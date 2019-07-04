Авто

Названа сумма, потраченная жителями РФ на покупку новых автомобилейREGNUM 04:18

Российские автолюбители с января по май 2019 года потратили на покупку новых машин 963 млрд рублей, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 4 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».
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На покупку новых автомобилей россияне потратили почти 1 трлн рублей

Автоновости дня01:55

Россияне потратили почти 1 триллион рублей на покупку новых автомобилей

AutoNews03:05

На покупку новых авто россияне успели потратить почти 1 триллион рублей

CarsWeek.ru02:21

Россияне потратили почти 1 трлн рублей на приобретение новых машин в 2019 году

Известия03:59

На покупку новых автомобилей россияне потратили почти 1 триллион рублей

Автостат01:36

На покупку новых автомобилей россияне потратили около 1 трлн рублей

Тарантас Ньюс01:36

На покупку новых автомобилей россияне потратили почти 1 трлн рублей

SpeedMe01:26
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 04:38, Вашингтон
Политика

«Нафтогаз» готовится к перебоям с транзитом российского газа

На Украине готовятся к худшему. Киев ожидает трехмесячные перебои в транзите российского газа в начале следующего года.
Обновлено в 03:28
Происшествия

В Тюмени задержан подозреваемый в стрельбе в ТРЦ «Кристалл»

В Тюмени задержан подозреваемый в стрельбе в торговом центре «Кристалл».
Обновлено в 01:34
Происшествия

Число пострадавших от салюта в Минске резко возросло

В Минске возросло число пострадавших от фейерверка по случаю Дня независимости республики, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:22
Политика

Шойгу назвал основную причину трагедии на глубоководном аппарате

Обновлено в 03:07
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
Общество

Компанию Маслякова могут лишить права на бренд КВН

Компания «Группа 7» обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить право на товарный знак КВН телевизионного творческого объединения «АМИК», гендиректором которого является Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:18
Общество

Назван самый бодрящий растворимый кофе

Обновлено в 02:19
Происшествия

Чиновников Минобрнауки заподозрили в особо крупном мошенничестве

Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудников Минобрнауки, предположительно потративших более 360 млн рублей на несуществующий проект.
Обновлено в 02:36
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия

Обновлено вчера в 05:09
Футбол

Шамиль Газизов: «Смешно, когда уфимец на домашних матчах болеет за какой-то нахрен „Спартак“»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов раскритиковал местных болельщиков, которые болеют за столичные клубы на домашних матчах уфимской команды.
Обновлено в 04:05
Политика

Турция обвинила Washington Post в пропаганде терроризма

Американская газета Washington Post, опубликовавшая статью одного из лидеров запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) Джемиля Быйыка, способствует пропаганде терроризма, говорится в заявлении турецкого МИД.
Обновлено в 03:41
Общество

Наводнение охватило новые поселки в Иркутской области

Обновлено в 02:09
Происшествия

Обвиняемого в убийстве спецназовца ГРУ объявили в международный розыск

Следственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, обвиняемого в убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено вчера в 20:33
Кино

Русалочку сыграет темнокожая актриса

Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Кино

Netflix высмеяли за Мавзолей у Кремля в 1905 году

Пользователи соцсетей рассмотрели, что на дореволюционной Красной площади Кремль соседствует с мавзолеем Владимира Ленина, построенным только в 1930 году.
Обновлено в 03:26
Общество

Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий

По планам ведомства, документ вступит в силу в 2021 году. В перечень войдут 98 профессий, которыми женщины не смогут заниматься.
Обновлено в 01:54
Происшествия

В дублинском пруду лебедь забил до смерти собаку на глазах у хозяина

Птица забила собаку крыльями до смерти на глазах у хозяина, сообщает The Sun.
Обновлено вчера в 14:11
Политика

Скворцова попросила закупить Falcon для Минздрава вместо SSJ100

Министр здравоохранения Вероника Скворцова написала письмо в правительство с просьбой о закупке французского Falcon 7X в качестве самолета санитарной авиации для подотчетного ведомству Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Обновлено в 04:11
Финансы

Российским банкам ограничат кредитование сделок слияний и поглощений

Банк России до конца текущего года введет меры по ограничению кредитования банками сделок слияний и поглощений, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.
Обновлено в 03:39
Политика

Эрдоган обвинил США в грабеже в связи с отказом поставки F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в грабеже в связи с угрозой американских властей отказать Анкаре в поставках истребителей пятого поколения F-35.
Обновлено в 03:51
Футбол

Лэмпард назначен главным тренером «Челси»

Обновлено в 04:09
Происшествия

В результате извержения вулкана в Италии погиб турист

В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено вчера в 14:39
Космос

Локализован второй за неделю источник мощного радиосигнала из космоса

Обновлено 02 июля в 13:19
Технологии

«МегаФон» признан оператором с самым быстрым мобильным интернетом

Компания Ookla, которая является разработчиком сервиса Speedtest, признала, что у оператора «МегаФон» самый быстрый мобильный интернет в России.
Обновлено вчера в 13:24
Происшествия

В Кронштадте прошла панихида по погибшим на секретном аппарате морякам

Обновлено в 03:33
Общество

Минсельхоз не планирует ограничивать сбор грибов и ягод

Ранее Минсельхоз разработал проект постановления правительства, которым предлагается определить ведомство уполномоченным федеральным органом по регулированию сбора, переработке, обороту дикорастущих ягод, орехов, грибов, семян, березового сока и лекарственных растений.
Обновлено в 02:29
Экономика

Saxo Bank предсказал повторение кризиса 70-х

Глобальный экономический шок, который произошел в 1970-е, может повториться, заявил главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен в макроэкономическом прогнозе на третий квартал, который есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 03:24
Экономика

ФАС возбудила дело против Минобороны из-за продажи лома

ФАС считает Минобороны и подведомственную ему организацию виновными в нарушении закона «О конкуренции» на аукционах по продаже лома черных и цветных металлов.
Обновлено в 01:29
Наука

На заснеженном острове возле Антарктиды запечатлели озеро из лавы в жерле вулкана

Ученые провели измерения, который показали, что ширина озера с лавой составляет от 90 до 215 метров. Температура — около тысячи градусов.
Обновлено вчера в 13:53
Космос

SpaceX опубликовала видео с приземлением головного обтекателя ракеты Falcon Heavy

Частная американская компания SpaceX, которой руководит Илон Маск, впервые выложила в Twitter видео с посадкой головного обтекателя ракеты Falcon Heavy.
Обновлено в 03:22
Как работают Яндекс.Новости?
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