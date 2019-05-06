Политика

Названа стоимость квартир в «доме Зеленского» в КрымуРИА Новости 00:07

Квартиры в элитном жилом комплексе "Император" в поселке Ливадия в Крыму продаются по цене от 12 до 40 миллионов рублей, при этом квартира, принадлежащая супруге новоизбранного президента Украины Елене Зеленской, на продажу не выставлена, рассказал РИА Новости местный риэлтор.
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Риелтор оценил стоимость квартир в «доме» Зеленских на ЮБК от 12 до 40 млн рублей

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Риелтор оценил стоимость элитной квартиры Зеленского в Крыму

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Риэлтор оценил стоимость квартиры Зеленских в Ливадии

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Жители Ливадии рассказали о квартире Зеленских в Крыму

News.ruвчера в 21:49
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«Черные ящики» лайнера SSJ-100 переданы специалистам для расшифровки

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Сотрудники Шереметьево ржали над горящим самолетом

В Интернете появились видеокадры, снятые в аэропорту Шереметьево – в диспетчерской.
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Авиакатастрофа в Шереметьево унесла жизни 41 человека

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Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос на 32 копейки и составил 65,4 рубля, курс евро увеличился на 26 копеек – до 73,2 рубля.
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У галереи Пинчука в центре Киева прогремел взрыв

В центре Киева, в арке бизнес-центра Арена Сити недалеко от галереи Пинчука, произошел взрыв.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100

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В России вступили в силу новые правила диспансеризации

В России вступил в силу обновленный порядок проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.
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Происшествия

Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае

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Происшествия

Семьям погибших в катастрофе в Шереметьево выплатят по 5 млн рублей

Обновлено в 06:25
Политика

Песков ответил на вопрос об объявлении траура по жертвам SSJ-100

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что не располагает информацией о том, обсуждался ли вопрос объявления траура на федеральном уровне из-за катастрофы в столичном аэропорту Шереметьево.
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Что произошло в новой серии «Игры престолов»

Телеканал HBO представил четвёртый эпизод восьмого сезона сериала «Игра престолов».
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При крушении самолета в Шереметьево пострадал гражданин Украины

Гражданин Украины пострадал в результате катастрофы пассажирского самолета Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево.
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Зеленский временно вышел из бизнеса

Избранный президент Украины Владимир Зеленский временно оставил предпринимательскую деятельность.
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«АвтоВАЗ» запатентовал дизайн «преемника» Lada 4x4

"АвтоВАЗ" зарегистрировал патент на дизайн нового автомобиля сегмента SUV.
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Хоккей

Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура

"Красная машина" одержала убедительную победу над соперником со счетом 4:1. Российские хоккеисты открыли счет в матче после гола нападающего ЦСКА Кирилла Капризова, отличившегося на 12 минуте.
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Кокорин из зала суда отреагировал на чемпионство «Зенита»

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СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
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Происшествия

WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX

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Султан Брунея объявил мораторий на казнь за гомосексуализм

Новое законодательство Брунея исключит смертную казнь за однополый секс, супружеские измены и изнасилования.
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Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета

Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
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Названа предварительная причина гибели пассажиров SSJ-100

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Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России

ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
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Политика

Генпрокурор Украины заявил, что не хочет уходить в отставку

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко вновь заявил о готовности уйти в отставку.
Обновлено в 07:05
Происшествия

На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ

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«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево

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Общество

ВЦИОМ: почти половина россиян не представляет свою жизнь без интернета

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что почти половина россиян (48%) с трудом представляет, как жить без активности в интернете.
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В ЛНР начали прием документов на получение российского гражданства

Миграционная служба самопровозглашенной Луганской народной республики начала прием заявлений на получение российского гражданства, сообщил заместитель министра внутренних дел ЛНР Михаил Параскеев.
Обновлено в 04:18
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