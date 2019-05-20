Авто
Названа стоимость нового российского электромобиля ZettaРИА Новости 18:57
Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 21:19, Ашберн
Происшествия
ТАСС: задержан замгубернатора Ростовской области по ЖКХ
Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергей Сидаш задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро
Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 15:51
Музыка
Жюри Грузии оценило выступление Лазарева на Евровидении в ноль баллов
Обновлено вчера в 19:36
Шоу-бизнес
Вдова Доренко опубликовала последние фото и видео с ним перед смертью
Вдова Сергея Доренко Юлия показала сделанные в день смерти журналиста фотографии и видео. Они опубликованы в ее Instagram.
Обновлено в 13:44
Хоккей
Илья Воробьев: «Рад, что сегодня „прорвало“ почти всех»
Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал победу над командой Швеции в последнем матче ЧМ-2019 (7:4). — Первые десять минут у нас не получились, потом ребята лучше и лучше стали вкатываться.
Обновлено в 17:44
Авто
Топ-6 автомобилей с высоким дорожным просветом
В первом случае дорожный просвет в передней части автомобиля составляет 207 миллиметров, задней — 284 миллиметра.
Обновлено в 09:55
Игры
Sony продемонстрировала возможности PlayStation 5
Новая консоль уменьшила время загрузки игры в 19 раз Журналист The Wall Street Journal Такаши Мочизуки разместил в своем Twitter видеозапись с закрытого показа, на котором представители Sony демонстрировали возможности PlayStation 5 в сравнении с четвертой моделью, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 14:47
Общество
СМИ назвали вакансию с зарплатой до 500 тысяч рублей
Отмечается, что батлеры могут рассчитывать на зарплату от 200 тысяч до 500 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 20:35
Политика
На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене
Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено в 07:27
Музыка
Голограмма Уитни Хьюстон отправится на гастроли
Обновлено в 13:44
Общество
Знаменитый повар Джейми Оливер больше не руководит своими ресторанами
Известный шеф-повар Джейми Оливер лишился контроля над своим ресторанным бизнесом. Теперь ряд заведений перешел под внешнее управление.
Обновлено в 11:31
Политика
Белый дом анонсировал визит Трампа в Ирландию
Президент США Дональд Трамп посетит Ирландию с визитом 5 июня, сообщил Белый дом.
Обновлено в 17:56
Армия и оружие
Истребители ВВС США сопроводили российские ракетоносцы
Обновлено в 08:39
Кино
Новый фильм Тарантино встретили в Каннах 6-минутной овацией
Режиссер Квентин Тарантино представил на Каннском кинофестивале новый фильм "Однажды в Голливуде", который был восторженно принят зрителями, сообщает Variety.
Обновлено в 20:51
Технологии
Mail.ru Group примет пожертвования
Сервис зарабатывает за счет комиссии с пожертвований в размере 5–12%.
Обновлено в 18:10
Происшествия
Во Владимирской области идёт контртеррористическая операция
Контртеррористическая операция проводится в городе Кольчугино (Владимирская область), сообщили 22 мая в пресс-службе Национального антитеррористического комитета.
Обновлено в 19:52
Происшествия
В МВД рассказали о понизившемся уровне жизни полицейских
Выступая на заседании комитета Совфеда по обороне, Гостев отметил, что снизилась покупательская способность сотрудников полиции.
Обновлено в 08:30
Наука
РАН может регламентировать работу научных руководителей институтов
Российская академия наук (РАН) намерена разработать требования к ставке "научный руководитель института", поскольку их функции и задачи сейчас не регламентированы.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей
Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15
Шоу-бизнес
Вещи Юлии Началовой отдадут Александру Васильеву
Со дня смерти Юли Началовой прошло уже почти два месяца. По христианским традициям сейчас уже можно отдавать вещи усопшей.
Обновлено в 08:04
Кино
Джордж Мартин высказался о финале «Игры престолов»
Американский писатель, автор романов "Песнь льда и пламени", сюжет которых лег в основу первых сезонов сериала "Игра престолов", Джордж Мартин прокомментировал финал киноэпопеи в личном блоге Not a Вlод.
Обновлено в 08:30
Культура
В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»
Обновлено в 04:17
Здоровье
Названы вызывающие рак продукты
Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде
Обновлено в 05:59
Футбол
«Витесс» Слуцкого сыграет в финале за место в плей-офф Лиги Европы
"Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого обыграл "Гронинген" и вышел в финал плей-офф чемпионата Нидерландов за место в плей-офф Лиги Европы в следующем сезоне, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:00
Общество
Герцогиня Кэтрин нарушила дворцовый протокол
Кэтрин позволила себе появиться рядом с Елизаветой в обуви на танкетке.
Обновлено в 20:00
Шоу-бизнес
Джонни Депп рассказал, как его избивала экс-жена Эмбер Херд
По данным EW, в документах, поданных 55-летним актером в суд в понедельник, 20 мая, говорится, что Джонни Депп «уличает» Эмбер Херд в жестоком с ним обращении клевете.
Обновлено в 17:45
Происшествия
Мошенники придумали новую схему кражи денег через терминалы Сбербанка
Появилась новая мошенническая схема кражи средств через терминалы для платежей Сбербанка, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 01:43
Гаджеты
Huawei анонсировал создание операционной системы на замену Android
Компания Huawei заявила, что может вывести на рынок свою операционную систему осенью этого года, заявил исполнительный директор китайской фирмы, исполнительный директор по потребительскому сектору Юй Чэндун.
Обновлено в 10:36