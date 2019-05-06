Названа стоимость квартир в «доме Зеленского» в КрымуРИА Новости 00:07

Квартиры в элитном жилом комплексе "Император" в поселке Ливадия в Крыму продаются по цене от 12 до 40 миллионов рублей, при этом квартира, принадлежащая супруге новоизбранного президента Украины Елене Зеленской, на продажу не выставлена, рассказал РИА Новости местный риэлтор.

Названа стоимость квартир в «доме Зеленского» в Крыму

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