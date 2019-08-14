Экономика
Названа средняя зарплата сотрудников «Роскосмоса»БИЗНЕС Online вчера в 11:09
Средняя зарплата сотрудника госкорпорации «Роскосмос» составляет 396 тыс. рублей, следует из отчета госкорпорации за 2018 год, опубликованного на сайте «Роскосмоса». По сравнению с 2017-м зарплата выросла на 14 тыс. рублей. В прошлом году в структурах «Роскосмоса» работали 189,5 тыс. человек.
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Происшествия
В Урюпинске начали проверку после купания медведя на местном пляже
В Волгоградской области начали проверку после публикации в интернете видео с медведем, который купается на пляже Урюпинска.
Обновлено в 09:27
Политика
Киев раскрыл план на случай остановки транзита российского газа
Ранее секретарь СНБО Украины Александр Данилюк заверил, что у Киева существует «план Б» на случай, если ему не удастся договориться с Москвой о продолжении транзита газа через территорию республики после 2019 года.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Политика
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян госпитализирован
В Москве госпитализирован 83-летний народный артист СССР Армен Джигарханян, передает Mash.
Обновлено в 07:35
Энергетика
Стала известна дата слушаний по аресту активов «Газпрома» «Нафтогазом»
В отчете российского газового холдинга "Газпром" по РСБУ названы сроки, в которые пройдут слушания по оспариванию окончательного решения арбитража Стокгольма по транзитному спору "Газпрома" и "Нафтогаза", об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:23
Политика
«Левада-центр»: рейтинг «Единой России» опустился до 28%
Рейтинг «Единой России» снизился после пенсионной реформы, однако рейтинги других партий не повышаются, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».
Обновлено в 03:38
Происшествия
Фанат московского «Спартака» погиб после ДТП в Ростовской области
Скончался болельщик столичного футбольного клуба "Спартак", в фанатском сообществе известный как Алексей "Бахыт".
Обновлено в 11:00
Политика
Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД
"Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора", - утверждала она.
Обновлено в 08:58
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Общество
Лесной пожар произошел на греческом острове Эвбея
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес
Бузова отказалась удалить скандальную шутку про блокадницу
Российская певица Ольга Бузова отказалась удалять видео, на котором она себя сравнивает с блокадницей Ленинграда.
Обновлено в 09:33
Происшествия
Суд назначил депутату Янкаускасу еще девять суток ареста
Зюзинский суд Москвы признал муниципального депутата Константина Янкаускаса виновным в призывах участвовать в несогласованной акции 3 августа, то есть в повторном нарушении организации массового мероприятия.
Обновлено в 10:04
Политика
Митрохина зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы
Напомним, выдвинутый кандидатом в депутаты по 43 одномандатному избирательному округу от партии "Яблоко" Сергей Митрохин стал единственным, чья жалоба на неправомерный отказ в регистрации была удовлетворена Мосгоризбиркомом.
Обновлено вчера в 13:03
Политика
Байден предложил сделать Украину приоритетом внешней политики США
Кандидат в президенты США Джозеф Байден заявил о намерении сделать Украину приоритетом американской внешней политики в случае своей победы на выборах главы государства в 2020 году.
Обновлено в 07:53
Экономика
Определены даты проведения ПМЭФ-2020
Датами проведения XXIV Петербургского международного экономического форума определены 3-6 июня 2020 года.
Обновлено в 08:40
Политика
В Госдуме пояснили инициативу о запрете на старые автомобили
Заместитель председателя комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфия Когогина пояснила, что этот вопрос обсуждался в конце июня на круглом столе в контексте национального проекта "Экология", речь шла о проблеме чистого воздуха.
Обновлено в 07:50
Политика
Путин встал на колено и поцеловал руку юной балерине
Одна из девочек протянула Путину руку для рукопожатия, и тут уже президент продемонстрировал, что такое галантность.
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия
В Москве проходят обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД
Следственные действия начались сегодня утром по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компании "1520", - пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 10:30
Финансы
Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ставки по ипотеке снизятся до конца 2019 года.
Обновлено в 08:43
Игры
Студия 4A Games начала работу над новой частью Metro
Во время презентации для инвесторов издательство THQ Nordic сообщило, что 4A Games работает над новой частью Metro.
Обновлено в 05:34
Происшествия
В Ростове фельдшер пнул ногой пожилую пациентку и уехал
Обновлено в 04:22
Культура
В музее имени Пушкина откроют выставку Якоба Йорданса
Обновлено в 07:36
Культура
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено вчера в 17:44
Экономика
На рынке госдолга США сработал последний индикатор будущей рецессии
Инверсия кривой доходности считается самым надежным индикатором предстоящей экономической рецессии в США.
Обновлено в 07:51
Политика
Президент Литвы заявил об опасности «Северного потока — 2» для ЕС
Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель высказал позицию своей страны в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2".
Обновлено в 11:09
Интернет
В WhatsApp на Android появилась новая функция
Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.
Обновлено в 08:20