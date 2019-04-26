Путешествия

Названа средняя стоимость летнего отдыха в КрымуREGNUM 02:20

Отдых в Крыму предстоящим летом на одного человека в среднем обойдется в 2,8 тыс. рублей в день, сообщил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
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Власти Крыма назвали стоимость летнего отдыха на местных курортах

РБК02:59

Отдых в Крыму этим летом обойдётся туристам примерно в 2 тысячи 800 рублей в день

Эхо Москвы01:30

В Крыму назвали среднюю стоимость отдыха на летний сезон — 2019

РИА Новостивчера в 20:49

Стала известна средняя стоимость летнего отдыха в Крыму в 2019 году

Life.ruвчера в 22:03

Названа стоимость летнего отдыха в Крыму

News.ruвчера в 21:03

Названа стоимость одного дня отдыха в Крыму в предстоящий сезон

Вести.Ruвчера в 22:49

Отдых в Крыму этим летом обойдется от 2800 рублей в день

Krym.Newsвчера в 22:48
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 08:19, Ашберн
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

Обновлено в 03:51
Экономика

ЦБ РФ лишил лицензии подмосковный «Холдинвестбанк»

Банк России с 26 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область).
Обновлено в 01:58
Политика

Украинские паспорта предложили раздавать в центре Москвы

Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский предложил организовать выдачу украинских паспортов в центре Москвы.
Обновлено вчера в 23:04
Футбол

Родионов и Измайлов могут покинуть «Спартак» до конца недели

Спортивный обозреватель телеканала "Россия 24" Илья Казаков сообщил о возможном уходе из московского "Спартака" вице-президента клуба Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова.
Обновлено в 07:46
Политика

С добычей нефти на шельфе в США возникли проблемы

По словам Дэвида Бернхардта, американского министра внутренних дел, ситуацию с добычей на шельфе, которую продвигает президент страны Дональд Трамп, осложнило мартовское решение федерального окружного суда на Аляске, признавшее незаконным указ главы Штатов о снятии запрета с добычи.
Обновлено вчера в 21:49
Наука

Раннее таяние льда в Антарктиде погубило тысячи птенцов пингвинов

Птенцы пингвинов, относящиеся ко второй по величине колонии императорских пингвинов в Антарктиде, практически не выживают в течение последних трех лет — пишет издание Antarctic Science, по данным которого, причиной гибели тысяч птенцов стало слишком раннее таяние льда.
Обновлено в 06:22
Общество

В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу

Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес

Грудь нараспашку! Селена Гомес покорила критиков эффектным возвращением

26-летняя красотка предпочла действительно элегантный образ. Селена Гомес выбрала длинное черное платье Dior с глубоким декольте.
Обновлено в 06:21
Футбол

Перейра: «К сожалению, „Краснодар“ уже не может думать о чемпионстве»

«Краснодар» после 25 туров набрал 43 очка, занимает 4-е место и отстает от лидирующего «Зенита» на 11 очков.
Обновлено в 07:12
Автоспорт

Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота

Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:16
Политика

Ким Чен Ын сократил свой визит в Россию

Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

Глава отдела ФСБ арестован на два месяца по делу о взяточничестве

Военный суд Москвы санкционировал арест начальника отдела одного из подразделений ФСБ России полковника Кирилла Черкалина, подозреваемого во взяточничестве.
Обновлено в 05:49
Наука

В хлебе обнаружена опасная добавка

Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

В Раде язвительно отреагировали на отдых Зеленского в Турции

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко в фейсбуке отреагировала на отъезд Зеленского в Турцию.
Обновлено в 05:35
Происшествия

В США трехлетняя девочка спасла своего брата после смерти родителей

Обновлено в 07:10
Политика

Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам

Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено вчера в 15:29
Шоу-бизнес

Актриса из сериала «Мост» умерла в возрасте 37 лет

Обновлено вчера в 07:12
Общество

PepsiCo подаст в суд на индийских фермеров за картофель для чипсов

Представитель PepsiCo отметил, что компания является крупнейшим в Индии покупателем картофеля технологического качества и одной из первых, кто сотрудничает со многими местными фермерами в плане выращивания «защищенного» сорта.
Обновлено в 06:59
Финансы

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 07:36
Политика

Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 03:23
Происшествия

В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами

"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Здоровье

Главврачом Иркутского перинатального центра назначили Ольгу Бортник

26 апреля главврачом Иркутского городского перинатального центра назначили Ольгу Бортник. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава региона.
Обновлено в 03:50
Происшествия

Суд обязал «Новую газету» удалить статью о пытках ФСБ в Магнитогорске

Басманный суд Москвы обязал «Новую газету» удалить информацию о пытках сотрудниками ФСБ в Магнитогорске гражданина Киргизии, так как признал ее не соответствующей действительности, говорится в сообщении на сайте «Новой газеты».
Обновлено в 07:17
Авто

В России может появиться новый рамный внедорожник Isuzu MU-X

Японская Isuzu может привезти в Россию большой рамный внедорожник MU-X.
Обновлено в 04:42
Происшествия

Московские СИЗО обыщут после отравления арестантов «Матросской тишины»

В СИЗО «Матросская тишина» трое арестованных отравились неизвестным веществом, один из них умер, УФСИН по Москве проводит проверку следственных изоляторов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 07:24
Политика

Захарова ответила на возмущение Порошенко из-за указа о паспортах

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на возмущение действующего президента Украины Петра Порошенко из-за указа российского лидера об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 08:07
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Хоккей

Дубль Тарасенко принес победу «Сент-Луису» в матче с «Далласом»

Обновлено в 00:32
Музыка

В начале мая в Твери состоятся три бесплатных пасхальных концерта

По благословению митрополита Тверского и Кашинского Саввы Отдел культуры Тверской Епархии проводит в начале мая 2019 г. ряд пасхальных концертов для всех жителей нашего города.
Обновлено вчера в 04:45
Политика

В ЛНР выстроилась очередь за российскими паспортами

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что жители региона выстраиваются в очереди, чтобы подать документы на получение российского гражданства.
Обновлено в 02:02
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