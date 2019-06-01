Происшествия
Названа сумма компенсаций после катастрофы SSJ-100 в ШереметьевоГазета.Ru 09:51
Министр транспорта России Евгений Дитрих назвал сумму компенсаций пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета SSJ-100 в Шереметьево, передает ТАСС. По данным на 31 мая, компенсации составили более 286 млн рублей.
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Происшествия
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Обновлено в 09:43
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Пушков рассказал, при каком условии Зеленскому объявят импичмент
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter внутриполитическую борьбу президента Украины Владимира Зеленского с оппонентами.
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В России с 1 июня вступили в силу поправки в закон «О связи», согласно которым роуминг внутри страны должен быть отменен.
Обновлено вчера в 19:54
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Снимок датирован второй половиной семидесятых годов. На фотографии девочке не больше семи лет.
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