Общество

Названа средняя стоимость туристической аптечкиРамблер 03:17

Средняя стоимость дорожной аптечки обойдется российскому туристу (при отсутствии хронических заболеваний и потребности в дорогих лекарствах) почти в 1,4 тысячи рублей. Это подсчитали эксперты аналитической компании DSM Group.
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Названа средняя стоимость аптечки путешественника

Medical Note07:16

Эксперты посчитали стоимость аптечки для путешествий

News.ru03:56

Названа средняя стоимость автомобильной аптечки

Quto.ru03:15

Названа средняя стоимость туристической аптечки

Рамблер03:17

Стоимость дорожной аптечки в России составляет 1,4 тысячи рублей

Метагазета02:35

Эксперты подсчитали стоимость туристической аптечки

Народные новостивчера в 21:02

Туристическая аптечка обойдется россиянам почти в 1,5 тыс руб

ПРАЙМвчера в 20:20
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Автоматически обработано 7339 источников, обновлено в 08:08, Вашингтон
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после митингов у Мосгоризбиркома

Главное следственное управление СК по столице возбудило уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.
Обновлено в 06:52
Политика

Зеленский потребовал уволить Кличко

Обновлено в 06:25
Спорт

Загитова сделала подарок премьер-министру Японии

Премьер-министр Японии тепло приветствовал российскую спортсменку и отметил, что следит за тем, как растет собака породы акита-ину по кличке Масару, которую фигуристке в мае 2018 года подарили власти префектуры Акита, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:48
Общество

Госдума повысила предельный возраст службы для полицейских на пять лет

Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и расширяет для них ряд социальных гарантий.
Обновлено в 06:55
Экономика

В России установлен прожиточный минимум

Министерство труда утвердило величину прожиточного минимум за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 02:47
Политика

Володин поддержал запрет судиться вне России с попавшими под санкции

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал законопроект, которым предлагается разрешить судиться с россиянами и российскими юрлицами, попавшими под санкции США и других стран, только в российских судах или третейских судах с местом арбитража на территории РФ.
Обновлено в 08:00
Происшествия

В Анталье в ДТП с автобусом пострадали 25 туристов

Ранее в результате аварии с участием автобуса в итальянской Сиене пострадали 19 россиян, одна гражданка России погибла.
Обновлено в 03:29
Экономика

НОВАТЭК увеличил прибыль в первом полугодии в шесть раз

По итогам первого полугодия 2019 года прибыль, относящаяся к акционерам НОВАТЭКа, увеличилась в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 75,162 млрд до 450,971 млрд руб. Это следует из отчета компании, поступившего в РБК.
Обновлено в 07:58
Политика

Памфилова упрекнула некоторых кандидатов в Мосгордуму в невежестве

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова упрекнула ряд кандидатов в Мосгордуму, с которыми встретилась во вторник, в незнании избирательного законодательства.
Обновлено в 05:07
Спорт

Представлены медали Олимпиады в Токио, сделанные из гаджетов

Ровно за год до старта летней Олимпиады в Токио представили медали, которые получат призеры соревнований, сообщается на официальном сайте оргкомитета Игр-2020.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Газзаев, Лещенко и Успенская вступились за вора в законе Шишканова

Шишканову, которого СК называет вором в законе, вменяется преступление по новой статье УК 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии).
Обновлено в 07:35
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья признал вину по всем обвинениям

Бывший министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов, обвиняемый в хищении свыше 11 млрд рублей, признал вину, сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.
Обновлено в 08:01
Экономика

Госдума повысила до 20% НДС на пальмовое масло

Госдума проголосовала в третьем чтении за отмену льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
Обновлено в 05:47
Армия и оружие

Посольство в Сеуле опровергло сообщения об извинении за действия ВКС

Посольство России в Южной Корее опровергло сообщения о принесении извинений после того, как Сеул заявил, что российские самолеты вторглись в воздушное пространство страны над островами Токто в Японском море.
Обновлено в 06:47
Происшествия

ЛГБТ-активисты попросили СКР проверить на экстремизм движение «Пила»

За много месяцев полиция ничего не сделала, чтобы установить тех, кто стоит за гомофобным сайтом, призывающим к насилию.
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес

Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
Энергетика

Принят закон о сдерживании цен на бензин

В Госдуме принят закон, который должен привести к сдерживанию цен на топливо.
Обновлено в 07:29
Футбол

Колумбийский форвард Переа прибыл в расположение «Крыльев Советов»

Стороны подпишут контракт после прохождения игроком медосмотра. 🔥Колумбийский форвард Хуан Переа прибыл в расположение "Крыльев Советов".
Обновлено в 06:40
Общество

РЖД разрешила провозить в поездах енотов и игуан

Компания «Российские железные дороги» расширила список домашних животных, допустимых к перевозке в поездах дальнего следования без сопровождения владельцев, сообщает пресс-служба компании в среду, 24 июля.
Обновлено в 07:28
Политика

Госбюро расследований повторно вызвало Порошенко на допрос

Ранее директор бюро Роман Труба сообщил, что Порошенко не явился на допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском".
Обновлено вчера в 01:53
Культура

Объявлен лонг-лист Букеровской премии

Лонг-лист соискателей Букеровской премии, присуждаемой в области литературы на английском языке, объявлен в Лондоне.
Обновлено в 07:32
Космос

Астероид размером с египетскую пирамиду приближается к Земле

Огромный астероид, который по размерах похож на великую пирамиду Гизы, 24 июля пролетит вблизи от Земли.
Обновлено в 07:53
Кино

Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск «Блэйда» с Махершалой Али

Американский актер Уэсли Снайпс, известный ролью супергероя Блейда в экранизациях комиксов Marvel, прокомментировал перезапуск франшизы, в которой эту роль исполнит Махершала Али.
Обновлено вчера в 16:57
Единоборства

В США умер российский боксер Максим Дадашев

Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 12:01
Гаджеты

Связной рассказал о предпочтениях россиян в выборе смартфонов

Техноритейлер «Связной» проанализировал российский рынок смартфонов в I полугодии 2019 года.
Обновлено в 04:05
Общество

Россияне назвали самые популярные иностранные сериалы

Почти две трети россиян (62%) смотрели, по крайней мере, один из современных зарубежных сериалов, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:03
Политика

Экс-президент Киргизии Атамбаев вылетел в Москву

Обновлено в 04:27
Политика

Россияне смогут находиться на Мальдивах без визы три месяца

В соответствии с новыми правилами россияне смогут находиться на Мальдивах без визы в течение 90 дней.
Обновлено в 07:39
Происшествия

В Башкирии кассир вынесла несколько миллионов рублей из банка

В Башкирии кассир вынесла несколько миллионов рублей из банка, но ее задержали после того, как кредитная организация обратилась в полицию.
Обновлено в 07:41
Общество

Минтруд РФ согласился допустить женщин к запрещенным профессиям

Минтруд РФ согласился допускать женщин к профессиям, которые ранее были для них недоступны, заявил заместитель главного технического инспектора ФНПР Алексей Безюков.
Обновлено в 04:19
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