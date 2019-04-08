Политика
Названа стоимость дебатов Зеленского и ПорошенкоГазета.Ru вчера в 14:37
Руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания высказался о стоимость дебатов украинского лидера Петра Порошенко и кандидата в президенты страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает "112 Украина".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 01:23, Ашберн
Происшествия
У Александра Шестуна забрали все
Красногорский городской суд обратил в доход государства имущество на сумму более 10,4 млрд рублей, принадлежавшее бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, а также его родственникам и доверенным лицам.
Обновлено вчера в 10:28
Экономика
Всемирный банк зафиксировал рекордный объем перевода денег мигрантами
Исследование опубликовано на сайте ВБ. Отмечается, что $529 млрд мигранты перевели в страны с низким и средним уровнем дохода.
Обновлено в 00:21
Баскетбол
«Химки» обыграли «Зелену-Гуру» и продлили серию побед до пяти матчей
Обновлено вчера в 15:10
Здоровье
Почему болит спина: причины и лечение
Очень часто серьезные нагрузки на поясницу являются главной причиной болей, практически в 85 % случаев.
Обновлено в 00:37
Хоккей
«Авангард» обыграл «Салавата Юлаева» и вышел в финал Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 14:48
Политика
Президент Бразилии не исключил участия во вторжении в Венесуэлу
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что будет консультироваться с парламентом об участии в вооруженном вторжении в Венесуэлу, если такое развитие событий последует.
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
Виктор Ишаев возместил ущерб «Роснефти»
Виктор Ишаев, бывший полпред президента в ДФО и экс-губернатор Хабаровского края, направил на счет Роснефти 5,7 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия
Мужчину насмерть сбила иномарка возле плотины в Челябинске
Мужчина погиб под колесами автомобиля в Челябинске. Инцидент произошел утром 9 апреля недалеко от плотины.
Обновлено в 00:39
Шоу-бизнес
Кикабидзе не приедет на похороны Данелии
Обновлено вчера в 09:06
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено вчера в 08:59
Политика
Порошенко извинился за лозунг про Путина
Действующий украинский президент Петр Порошенко выполнил еще одно из требований своего соперника на выборах Владимира Зеленского и признал, что тот не является «агентом Путина».
Обновлено вчера в 17:59
Политика
Переговоры Путина и Эрдогана начались в Кремле
Обновлено вчера в 07:22
Общество
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено вчера в 04:51
Футбол
Моуринью высказался о четвертьфинале ЛЧ «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»
Португальский специалист Жозе Моуринью сделал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между английскими «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити».
Обновлено вчера в 05:56
Политика
Глава ДНР заявил, что Донбасс идет к «полноправному членству» в России
Глава ДНР Денис Пушилин в интервью телеканалу "Юнион" заявил, что главная цель Донбасса заключается в "возвращении на Родину полноправным членом".
Обновлено вчера в 21:26
Армия и оружие
Первые серийные Су-57 отправятся в Южный военный округ
Обновлено вчера в 07:40
Путешествия
Татарстанцев сняли с самолета на Канарах из-за ветрянки
Обновлено вчера в 03:06
Общество
WWF рассказал, как россияне помогают сохранить природу
О результатах опроса сообщило РИА «Новости». В WWF уточнили, что бережное отношение к воде лидирует у россиян как способ помочь природе.
Обновлено в 01:14
Общество
Житель Калининграда нашел старинную бутылку с ядовитыми конфетами
Житель Калининграда нашел на одной из стройплощадок города старинную бутылку, внутри которой находилось больше 20 конфет с изображением перекрещенных костей на этикетке.
Обновлено вчера в 11:33
Кино
В США скончался актер Сеймур Кэссел
По словам сына актера Мэтта Кэссела, его отец ушел из жизни в воскресенье из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.
Обновлено вчера в 23:25
Шоу-бизнес
Лидер Rammstein ответил на вопрос о романе с Лободой
Обновлено в 00:59
Происшествия
Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда
Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено вчера в 21:53
Авто
В России наладят выпуск электрокара с внешностью Ford Mustang
Автомобиль получит полностью карбоновый кузов с дизайном в стиле Ford Mustang 1967 года.
Обновлено вчера в 05:31
Общество
В Екатеринбурге начали сносить завод ЖБИ ради жилой застройки
Территорию завода ЖБИ в Екатеринбурге начали готовить к жилой застройке.
Обновлено в 01:11
Шоу-бизнес
В Сети появилось видео с репетиций нового шоу Пугачевой
Певица со всей ответственностью готовится к концерту. Некоторое время назад в Сети появился видеоролик с репетиции масштабного турне.
Обновлено вчера в 05:09
Происшествия
В Красноярске закрыли подпольные мастерские по изготовлению оружия
Подпольные мастерские по изготовлению оружия обнаружены и закрыты в Красноярске.
Обновлено в 01:04
Экономика
РАНХиГС: половина россиян не удовлетворены своими доходами
"Коммерсант" приводит данные Росстата, Центробанка и академии госслужбы о доходах и расходах россиян и их удовлетворенности от жизни.
Обновлено вчера в 20:37
Футбол
Дубль Азара принес «Челси» победу над «Вест Хэмом»
"Челси" на своем поле одержал победу над "Вест Хэм Юнайтед" в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено вчера в 17:02
Авто
УАЗ рассказал об оригинальном «растянутом» пикапе
Колесную база пикапа растянули на 650 миллиметров, задние рессоры усилили (к ним добавили добавив по одному коренному листу), "колпак" кабины заново изготовили из пластика.
Обновлено вчера в 08:25