Названа сумма компенсаций после катастрофы SSJ-100 в ШереметьевоГазета.Ru 09:51

Министр транспорта России Евгений Дитрих назвал сумму компенсаций пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета SSJ-100 в Шереметьево, передает ТАСС. По данным на 31 мая, компенсации составили более 286 млн рублей.

Названа сумма компенсаций после катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Музыка На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.

Происшествия Опубликовано видео задержания экс-главы Ивановской области Следственный комитет опубликовал видео задержания бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, который подозревается в хищении около 700 млн рублей.

Политика Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.

Армия и оружие Появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М В интернете появились кадры испытаний дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М, являющегося глубокой модернизацией Ту-22М3.

Армия и оружие Министр обороны Латвии попросил в США денег на «Пэтриот» Министр обороны Латвии Артис Пабрикс, находящийся с визитом в Вашингтоне, выступил в Центре стратегических и международных исследований.

Политика В США предложили пять видов санкций против «Северного потока-2» В США подготовили законопроект, в который были включены пять видов санкций против тех, кто предоставляет услуги страхования судам, занимающимся укладкой газопровода «Северного потока-2».

Авто Почему россияне отказываются от дизельных автомобилей В отличие от Европы, где автомобили на тяжелом топливе до разразившихся дизельных скандалов занимали более половины всех продаж, у нас такие машины никогда особым спросом не пользовались.

Экономика Чемезов предупредил правительство о риске остановки производства вагонов В письме Акимову Чемезов предупреждает, что сейчас на развитие грузового вагоностроения отрицательно влияет снижение объемов списания вагонов с истекшим сроком службы, рост цен на металл и дефицит ключевых комплектующих.

Происшествия Председатель «Альянса учителей» Кен задержан в Петербурге Штаб Алексея Навального в Петербурге сообщает о задержании председателя профсоюза «Альянс учителей» Даниила Кена.

Происшествия В Адыгее пассажирский поезд загорелся после столкновения с грузовиком В Тахтамукайском районе Адыгеи пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Политика Пушков рассказал, при каком условии Зеленскому объявят импичмент Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter внутриполитическую борьбу президента Украины Владимира Зеленского с оппонентами.

Общество В России отменили внутрисетевой роуминг В России с 1 июня вступили в силу поправки в закон «О связи», согласно которым роуминг внутри страны должен быть отменен.

Авто В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.

Авто В России в мае 12 брендов изменили цены на автомобили В ходе мониторинга цен на новые автомобили в России в мае эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали изменение розничных прайс-листов у 12 автопроизводителей.

Общество В Керченском проливе стартовал рекордный массовый заплыв Рекордный по числу участников заплыв через Керченский пролив стартовал в субботу, в нем принимают участие 50 спортсменов, сообщила РИА Новости представитель организаторов мероприятия Дарья Архипова.

Политика Слова Помпео об устрашении России оценили в Госдуме Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео об "устрашении России".