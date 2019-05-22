Названа стоимость нового российского электромобиля ZettaКомсомольская правда 01:29

Гендиректор российской компании Zetta Денис Щуровский сообщил, что новый одноименный российский электромобиль, как планируется, появится в продаже в декабре текущего года и будет стоить от 450 тысяч рублей.

Происшествия Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.

Наука Резкие колебания веса у пожилых людей могут предвещать деменцию По итогам наблюдений ученые констатировали, что в пожилом возрасте крайне важно не только придерживаться здорового образа жизни, но и контролировать массу тела, поскольку ее резкие изменения могут предвещать развитие слабоумия.

Кино Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).

Происшествия Появилось видео с места ДТП с российскими туристами в Италии В Сети опубликовали видео с места аварии с туристическим автобусом в Италии, в котором находились россияне.

Политика Администрация Зеленского пообещала Москве политику «кнута и пряника» Украина при Владимире Зеленском будет придерживаться политики «кнута и пряника» в отношении России, рассказал в интервью «112 Украина» глава администрации президента Андрей Богдан.

Общество В США разрешили пускать умерших людей на удобрения Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.

Политика Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».

Культура Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети» С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.

Авто Аналог кроссовера Hyundai Creta от Kia получил роскошный интерьер Салон нового компактного кроссовера KIA на базе Hyundai Creta, который только недавно вышел на финальные тесты, рассекречен фотошпионами.

Политика Ляшко назвал назначение Зеленским замглавы СБУ незаконным Лидер парламентской фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что назначение президентом Украины Владимиром Зеленским заместителя главы Службы безопасности страны проведено с нарушением закона.

Политика Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах Верховная рада Украины на внеочередном собрании отказалась рассматривать предложенный президентом страны Владимиром Зеленским законопроект о выборах.

Футбол Агент: «Генк» потребует за Малиновского не менее € 10 млн «Генк» потребует за Малиновского не менее 10 миллионов евро. Для Руслана пришло время сделать большой шаг вперёд.

Гаджеты Смартфоны Huawei останутся без новых процессоров 16 мая министерство торговли США добавило телекоммуникационную компанию Huawei и 70 ее филиалов в черный список.

Политика Матвиенко опровергла причастность к уходу журналистов из «Коммерсанта» Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко опровергла свою причастность к уходу журналистов из издательского дома «Коммерсантъ», передает ТАСС.

Авто Столичный рынок новых легковых автомобилей в апреле упал на 8,2% В апреле 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве составил 21,7 тыс. единиц, что на 8,2% меньше, чем за такой же период прошлого года.

Общество Предприятие «Роскосмоса» закажет около двух тысяч голодных пиявок Предприятие "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева (входит в госкорпорацию "Роскосмос") закупит около двух тысяч голодных и здоровых медицинских пиявок, говорится в материалах на сайте госзакупок.

Шоу-бизнес На вопрос о госпитализации Вилли Токарева ответила представительница Представительница Вилли Токарева была удивлена информацией о том, что певец попал в реанимацию.

Общество Россияне 28 раз протестовали против строительства храмов за пять лет В России против строительства храмов протестовали в 28 российских городах 25 регионов России.

Энергетика Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензин Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.