Путешествия
Названа средняя стоимость летнего отдыха в КрымуREGNUM 02:20
Отдых в Крыму предстоящим летом на одного человека в среднем обойдется в 2,8 тыс. рублей в день, сообщил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
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В хлебе обнаружена опасная добавка
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Обновлено в 03:23
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