в 08:56
Футбол
Зенит — Крылья Советов 0:0 (1-й тайм)
Обновлено в 08:27
Религия
Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя
Президент России Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:21
Здоровье
В Башкирии кардиохирурги прооперировали 9-дневного ребенка
Обновлено в 06:55
Политика
Порошенко назвал празднование Пасхи на Украине уникальным
«Пасха ныне уникальная», - написал президент Украины. Гражданам он пожелал радости, счастья и благополучия.
Обновлено в 04:45
Политика
Геращенко пожаловалась на «незаконную паспортизацию» Путина
Отменить указы президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям Донбасса требует первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.
Обновлено в 08:37
Футбол
Гол Фарфана принес «Локомотиву» победу над «Енисеем»
Московский "Локомотив" одержал победу над красноярским "Енисеем" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:08
Происшествия
В Ростовской области при падении машины в реку погибли четыре человека
Автомобиль скатился в реку Дон в Ростовской области. Об этом РБК сообщили в пресс-службе областного УГИБДД ГУ МВД.
Обновлено в 06:08
Культура
Ведущая «Голос. Дети» прокомментировала финал конкурса
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия
В Казани сбили женщину, перебегавшую магистраль с коляской
В Сети появились кадры того, как женщину с коляской, перебегавшую дорогу в неположенном месте, сбивает автомобиль.
Обновлено в 08:43
Политика
Умер бывший глава Хакасии Алексей Лебедь
По предварительной информации, мужчина умер в больнице из-за внутреннего кровоизлияния. Бывшему главе региона было 64 года.
Обновлено вчера в 12:31
Общество
Предстоящей ночью в Петербурге ожидаются заморозки
По информации синоптиков ФГБУ «Северо-Западное УГМС», столбик термометра опустится до -1 градуса, в пригородах местами ожидается до -4 градусов.
Обновлено в 08:34
Политика
Песков объяснил отношение Китая к антироссийским ограничениям
Пресс-секретарь президента России убежден, что Китай присоединился не столько к санкциям, сколько к ограничениям.
Обновлено в 08:16
Наука
Найдена смертельная опасность стресса на работе и недосыпа
Немецкие ученые объявили, что недосып и стресс на работе в среднем в три раза повышают риск смерти от сердечно-сосудистых причин у работников с гипертонией.
Обновлено в 06:38
Здоровье
Медики рассказали, почему нельзя пить кофе на пустой желудок
Медики рассказали, почему следует отказаться от употребления кофе на пустой желудок.
Обновлено в 04:21
Происшествия
В Воронежской области сгорел распределительный центр «Магнита»
В селе Нечаевка под Воронежем сгорел распределительный центр ритейлера «Магнит», сообщил региональный главк МЧС.
Обновлено в 08:30
Политика
В Германии предложили новую стратегию по Донбассу
Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
Telegraph сообщила о возможности новых терактов по сценарию Шри-Ланки
Разведслужбы предполагают, что боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) могут предпринять новые атаки в туристических зонах Азии и Африки, подобные той, что была предпринята на Шри-Ланке.
Обновлено вчера в 20:55
Политика
НТВ анонсировал шоу про магию с Владимиром Зеленским
С 3 мая телеканал НТВ начнет показывать шоу «Магия», ведущим которого стал шоумен и избранный президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 08:15
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России
В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
Обновлено в 08:24
Политика
Зеленский на двух языках поздравил украинцев с Пасхой
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский поздравил сограждан с Пасхой на украинском и русском языках.
Обновлено в 05:27
Политика
Байден назван вероятным кандидатом в президенты США от демократов
Бывший вице-президент США Джо Байден, занимавший пост при Бараке Обаме, с наибольшей долей вероятности станет кандидатом на президентских выборах 2020 года от Демократической партии.
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми
Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.
Обновлено в 01:49
Кино
Хлоя Морец сыграет в фильме про Тома и Джерри
Обновлено в 01:26
Происшествия
При сходе лавины в Швейцарии погибли четыре немецких лыжника
В результате схода лавины в районе высокогорного альпийского перевала Грюнхорнлюкке на юге Швейцарии погибли четыре немецких лыжника, сообщается на сайте полиции кантона Вале.
Обновлено в 07:48