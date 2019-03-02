Названа стоимость создания космического ракетного комплекса «Ангара»NewInform 00:02

Нестеров отмечает, что обеспечивший России независимый доступ в космос КРК "Ангара" с момента создания и до конца 2014 года с учетом двух успешно проведенных пусков ракет "Ангара-1.2ПП" и "Ангара-А5" обошелся стране в 111 986 миллионов рублей (в ценах 2014 года).

с чего всё началось

Как подчеркнул Нестеров, на создание «Ангары» ушел 21 год в связи с недостаточным финансированием. В первые 13 лет строительства (с 1993 по 2006 год) на разработку космического ракетного комплекса выделили меньше 4% необходимых для успешной реализации проекта средств.

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