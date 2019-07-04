Авто
Названа сумма, потраченная жителями РФ на покупку новых автомобилейREGNUM 04:18
Российские автолюбители с января по май 2019 года потратили на покупку новых машин 963 млрд рублей, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 4 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».
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