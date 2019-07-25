Происшествия

Названа сумма хищений в деле поставщика энергии для МинобороныURA.Ru 01:08

Сумма хищений на предприятии «Оборонэнергосбыт», поставлявшем электроэнергию воинским частям и предприятиям Минобороны, составила 2,9 миллиарда рублей. Об этом заявил руководитель Главного военного следственного управления Следственного комитета Александр Сорочкин.
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с чего всё началось

Глава военного следствия: стремимся к тому, чтобы воровать было невыгодно

Накануне празднования Дня сотрудника органов следствия Российской Федерации об истории военного следствия и особенностях работы военных следователей в интервью ТАСС рассказал заместитель председателя Следственного комитета РФ — руководитель Главного военного следственного управления генерал-полковник юстиции Александр Сорочкин.
ТАССвчера в 17:05

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Хищения в Оборонэнергосбыте оказались сопоставимы с хищениями в Оборонсервисе

Взгляд.рувчера в 19:36

Следствие назвало сумму хищений в деле поставщика энергии для Минобороны

РБКвчера в 22:20

Названа сумма хищений в деле «Оборонэнергосбыта»

Lenta.ruвчера в 20:50

СК назвал сумму хищений в деле «Оборонэнергосбыта»

Газета.Ruвчера в 19:28

Россия требует от США и Британии выдачи бывшего гендиректора «Оборонэнергосбыта»

Вести.Ruвчера в 19:06

Москва просит США и Британию выдать фигурантов дела «Оборонэнергосбыта»

Московский Комсомолецвчера в 18:20

Россия направила запросы в Британию и США о выдаче фигурантов дела «Оборонэнергосбыта»

ТАССвчера в 17:24
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 06:55, Вашингтон
Политика

Путин отменил часть санкций против Турции

Президент России Владимир Путин отменил часть специальных экономических мер в отношении Турции.
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Общество

В Великом Новгороде ученые нашли саркофаги домонгольского времени

Экспедиция Института археологии Российской академии наук впервые обнаружила шесть каменных саркофагов на раскопках Юрьева монастыря в Великом Новгороде, сообщается на официальном сайте института.
Обновлено в 06:51
Общество

«Дачную амнистию» продлят в России до 2021 года

Депутаты Госдумы приняли во II чтении законопроект о продлении "дачной амнистии" до 1 марта 2021 года.
Обновлено вчера в 05:40
Происшествия

Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления

Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
Обновлено в 05:15
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия

Любовь Соболь вызвали на допрос в 12 ночи

Как сообщила в своем Twitter незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Любовь Соболь, ей в 12 часов ночи позвонил следователь и вызвал на допрос в столичный СК.
Обновлено вчера в 18:29
Армия и оружие

Глава Пентагона собрался обсудить с Сеулом инцидент с авиацией России

Новый министр обороны США Марк Эспер собирается во время официального визита в Японию обсудить случившийся 23 июля инцидент в небе над Японским морем с участием самолётов ВКС РФ и ВВС КНР.
Обновлено вчера в 22:35
Политика

Минюст: Россия не признает решений арбитражей по «крымским» искам

Россия не признает законность всех решений арбитражей по поданным искам, связанным с присоединением Крыма.
Обновлено в 01:44
Футбол

ПФЛ объяснила хакерской атакой появление «Газмяса» на своем сайте

Клуб «Газмяс» появился среди участников первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в результате хакерской атаки и вскоре был удален.
Обновлено в 05:10
Происшествия

В МИД Белоруссии рассказали о состоянии раненого в Анкаре дипломата

Врачи оценивают состояние раненого советника посольства Белоруссии в Турции после проведенной экстренной операции как тяжелое.
Обновлено в 02:19
Происшествия

Водителя такси арестовали после смертельного ДТП на Обводном канале

Обновлено в 06:22
Происшествия

В Екатеринбурге мальчик упал с платформы метрополитена

Несовершеннолетний екатериинбуржец чуть не поплатился жизнью из-за игры на планшете, во время которой он упал с платформы метро.
Обновлено в 05:49
Политика

Дана Борисова прокомментировала запрет на въезд на Украину

Обновлено в 06:41
Политика

Президент Туниса умер на 93-м году жизни

Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни.
Обновлено в 06:29
Футбол

«Зенит» интересуется футболистом «Ювентуса»

Обновлено в 04:23
Космос

Пожар на космическом корабле SpaceX попал на видео

Обновлено в 06:08
Здоровье

Названы хронические болезни, которые вызывают рак

Если на фоне хронической болезни снизился аппетит и вы резко похудели, ощущаете слабость и подавленность, поднимается температура, это может говорить о проблемах с онкологией.
Обновлено в 01:03
Авто

Названы самые популярные среди россиян марки китайских автомобилей

Обновлено в 06:33
Экономика

Опрос выявил нехватку денег до зарплаты у 75% россиян

Порядка 75% россиян до зарплаты нуждаются в деньгах.
Обновлено в 02:11
Происшествия

Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае

Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Политика

Путин принял в Кремле пострадавших от наводнения в Иркутской области

Обновлено в 05:51
Политика

Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа

Обновлено в 04:30
Кино

Появился трейлер российского сериала «Чернобыль»

Обновлено в 06:11
Армия и оружие

Первый этап поставок С-400 в Турцию завершён

Обновлено в 06:22
Спорт

Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг Forbes среди российских звезд

Обновлено в 06:14
Политика

Захарова уличила корреспондента BBC в искажении цитаты Путина

Британский журналист BBC Уилл Грант исказил цитату из интервью президента России Владимира Путина, задавая вопрос главе российского МИД Сергею Лаврову.
Обновлено вчера в 15:47
Авто

Представлен обновленный Mitsubishi Pajero Sport

Компания Mitsubishi показала на специальном мероприятии в Таиланде рестайлинговый внедорожник Pajero Sport.
Обновлено в 01:48
Политика

В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом

В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Политика

В Генпрокуратуре РФ рассказали о расследовании «третьего дела ЮКОСа»

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2003 года Ходорковского, на тот момент называемого одним из богатейших людей мира, арестовали по обвинению в хищениях и неуплате налогов.
Обновлено в 05:52
Происшествия

В Петербурге задержан предполагаемый убийца ЛГБТ-активистки

Обновлено в 06:36
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