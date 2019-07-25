Накануне празднования Дня сотрудника органов следствия Российской Федерации об истории военного следствия и особенностях работы военных следователей в интервью ТАСС рассказал заместитель председателя Следственного комитета РФ — руководитель Главного военного следственного управления генерал-полковник юстиции Александр Сорочкин.

с чего всё началось

Сумма хищений на предприятии «Оборонэнергосбыт», поставлявшем электроэнергию воинским частям и предприятиям Минобороны, составила 2,9 миллиарда рублей. Об этом заявил руководитель Главного военного следственного управления Следственного комитета Александр Сорочкин.

Названа сумма хищений в деле поставщика энергии для Минобороны

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