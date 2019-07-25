Происшествия
Названа сумма хищений в деле поставщика энергии для МинобороныURA.Ru 01:08
Сумма хищений на предприятии «Оборонэнергосбыт», поставлявшем электроэнергию воинским частям и предприятиям Минобороны, составила 2,9 миллиарда рублей. Об этом заявил руководитель Главного военного следственного управления Следственного комитета Александр Сорочкин.
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с чего всё началось
Накануне празднования Дня сотрудника органов следствия Российской Федерации об истории военного следствия и особенностях работы военных следователей в интервью ТАСС рассказал заместитель председателя Следственного комитета РФ — руководитель Главного военного следственного управления генерал-полковник юстиции Александр Сорочкин.ТАССвчера в 17:05
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Россия требует от США и Британии выдачи бывшего гендиректора «Оборонэнергосбыта»
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Москва просит США и Британию выдать фигурантов дела «Оборонэнергосбыта»
Московский Комсомолецвчера в 18:20
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"По предварительной версии, самолет потерпел крушение и упал в Каспийское море", — добавили в военном ведомстве.
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Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
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Трейлер российского сериала про Чернобыль разозлил пользователей сети
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Пожар на звездолете SpaceX сняли на видео
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Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило о выборе подрядчика для создания жилого модуля будущей окололунной станции Gateway.
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Футболисты и главный тренер московского "Спартака" почтили память легендарного полузащитника "красно-белых" Федора Черенкова на Троекуровском кладбище Москвы.
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Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
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Главную соперницу Ефимовой дисквалифицировали на ЧМ
Главную соперницу российской пловчихи Юлии Ефимовой на чемпионате мира - американку Лили Кинг, которая уже обошла нашу спортсменку на дистанции 100 м брассом, дисквалифицировали в предварительном заплыве на 200-метровке.
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Гудкова вызвали в московский СК
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В Сибири полыхает уже более двух миллионов гектаров леса
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Сбербанк и Mail.ru Group создают СП в сфере еды и транспорта
О планах по созданию совместного предприятия (СП) сообщается в совместном релизе Сбербанка и Mail.ru Group.
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Сотрудники скорой выступают за отмену обязательного письменного согласия на лечение, но поддерживают документальное закрепление отказа на оказание помощи, заявил главный внештатный специалист Минздрава по скорой медицинской помощи Сергей Багненко.
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Бывший командир украинского батальона «Айдар» Сергей Мельничук в эфире телеканала NewsOne заявил, что во время боевых действий в Донбассе лично взял в плен несколько десятков российских военных.
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