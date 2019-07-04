Авто

Названа сумма, потраченная жителями РФ на покупку новых автомобилейREGNUM 04:18

Российские автолюбители с января по май 2019 года потратили на покупку новых машин 963 млрд рублей, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 4 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».
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Россияне потратили почти 1 трлн рублей на приобретение новых машин в 2019 году

Известия03:59

На покупку новых автомобилей россияне потратили почти 1 трлн рублей

SpeedMe01:26

На покупку новых авто россияне успели потратить почти 1 триллион рублей

CarsWeek.ru02:21

Названа сумма, потраченная жителями РФ на покупку новых автомобилей

Автоновости дня01:55

На покупку новых автомобилей россияне потратили почти 1 триллион рублей

Автостат01:36

Стала известна сумма, потраченная жителями РФ на покупку новых автомобилей

Тарантас Ньюс01:36

Россияне потратили почти 1 триллион рублей на покупку новых автомобилей

AutoNews03:05
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 05:10, Вашингтон
Политика

Шойгу назвал причину аварии на глубоководном аппарате ВМФ

Обновлено в 03:02
Происшествия

Основателя сети «Корчма Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии

Обновлено в 04:29
Политика

Путина спросили о планах после президентства

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, чем он хочет заняться после 2024 года, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:19
Общество

Прозрачное бикини за 40 тысяч рублей возмутило соцсети

Пользователи социальных сетей раскритиковали необычный купальный костюм, созданный американским брендом Cult Gaia совместно с бразильским дизайнером Адрианой Дегреас.
Обновлено вчера в 16:38
Армия и оружие

Турция призвала Россию контролировать силы Асада в Идлибе

В Сочи 17 сентября прошлого года министры обороны России и Турции подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе в САР демилитаризованной зоны.
Обновлено в 04:19
Кино

Русалочку сыграет темнокожая актриса

Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Общество

Роскомнадзор пошутил о сбоях в Facebook

Роскомнадзор иронически прокомментировал сбои в работе Facebook, WhatsApp и Instagram.
Обновлено в 03:29
Происшествия

Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео

В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Происшествия

В Кронштадте прошла панихида по погибшим на секретном аппарате морякам

Обновлено в 03:33
Технологии

Россиян переведут на электронные паспорта

Электронные удостоверения личности начнут выдавать уже в 2020 году, прекратить выпуск бумажных паспортов предполагается в 2023 году.
Обновлено в 03:12
Футбол

«Ростов» обыграл ЦСКА в Австрии

Все голы были забиты в первом тайме, а наш Эльдор Шомуродов — молодец два раза 🙂 В третьем матче турнира Кубок Париматч Премьер «Ростов» обыграл ЦСКА – 2:1. Шомуродов забил уже на 9-й минуте, Чалов ответил на 28-й.
Обновлено вчера в 15:38
Футбол

Болельщики «Ростова» поставили ультиматум ФК «Чайка»

Объединение болельщиков «Ростсельмаша» (бывшее название ФК «Ростов». - прим. ред) выразило свое несогласие с тем, что руководство ФК «Чайка» в своей абонементной программе назвала часть секторов «Наш дом».
Обновлено в 03:24
Происшествия

На Камчатке автобус сбил стоявших на остановке людей

В Петропавловске-Камчатском автобус выехал на тротуар и сбил людей на остановке, сообщили РИА Новости в областном управлении Госавтоинспекции.
Обновлено в 05:04
Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Общество

Тюменской чиновнице пришлось уволиться из-за фотосессии для Playboy

Жительнице Тюмени Анне Ануфриевой пришлось уволиться с работы на госслужбе из-за конкурса мужского журнала Playboy «Девушка года – 2019», в котором она приняла участие.
Обновлено в 01:05
Наука

В Минздраве оценили исследование о препятствующих раку продуктах

Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
Обновлено в 04:06
Армия и оружие

В гражданском конфликте в Донбассе виноваты США - Коломойский

Напомним, что еще весной 2019 года Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной. Многие украинцы были возмущены его заявлением.
Обновлено в 04:36
Политика

«Нафтогаз» готовится к перебоям с транзитом российского газа

На Украине готовятся к худшему. Киев ожидает трехмесячные перебои в транзите российского газа в начале следующего года.
Обновлено в 03:28
Происшествия

ЧП во время салюта в Минске попало на видео

Обновлено в 04:56
Экономика

Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Президент России Владимир Путин 3 июля подписал закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети.
Обновлено вчера в 09:13
Здоровье

Голикова заявила о катастрофической убыли населения России

Россия катастрофически теряет население, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
Обновлено 02 июля в 14:05
Происшествия

В дублинском пруду лебедь забил до смерти собаку на глазах у хозяина

Птица забила собаку крыльями до смерти на глазах у хозяина, сообщает The Sun.
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Шоу-бизнес

Татьяну Арнтгольц и Марка Богатырева поздравляют со свадьбой

Актриса продемонстрировала обручальное кольцо. Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев наслаждаются долгожданным отпуском в Европе.
Обновлено вчера в 07:00
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия

В Тюмени задержан подозреваемый в стрельбе в ТРЦ «Кристалл»

В Тюмени задержан подозреваемый в стрельбе в торговом центре «Кристалл».
Обновлено в 01:34
Спорт

IBU признал ошибку в деле биатлонистки Васильевой

Журналист Сергей Лисин, представляющий российскую биатлонистку Маргариту Васильеву, сообщил, что Международный союз биатлонистов (IBU) признал свою ошибку с неполучением письма спортсменки накануне очередных слушаний по её допинговому делу.
Обновлено в 04:43
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Националисты напали на российских туристов в Грузии

В Сети появилось видео, как в Грузии несколько человек нападают на автомобиль с российскими туристами.
Обновлено 02 июля в 15:33
Футбол

Лэмпард назначен главным тренером «Челси»

Обновлено в 04:09
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде на июль

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле: во второй половине месяца жара вернется.
Обновлено вчера в 09:35
Армия и оружие

Минобороны потратит почти 10 млрд рублей на закупку неуправляемых ракет

Министерство обороны России потратит 9,7 млрд рублей на закупку неуправляемых ракет С-8КОМ, передает "Интерфакс".
Обновлено в 03:56
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