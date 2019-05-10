Происшествия
Названа точная причина смерти Сергея ДоренкоРИАМО 03:47
Причиной смерти известного журналиста Сергея Доренко стало осложнение инфаркта миокарда, сообщает в пятницу Telegram-канал «112». Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер в столице 9 мая. Журналист ехал по оживленной дороге на мотоцикле.
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Источник в медицинских кругах назвал предварительную причину смерти Доренко
Вечерняя Москвавчера в 15:26
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Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».
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Происшествия
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В США суд отложил вынесение приговора россиянке Богдане Осиповой
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Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
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МВД: в России 10 млн человек поучаствовали в акции «Бессмертный полк»
Во всех населённых пунктах России в акции «Бессмертный полк» приняли участие более 10 млн человек.
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Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".
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Никита Пресняков обрадован результатами МРТ
Молодой человек сделал МРТ, и оно показало, что травма уже практически залечена.
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Лидер арт-группы «Война» Воротников объявлен в розыск в Австрии
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Обновлено вчера в 17:16
Происшествия
Названа причина смерти Сергея Доренко
Главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко умер от разрыва аорты.
Обновлено в 04:05
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В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено вчера в 07:21
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Россия наращивает продажи облигаций в ожидании новых санкций
Москва обновила апрельский рекорд по долговому финансированию, продав дополнительную эмиссию на 1.1 млрд долларов Россия международным инвесторам облигации на миллиарды долларов, пока Америка не ввела санкции в отношении гос. долга и не перекрыла таким образом Москве доступ к кредитным рынкам.
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Диетологи назвали базовый набор продуктов для похудения
Обновлено вчера в 21:25
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Кокорин и Мамаев отправятся в колонию
Для нападающего «Зенита» Александра Кокорина обвинение попросило 1,5 года колонии общего режима, для полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева – 1 год и 5 месяцев.
Обновлено 08 мая в 09:22
Футбол
Болельщики признали Бензема лучшим игроком «Реала» в апреле
Французский форвард мадридского футбольного клуба «Реал» Карим Бензем признан лучшим игроком своей команды по итогам голосования болельщиков.
Обновлено в 00:17
Происшествия
В США китайских хакеров обвинили в хищении данных 78 млн человек
В министерстве юстиции США рассказали, что китайской хакерской группировке предъявлено обвинение в хищении персональных данных более 78 млн человек.
Обновлено в 03:40
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Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что на авиадебошира, летевшего из Туниса в Домодедово, завели уголовное дело.
Обновлено в 04:06
Происшествия
В США раскрыли убийство голливудского телережиссера 30-летней давности
Убийство Крейна произошло 5 июля 1985 года. Тело 57-летнего режиссера обнаружили в гараже, завернутое в простыни.
Обновлено вчера в 23:43
Общество
Друг Доренко рассказал о последних часах жизни журналиста
Общественный деятель и переводчик Бронислав Виногородский рассказал о последних часах жизни Сергея Доренко.
Обновлено в 04:02
Общество
Диетологи назвали простой способ сбросить лишний вес к лету
Обновлено вчера в 01:36
Экономика
Минимальный размер льготного займа для МСП снижен до 500 тысяч рублей
Текущий коридор льготного займа от 3 млн руб. до 100 млн руб. изменится на "от 500 тыс. руб. до 500 млн руб.", уточнили ТАСС в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 03:24
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Из-за ошибки на сайте королевской семьи Арчи стал сыном Кейт и Уильяма
Малыша подписали как сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон. В рассказе о ребенке Меган Маркл и принца Гарри был перепутан титул.
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Пепе предложил Коэнтрау и его клубу €600 тыс. за победу над «Бенфикой»
Пепе готов заплатить своему бывшему одноклубнику по «Реалу» 600 тысяч евро, если «Риу Аве» отберет очки у лиссабонцев.
Обновлено в 01:47
Происшествия
Виновников пожаров в Иркутской области ищут через сотовых операторов
МЧС направило запросы операторам сотовой связи для установления местонахождения виновников лесных пожаров в Иркутской области, сообщается на сайте МЧС по региону.
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Министр Ратманов отправил в отставку главного врача еще одной больницы
Нового руководителя коллективу больницы представил министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов.
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Хоккей
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Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников в первом мачте серии финала Восточной конференции НХЛ с "Бостоном" провел силовой прием на защитнике Здено Харе.
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Как отметили сами эксперты, при расчете ТОПа в каждой из категорий (седаны, микрокары, кроссоверы и т. п.) за основу бралось оптимальное соотношение расхода топлива к разгонной динамике.
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