Общий ущерб от пожаров в Забайкалье оценили в миллиард рублейРИА Новости вчера в 19:30

Общий ущерб от природных пожаров в Забайкалье оценивается в 1 млрд рублей, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Осипов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в Чите.

Общий ущерб от пожаров в Забайкалье оценили в миллиард рублей

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