Общество
Названа средняя стоимость туристической аптечкиРамблер 03:17
Средняя стоимость дорожной аптечки обойдется российскому туристу (при отсутствии хронических заболеваний и потребности в дорогих лекарствах) почти в 1,4 тысячи рублей. Это подсчитали эксперты аналитической компании DSM Group.
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Обновлено в 05:03
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Шишканову, которого СК называет вором в законе, вменяется преступление по новой статье УК 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии).
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Экс-министр финансов Подмосковья признал вину по всем обвинениям
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Госдума проголосовала в третьем чтении за отмену льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
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Посольство в Сеуле опровергло сообщения об извинении за действия ВКС
Посольство России в Южной Корее опровергло сообщения о принесении извинений после того, как Сеул заявил, что российские самолеты вторглись в воздушное пространство страны над островами Токто в Японском море.
Обновлено в 06:47
Происшествия
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В Госдуме принят закон, который должен привести к сдерживанию цен на топливо.
Обновлено в 07:29
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Стороны подпишут контракт после прохождения игроком медосмотра. 🔥Колумбийский форвард Хуан Переа прибыл в расположение "Крыльев Советов".
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Госбюро расследований повторно вызвало Порошенко на допрос
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Объявлен лонг-лист Букеровской премии
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Кино
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Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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Связной рассказал о предпочтениях россиян в выборе смартфонов
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Почти две трети россиян (62%) смотрели, по крайней мере, один из современных зарубежных сериалов, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
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Экс-президент Киргизии Атамбаев вылетел в Москву
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Россияне смогут находиться на Мальдивах без визы три месяца
В соответствии с новыми правилами россияне смогут находиться на Мальдивах без визы в течение 90 дней.
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В Башкирии кассир вынесла несколько миллионов рублей из банка
В Башкирии кассир вынесла несколько миллионов рублей из банка, но ее задержали после того, как кредитная организация обратилась в полицию.
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