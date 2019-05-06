Политика
Названа стоимость квартир в «доме Зеленского» в КрымуРИА Новости 00:07
Квартиры в элитном жилом комплексе "Император" в поселке Ливадия в Крыму продаются по цене от 12 до 40 миллионов рублей, при этом квартира, принадлежащая супруге новоизбранного президента Украины Елене Зеленской, на продажу не выставлена, рассказал РИА Новости местный риэлтор.
Читать в источнике
Оценить53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:48, Ашберн
Происшествия
РПЛ выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево
Российская премьер-лига выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в Шереметьево.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Бастрыкин провел оперативное совещание в Шереметьево
В Шереметьево Александр Бастрыкин провел оперативное совещание со следователями Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ, которым поручено расследование уголовного дела об аварийной посадке пассажирского самолета.
Обновлено в 04:18
Происшествия
«Сел с огоньком». Работники Шереметьево посмеялись над посадкой горящего SSJ-100
Сотрудники аэропорта Шереметьево в Москве, где накануне произошло возгорание самолета SSJ-100, из-за которого погиб 41 человек, посмеялись над посадкой горящего лайнера.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае
Взрыв на предприятии "Азот" в Пермском крае унес жизни трех человек.
Обновлено в 03:25
Кино
Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили $2 млрд
Фильм «Мстители: Финал» за два уикенда собрал рекордные $2,189 млрд.
Обновлено вчера в 18:05
Общество
Султан Брунея объявил о моратории на казнь за гомосексуализм
Законы страны, предполагающие смертную казнь через побивание камнями за супружескую измену и гомосексуальные связи, вступили в силу в Брунее в апреле.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы
Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия
Минтранс не нашел оснований для приостановки полетов SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомапнии «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево (на высоте 2 км в лайнер ударила молния) и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100
Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Происшествия
СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
Из-за пожара на борту SSJ 100 Аэрофлот отменяет рейсы из Шереметьево
Аэрофлот внёс изменения в расписание своих рейсов из-за закрытия взлётно-посадочной полосы в московском аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте компании.
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия
Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы в понедельник проведет прения сторон по уголовному делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, возбужденному из-за серии драк в Москве, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия
Алена Апина сняла на видео горящий SSJ-100 в Шереметьево
Звезда 90-х наблюдала, как полыхает самолет "Аэрофлота" SSJ-100, из терминала аэропорта.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска
Самолет Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 03:57
Шоу-бизнес
Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
Обновлено вчера в 08:16
Политика
Владимир Зеленский вышел из бизнеса
Избранный президент Украины Владимир Зеленский вышел из бизнеса. Об этом рассказал его бизнес-партнер Сергей Шефир.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Участник марафона в Казани умер от сердечного приступа
Мужчина 1981 года рождения умер, по предварительным данным, от сердечного приступа, проходя дистанцию традиционного Казанского марафона.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Пассажирка рейса Москва – Мурманск в последний момент сдала билет
Жительница Мурманска сдала билеты 3 мая, за два дня до трагедии.
Обновлено вчера в 23:21
Здоровье
Директор Челябинского Камерного театра пожаловался на медленную скорую
Накануне, 5 мая, Илья Коломейский, директор Челябинского Камерного театра, в своем Facebook аккаунте пожаловался на скорую, которая ехала к нему и его жене более трех часов.
Обновлено в 03:55
Авто
В России упал спрос на праворульные автомобили
Обновлено в 01:52
Общество
Паслер устроил выходной для чиновников из-за православной традиции
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер объявил для местных чиновников выходной из-за православной Радоницы — дня поминовения усопших.
Обновлено в 02:52
Политика
Климкин подаст в отставку после инаугурации Зеленского
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что после вступления новоизбранного президента Владимира Зеленского в должность подаст в отставку.
Обновлено в 05:07
Авто
Новый кросс-вэн Renault Triber оценят дешевле LADA Vesta
Предполагается, что новинку оценят примерно в 550 000 рупий (около 500 тыс. рублей), т. е. даже дешевле, чем российский бестселлер LADA Vesta.
Обновлено вчера в 22:37
Шоу-бизнес
55-летняя солистка «Фристайла» Нина Кирсо вышла из комы
1 июня 2018 года 55-летняя солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Жертвами авиакатастрофы в Шереметьево стали более десяти человек
В результате возгорания и аварийной посадки пассажирского самолета SSJ 100 в столичном аэропорту Шереметьево погибли не менее 13 человек, еще шестеро пострадали.
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия
Семьям погибших в Шереметьеве установят пенсии по потере кормильца
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин поручил ПФР установить семьям погибших при пожаре в самолете Москва – Мурманск пенсии по потере кормильца, сообщает сайт ведомства.
Обновлено в 03:23