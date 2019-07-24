Общество
Названа средняя стоимость туристической аптечкиРамблер 03:17
Средняя стоимость дорожной аптечки обойдется российскому туристу (при отсутствии хронических заболеваний и потребности в дорогих лекарствах) почти в 1,4 тысячи рублей. Это подсчитали эксперты аналитической компании DSM Group.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 10:08, Вашингтон
Единоборства
Тело Дадашева доставят в Россию в течение 10 дней
Тело российского боксера Максима Дадашева доставят в Санкт-Петербург в течение 10 дней.
Обновлено в 06:52
Экономика
Агаларов отказался строить космодром Восточный
Предприниматель Араз Агаларов, чью компанию Crocus Group ранее называли в числе претендентов на строительство второй очереди космодрома Восточный, заявил в интервью The Bell, что отказался от участия в проекте.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Северная Корея захватила российское судно
1. Северкорейские пограничники задержали российский корабль Сейнер «Сянхайлинь-8» был захвачен еще в ночь с 16 на 17 июля, однако известно об этом стало лишь несколько дней спустя.
Обновлено в 01:57
Политика
Госдума разрешила россиянам охотиться с луками
Депутаты нижней палаты парламента в третьем чтении приняли закон, разрешающий использование во время охоты луков со стрелами.
Обновлено в 09:11
Происшествия
В Хабаровске 37 детей подхватили инфекцию после прогулки у фонтана
Обновлено вчера в 05:09
Наука
На дне Балтийского моря обнаружили древний лес
Ранее сообщалось, что в Великобритании на дне Северного моря заметили остатки древнего леса и человеческих поселений, затопленных около десяти тысяч лет назад.
Обновлено вчера в 05:27
Политика
Украинские следователи опровергли вызов Порошенко на новый допрос
Позднее «Громадьске» со ссылкой на директора ГБР Романа Трубу сообщило, что Порошенко просил перенести его допрос с 25 на 24 июля в связи с его отпуском.
Обновлено в 08:16
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко
Обновлено в 06:25
Происшествия
Навальный сообщил о своем задержании в Москве
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил о том, что его возле дома задержала полиция.
Обновлено в 04:37
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Политика
В США Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов
"Facebook Inc заплатит рекордный штраф 5 миллиардов долларов и обязуется выполнять новые ограничения, а также изменить корпоративную структуру, чтобы компания несла ответственность за принимаемые решения относительно личных данных ее пользователей", - сказано в документе.
Обновлено в 09:23
Политика
Мэй заявила, что рада передать премьерство Джонсону
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что рада передать свои полномочия бывшему министру иностранных дел Борису Джонсону.
Обновлено в 07:24
Политика
МВД Украины отправило в Донецкую область спецназ
Пресс-служба Министерства внутренних дел Украины сообщила накануне, что ведомство отправило спецназ в город Покровск Донецкой области из-за акции протеста, которая проходила у окружной избирательной комиссии.
Обновлено в 01:39
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь десятилетнего сына
По версии следствия, 18 июля 46-летний мужчина в селе Великовечном Белореченского района посадил ребенка в сарай на цепь, обмотанную вокруг шеи.
Обновлено 22 июля в 12:46
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК консультации по транзиту газа
«Нафтогаз Украины» обратился к «Газпрому» и Еврокомиссии (ЕК) с предложением провести технические консультации до министерской встречи России, Украины и ЕК по будущему транзиту газа.
Обновлено в 07:30
Политика
В Киеве заявили о достижении договоренности по возвращению моряков
Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о достижении договоренности по возвращению моряков, арестованных в России за нарушение государственной границы.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие
Россия выразила сожаление после инцидента в небе над Южной Кореей
Как сообщало ранее агентство Yonhap, российские военные самолеты дважды вторглись в воздушное пространство Республики Корея вблизи острова Токто в акватории Японского моря.
Обновлено в 03:24
Интернет
В работе Facebook и Instagram произошли сбои
Пользователи Facebook жалуются на сбои в работе социальной сети, сообщает сайт по отслеживанию проблем глобальных сервисов Downdetector.
Обновлено в 09:47
Политика
Володин: Право попавших под санкции судиться в РФ защитит страну
Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля, об этом заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя законопроект, который позволяет юрлицам и гражданам, подпавшим под санкции, в одностороннем порядке переводить свои судебные споры в российскую юрисдикцию.
Обновлено в 07:29
Кино
Бенедикт Камбербэтч сыграет художника Луиса Уэйна
Бенедикт Камбербэтч сыграет главную роль в байопике об английском художнике Луисе Уэйне. Съемки драмы начнутся уже 10 августа.
Обновлено в 01:45
Авто
Китай начал экспортировать подержанные автомобили в Россию
По данным аналитического агентства «Автостат», в России в первые пять месяцев 2019 г. было продано около 31 тыс. подержанных китайских автомобилей, что на 2,6% больше, чем с января по май 2018 года.
Обновлено в 08:02
Политика
Вакарчук выступил перед российскими олигархами
Лидер украинской партии "Голос" и музыкант Святослав Вакарчук выступил перед российскими олигархами.
Обновлено в 09:19
Экономика
Россияне начали экономить на стиральном порошке
Россияне стали экономить на стиральных порошках.
Обновлено в 07:37
Кино
Уэсли Снайпс отреагировал на перезапуск «Блэйда»
Снайпс, исполнивший главную роль в трех фильмах о Блэйде (1998-2004), неоднократно подчеркивал, что готов и дальше играть этого персонажа, если того пожелает руководство студии Walt Disney, однако на прошедшем в Сан-Диего фестивале Comic-Con-2019 представители студии Marvel сообщили о том, что серию ждет перезапуск с Махершалой Али.
Обновлено в 09:18
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Политика
На Украине начнут продавать бюсты Зеленского
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева объяснила, почему ушла от Баскова к Булатову
Известная телеведущая и модель Виктория Лопырёва поделилась, почему у неё не сложились отношения с певцом Николаев Басковым.
Обновлено в 06:50
Происшествия
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24