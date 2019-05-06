Названа стоимость квартир в «доме Зеленского» в КрымуИзвестия 02:44

Квартиры в элитном жилом комплексе «Император» в крымском поселке Ливадия продаются по цене от 12 млн рублей. При этом квартира, принадлежащая супруге новоизбранного президента Украины Елене Зеленской, на продажу не выставлена, рассказали журналистам риэлторы.

Названа стоимость квартир в «доме Зеленского» в Крыму

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