Авто
Названа сумма, потраченная жителями РФ на покупку новых автомобилейREGNUM 04:18
Российские автолюбители с января по май 2019 года потратили на покупку новых машин 963 млрд рублей, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 4 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».
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Политика
«Нафтогаз» готовится к перебоям с транзитом российского газа
На Украине готовятся к худшему. Киев ожидает трехмесячные перебои в транзите российского газа в начале следующего года.
Обновлено в 03:28
Происшествия
В Тюмени задержан подозреваемый в стрельбе в ТРЦ «Кристалл»
В Тюмени задержан подозреваемый в стрельбе в торговом центре «Кристалл».
Обновлено в 01:34
Происшествия
Число пострадавших от салюта в Минске резко возросло
В Минске возросло число пострадавших от фейерверка по случаю Дня независимости республики, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:22
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
Общество
Компанию Маслякова могут лишить права на бренд КВН
Компания «Группа 7» обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить право на товарный знак КВН телевизионного творческого объединения «АМИК», гендиректором которого является Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:18
Общество
Назван самый бодрящий растворимый кофе
Обновлено в 02:19
Происшествия
Чиновников Минобрнауки заподозрили в особо крупном мошенничестве
Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудников Минобрнауки, предположительно потративших более 360 млн рублей на несуществующий проект.
Обновлено в 02:36
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия
Обновлено вчера в 05:09
Футбол
Шамиль Газизов: «Смешно, когда уфимец на домашних матчах болеет за какой-то нахрен „Спартак“»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов раскритиковал местных болельщиков, которые болеют за столичные клубы на домашних матчах уфимской команды.
Обновлено в 04:05
Политика
Турция обвинила Washington Post в пропаганде терроризма
Американская газета Washington Post, опубликовавшая статью одного из лидеров запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) Джемиля Быйыка, способствует пропаганде терроризма, говорится в заявлении турецкого МИД.
Обновлено в 03:41
Общество
Наводнение охватило новые поселки в Иркутской области
Обновлено в 02:09
Происшествия
Обвиняемого в убийстве спецназовца ГРУ объявили в международный розыск
Следственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, обвиняемого в убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено вчера в 20:33
Кино
Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Кино
Netflix высмеяли за Мавзолей у Кремля в 1905 году
Пользователи соцсетей рассмотрели, что на дореволюционной Красной площади Кремль соседствует с мавзолеем Владимира Ленина, построенным только в 1930 году.
Обновлено в 03:26
Общество
Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий
По планам ведомства, документ вступит в силу в 2021 году. В перечень войдут 98 профессий, которыми женщины не смогут заниматься.
Обновлено в 01:54
Происшествия
В дублинском пруду лебедь забил до смерти собаку на глазах у хозяина
Птица забила собаку крыльями до смерти на глазах у хозяина, сообщает The Sun.
Обновлено вчера в 14:11
Политика
Скворцова попросила закупить Falcon для Минздрава вместо SSJ100
Министр здравоохранения Вероника Скворцова написала письмо в правительство с просьбой о закупке французского Falcon 7X в качестве самолета санитарной авиации для подотчетного ведомству Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Обновлено в 04:11
Финансы
Российским банкам ограничат кредитование сделок слияний и поглощений
Банк России до конца текущего года введет меры по ограничению кредитования банками сделок слияний и поглощений, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.
Обновлено в 03:39
Политика
Эрдоган обвинил США в грабеже в связи с отказом поставки F-35
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в грабеже в связи с угрозой американских властей отказать Анкаре в поставках истребителей пятого поколения F-35.
Обновлено в 03:51
Футбол
Лэмпард назначен главным тренером «Челси»
Обновлено в 04:09
Происшествия
В результате извержения вулкана в Италии погиб турист
В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено вчера в 14:39
Космос
Локализован второй за неделю источник мощного радиосигнала из космоса
Обновлено 02 июля в 13:19
Технологии
«МегаФон» признан оператором с самым быстрым мобильным интернетом
Компания Ookla, которая является разработчиком сервиса Speedtest, признала, что у оператора «МегаФон» самый быстрый мобильный интернет в России.
Обновлено вчера в 13:24
Общество
Минсельхоз не планирует ограничивать сбор грибов и ягод
Ранее Минсельхоз разработал проект постановления правительства, которым предлагается определить ведомство уполномоченным федеральным органом по регулированию сбора, переработке, обороту дикорастущих ягод, орехов, грибов, семян, березового сока и лекарственных растений.
Обновлено в 02:29
Экономика
Saxo Bank предсказал повторение кризиса 70-х
Глобальный экономический шок, который произошел в 1970-е, может повториться, заявил главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен в макроэкономическом прогнозе на третий квартал, который есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 03:24
Экономика
ФАС возбудила дело против Минобороны из-за продажи лома
ФАС считает Минобороны и подведомственную ему организацию виновными в нарушении закона «О конкуренции» на аукционах по продаже лома черных и цветных металлов.
Обновлено в 01:29
Наука
На заснеженном острове возле Антарктиды запечатлели озеро из лавы в жерле вулкана
Ученые провели измерения, который показали, что ширина озера с лавой составляет от 90 до 215 метров. Температура — около тысячи градусов.
Обновлено вчера в 13:53
Космос
SpaceX опубликовала видео с приземлением головного обтекателя ракеты Falcon Heavy
Частная американская компания SpaceX, которой руководит Илон Маск, впервые выложила в Twitter видео с посадкой головного обтекателя ракеты Falcon Heavy.
Обновлено в 03:22