Политика
Общий ущерб от пожаров в Забайкалье оценили в миллиард рублейРИА Новости вчера в 19:30
Общий ущерб от природных пожаров в Забайкалье оценивается в 1 млрд рублей, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Осипов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в Чите.
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Осипов сообщил Путину о нехватке людей в лесопожарных формированиях
Забайкальский рабочийвчера в 21:47
Осипов объяснил Путину тяжелые последствия от пожаров в Забайкалье
Московский Комсомолец Читавчера в 20:42
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Политика
Украина запросила экстренное заседание Совбеза ООН
На Украине попросили срочно провести заседание Совбеза ООН из-за решения российской стороны упростить получение гражданства жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 13:58
Политика
Путин и Ким Чен Ын начали переговоры тет-а-тет
Президент России Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын встретились на острове Русский во Владивостоке и начали личные переговоры, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за оскорбление государства
Чудовский райсуд Новгородской области оштрафовал жителя Малой Вишеры за оскорбление государства.
Обновлено 23 апреля в 17:57
Происшествия
СК начал проверку после обрушения стены жилого дома в Хабаровске
Обновлено вчера в 22:40
Энергетика
Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»
Польша уведомила Белоруссию об остановке транзита нефти по нефтепроводу «Дружба», направив телефонограмму от компании PERN, являющейся оператором польского участка нефтепровода.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
Убийц менеджера ювелирной компании из Таганрога осудили в Иркутске
Подсудимые разработали план, согласно которому организатор преступления – 35-летний житель Таганрога, уволенный за драку из ювелирной компании, где работал директором отдела по продажам, - представился индивидуальным предпринимателем из г. Иркутска и заказал по телефону у менеджера крупную партию ювелирных украшений.
Обновлено в 00:06
Политика
Национализм посчитали основной причиной поражения Порошенко на выборах
Действующий президент Украины Петр Порошенко проиграл во втором туре выборов оппоненту Владимиру Зеленскому из-за националистической политики.
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия
В США россиянина обвинили в насильственном сексуальном контакте
Обновлено вчера в 21:44
Политика
Снижать тарифы на вывоз мусора разрешил Дмитрий Медведев
Как сообщил глава кабинета министров, в подписанном постановлении заложена возможность пересмотра тарифа по вывозу мусора, который нужно снижать за счет вывоза в так называемые временные объекты.
Обновлено 23 апреля в 21:04
Футбол
«Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата России
Обновлено вчера в 16:02
Экономика
Tesla понесла в I квартале убытки в размере $702 млн
Компания Tesla американского предпринимателя Илона Маска понесла в первые три месяца 2019 года убытки в размере $702 млн.
Обновлено вчера в 21:12
Шоу-бизнес
Стали известны подробности свадьбы Александра Гобозова
Через несколько месяцев после развода с Алианой Александр Гобозов стал появляться на мероприятиях с новой избранницей.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
Гол Руни принес «Ди Си Юнайтед» победу над «Коламбус Крю» в MLS
«Ди Си Юнайтед» в гостях победил «Коламбус Крю» со счетом 1:0. Автором единственного мяча стал нападающий Уэйн Руни.
Обновлено вчера в 22:21
Армия и оружие
Западных экспертов беспокоят гребные винты «Белгорода»
Обновлено вчера в 10:16
Шоу-бизнес
Звезда «ДОМа-2» Никита Турчин устроил скандал на борту самолета
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
Трое погибли при пожаре в общежитии сахалинской ГРЭС-2
В результате пожара в общежитии строителей сахалинской тепловой электростанции ГРЭС-2 погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пожарный отряд.
Обновлено вчера в 20:52
Шоу-бизнес
Бузова рассказала Собчак о требованиях Тарасова
Ранее Бузова рассказала Собчак о брачном контракте с Тарасовым.
Обновлено вчера в 15:40
Футбол
Киевское «Динамо» и «Шахтер» сыграли вничью. 9 желтых карточек и нереализованный пенальти в концовке
Встреча, за время которой главный арбитр встречи показал игрокам 9 желтых карточек (5 — динамовцам, 4 — футболистам «Шахтера»), имела драматичную концовку.
Обновлено вчера в 13:36
Политика
Песков прокомментировал плакат для Путина на «Севмаше»
Президент Владимир Путин во время телемоста с заводом «Севмаш» не заметил плаката рабочих предприятия с требованием отставки губернатора Архангельской области Игоря Орлова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 07:17
Происшествия
Пожар произошел на 42-м этаже строящейся высотки в Москве
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
В Китае 11 человек погибли в результате поломки лифта
Одиннадцать человек погибли, еще двое пострадали в результате поломки лифта на одной из строительных площадок города Хэншуй в северо-восточной китайской провинции Хэбэй, говорится в заявлении местного правительства.
Обновлено вчера в 23:46
Космос
Полярные сияния замедляют земные спутники
Американские специалисты из Центра космических наук Университета Нью-Гэмпшира обнаружили, что причиной замедление космических аппаратов Земли являются полярные сияния.
Обновлено вчера в 11:15
Единоборства
Геннадий Головкин прекратил сотрудничество с Абелем Санчесом
Экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин объявил о том, что прекращает сотрудничество с тренером Абелем Санчесом, с которым он работал с 2010 года.
Обновлено вчера в 17:46
Политика
Команда Зеленского считает, что решение о гражданстве РФ препятствует миру в Донбассе
Окружение победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского утверждает, что указ президента РФ Владимира Путина об упрощении получения российского гражданства жителями ряда украинских регионов «не способствует прекращению огня в Донбассе».
Обновлено вчера в 11:59
Здоровье
Минздрав заявил о двукратном снижении потребления алкоголя в России
Потребление алкоголя в России за последние восемь лет сократилось с 18 до 9,3 литра на душу населения, сообщила в среду министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на итоговой коллегии министерства.
Обновлено вчера в 04:54
Футбол
Адриано и Рассказов не помогут «Спартаку» в матче с «Арсеналом»
«Спартак» сыграет в гостевом матче 25-го тура российской Премьер-лиги с «Арсеналом» без нападающего Луиса Адриано и защитника Николая Рассказова, сообщает телеграм-канал Sport_inside.
Обновлено вчера в 08:52
Шоу-бизнес
Елена Яковлева рассказала о сделанных пластических операциях
Елена Яковлева призналась, что не хочет стареть, поэтому в свои 58 лет борется за молодость и делает пластические операции.
Обновлено вчера в 10:27
Политика
«Северный поток-2» может стать нерентабельным, пишут немецкие СМИ
Действия правительства Дании ведут к значительному подорожанию строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.
Обновлено вчера в 18:53
Наука
Утраченная в ходе эволюции кость была найдена в теле человека
Обновлено вчера в 07:31