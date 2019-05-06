Названа стоимость квартир в «доме Зеленского» в КрымуРИА Новости 00:07

Квартиры в элитном жилом комплексе "Император" в поселке Ливадия в Крыму продаются по цене от 12 до 40 миллионов рублей, при этом квартира, принадлежащая супруге новоизбранного президента Украины Елене Зеленской, на продажу не выставлена, рассказал РИА Новости местный риэлтор.

Названа стоимость квартир в «доме Зеленского» в Крыму

Происшествия Сотрудники Шереметьево ржали над горящим самолетом В Интернете появились видеокадры, снятые в аэропорту Шереметьево – в диспетчерской.

Финансы Рубль подешевел к доллару и евро Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос на 32 копейки и составил 65,4 рубля, курс евро увеличился на 26 копеек – до 73,2 рубля.

Происшествия У галереи Пинчука в центре Киева прогремел взрыв В центре Киева, в арке бизнес-центра Арена Сити недалеко от галереи Пинчука, произошел взрыв.

Здоровье В России вступили в силу новые правила диспансеризации В России вступил в силу обновленный порядок проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.

Политика Песков ответил на вопрос об объявлении траура по жертвам SSJ-100 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что не располагает информацией о том, обсуждался ли вопрос объявления траура на федеральном уровне из-за катастрофы в столичном аэропорту Шереметьево.

Происшествия При крушении самолета в Шереметьево пострадал гражданин Украины Гражданин Украины пострадал в результате катастрофы пассажирского самолета Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево.

Политика Зеленский временно вышел из бизнеса Избранный президент Украины Владимир Зеленский временно оставил предпринимательскую деятельность.

Хоккей Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура "Красная машина" одержала убедительную победу над соперником со счетом 4:1. Российские хоккеисты открыли счет в матче после гола нападающего ЦСКА Кирилла Капризова, отличившегося на 12 минуте.

Происшествия СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.

Политика Султан Брунея объявил мораторий на казнь за гомосексуализм Новое законодательство Брунея исключит смертную казнь за однополый секс, супружеские измены и изнасилования.

Происшествия Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.

Экономика Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».

Политика Генпрокурор Украины заявил, что не хочет уходить в отставку Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко вновь заявил о готовности уйти в отставку.

Общество ВЦИОМ: почти половина россиян не представляет свою жизнь без интернета Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что почти половина россиян (48%) с трудом представляет, как жить без активности в интернете.