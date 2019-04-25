Политика

Общий ущерб от пожаров в Забайкалье оценили в миллиард рублейРИА Новости вчера в 19:30

Общий ущерб от природных пожаров в Забайкалье оценивается в 1 млрд рублей, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Осипов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в Чите.
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Ущерб от природных пожаров в Забайкалье достиг 1 млрд рублей

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Финансирования социальных выплат попросят власти Забайкалья у правительства РФ

Заб.Рувчера в 19:34

Осипов сообщил Путину о нехватке людей в лесопожарных формированиях

Забайкальский рабочийвчера в 21:47

Осипов объяснил Путину тяжелые последствия от пожаров в Забайкалье

Московский Комсомолец Читавчера в 20:42

Осипов: Забайкалью не хватает 1 тыс. человек для тушения лесных пожаров

ТАССвчера в 20:26

Ущерб от степных пожаров в Забайкалье достиг миллиарда рублей

Чита.Рувчера в 19:41

Общий ущерб от пожаров в Забайкалье оценили в миллиард рублей

РИА Новостивчера в 19:30
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Политика

Украина запросила экстренное заседание Совбеза ООН

На Украине попросили срочно провести заседание Совбеза ООН из-за решения российской стороны упростить получение гражданства жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 13:58
Политика

Путин и Ким Чен Ын начали переговоры тет-а-тет

Президент России Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын встретились на острове Русский во Владивостоке и начали личные переговоры, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Общество

Суд впервые оштрафовал россиянина за оскорбление государства

Чудовский райсуд Новгородской области оштрафовал жителя Малой Вишеры за оскорбление государства.
Обновлено 23 апреля в 17:57
Происшествия

СК начал проверку после обрушения стены жилого дома в Хабаровске

Обновлено вчера в 22:40
Энергетика

Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»

Польша уведомила Белоруссию об остановке транзита нефти по нефтепроводу «Дружба», направив телефонограмму от компании PERN, являющейся оператором польского участка нефтепровода.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия

Убийц менеджера ювелирной компании из Таганрога осудили в Иркутске

Подсудимые разработали план, согласно которому организатор преступления – 35-летний житель Таганрога, уволенный за драку из ювелирной компании, где работал директором отдела по продажам, - представился индивидуальным предпринимателем из г. Иркутска и заказал по телефону у менеджера крупную партию ювелирных украшений.
Обновлено в 00:06
Политика

Национализм посчитали основной причиной поражения Порошенко на выборах

Действующий президент Украины Петр Порошенко проиграл во втором туре выборов оппоненту Владимиру Зеленскому из-за националистической политики.
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия

В США россиянина обвинили в насильственном сексуальном контакте

Обновлено вчера в 21:44
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с участием скорой в Магаданской области

Обновлено в 00:18
Политика

Снижать тарифы на вывоз мусора разрешил Дмитрий Медведев

Как сообщил глава кабинета министров, в подписанном постановлении заложена возможность пересмотра тарифа по вывозу мусора, который нужно снижать за счет вывоза в так называемые временные объекты.
Обновлено 23 апреля в 21:04
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«Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата России

Обновлено вчера в 16:02
Экономика

Tesla понесла в I квартале убытки в размере $702 млн

Компания Tesla американского предпринимателя Илона Маска понесла в первые три месяца 2019 года убытки в размере $702 млн.
Обновлено вчера в 21:12
Шоу-бизнес

Стали известны подробности свадьбы Александра Гобозова

Через несколько месяцев после развода с Алианой Александр Гобозов стал появляться на мероприятиях с новой избранницей.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол

Гол Руни принес «Ди Си Юнайтед» победу над «Коламбус Крю» в MLS

«Ди Си Юнайтед» в гостях победил «Коламбус Крю» со счетом 1:0. Автором единственного мяча стал нападающий Уэйн Руни.
Обновлено вчера в 22:21
Армия и оружие

Западных экспертов беспокоят гребные винты «Белгорода»

Обновлено вчера в 10:16
Шоу-бизнес

Звезда «ДОМа-2» Никита Турчин устроил скандал на борту самолета

Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

Трое погибли при пожаре в общежитии сахалинской ГРЭС-2

В результате пожара в общежитии строителей сахалинской тепловой электростанции ГРЭС-2 погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пожарный отряд.
Обновлено вчера в 20:52
Шоу-бизнес

Бузова рассказала Собчак о требованиях Тарасова

Ранее Бузова рассказала Собчак о брачном контракте с Тарасовым.
Обновлено вчера в 15:40
Футбол

Киевское «Динамо» и «Шахтер» сыграли вничью. 9 желтых карточек и нереализованный пенальти в концовке

Встреча, за время которой главный арбитр встречи показал игрокам 9 желтых карточек (5 — динамовцам, 4 — футболистам «Шахтера»), имела драматичную концовку.
Обновлено вчера в 13:36
Политика

Песков прокомментировал плакат для Путина на «Севмаше»

Президент Владимир Путин во время телемоста с заводом «Севмаш» не заметил плаката рабочих предприятия с требованием отставки губернатора Архангельской области Игоря Орлова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 07:17
Происшествия

Пожар произошел на 42-м этаже строящейся высотки в Москве

Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

В Китае 11 человек погибли в результате поломки лифта

Одиннадцать человек погибли, еще двое пострадали в результате поломки лифта на одной из строительных площадок города Хэншуй в северо-восточной китайской провинции Хэбэй, говорится в заявлении местного правительства.
Обновлено вчера в 23:46
Космос

Полярные сияния замедляют земные спутники

Американские специалисты из Центра космических наук Университета Нью-Гэмпшира обнаружили, что причиной замедление космических аппаратов Земли являются полярные сияния.
Обновлено вчера в 11:15
Единоборства

Геннадий Головкин прекратил сотрудничество с Абелем Санчесом

Экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин объявил о том, что прекращает сотрудничество с тренером Абелем Санчесом, с которым он работал с 2010 года.
Обновлено вчера в 17:46
Политика

Команда Зеленского считает, что решение о гражданстве РФ препятствует миру в Донбассе

Окружение победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского утверждает, что указ президента РФ Владимира Путина об упрощении получения российского гражданства жителями ряда украинских регионов «не способствует прекращению огня в Донбассе».
Обновлено вчера в 11:59
Здоровье

Минздрав заявил о двукратном снижении потребления алкоголя в России

Потребление алкоголя в России за последние восемь лет сократилось с 18 до 9,3 литра на душу населения, сообщила в среду министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на итоговой коллегии министерства.
Обновлено вчера в 04:54
Футбол

Адриано и Рассказов не помогут «Спартаку» в матче с «Арсеналом»

«Спартак» сыграет в гостевом матче 25-го тура российской Премьер-лиги с «Арсеналом» без нападающего Луиса Адриано и защитника Николая Рассказова, сообщает телеграм-канал Sport_inside.
Обновлено вчера в 08:52
Шоу-бизнес

Елена Яковлева рассказала о сделанных пластических операциях

Елена Яковлева призналась, что не хочет стареть, поэтому в свои 58 лет борется за молодость и делает пластические операции.
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Политика

«Северный поток-2» может стать нерентабельным, пишут немецкие СМИ

Действия правительства Дании ведут к значительному подорожанию строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.
Обновлено вчера в 18:53
Наука

Утраченная в ходе эволюции кость была найдена в теле человека

Обновлено вчера в 07:31
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