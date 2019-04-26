Путешествия
Названа средняя стоимость летнего отдыха в КрымуREGNUM 02:20
Отдых в Крыму предстоящим летом на одного человека в среднем обойдется в 2,8 тыс. рублей в день, сообщил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
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Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Обновлено в 03:51
Финансы
Денежная база в России выросла с 12 по 19 апреля на 33,7 млрд рублей
На 12 апреля денежная база в России равнялась 10271,1 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,33%, или на 33,7 млрд рублей.
Обновлено в 04:05
Политика
Минфин Хакасии опроверг данные о повышении зарплаты главе республики
Минфин Хакасии опроверг данные о том, что глава республики Валентин Коновалов повысил зарплату себе, а также членам регионального правительства.
Обновлено в 04:14
Технологии
Власти потратят 28 млрд рублей на разработку оборудования для сетей 5G
Ранее власти говорили, что на создание сетей 5G потребуется около 650 миллиардов рублей инвестиций от компаний.
Обновлено в 06:35
Политика
«Нафтогаз» признал отсутствие модели работы при прекращении транзита
"Нафтогаз" не создал полноценную модель работы газотранспортной системы (ГТС) на случай прекращения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено в 04:36
Общество
Милонов предложил клеить на бургеры картинки-страшилки
Милонов уверен, что такая еда представляют серьезную опасность для здоровья человека, и поэтому на упаковки с бургерами надо наклеивать предупреждения об опасности, как на сигареты.
Обновлено в 05:25
Авто
УАЗ показал обновленный спецавтомобиль «Патриот» для ДПС
Обновлено в 02:37
Энергетика
Минск сообщил о потерях из-за остановки транзита нефти из России
Глава белорусского госконцерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявил, что белорусский бюджет и нефтетранспортные организации несут потери из-за остановки транзита российской нефти.
Обновлено в 06:39
Политика
СБУ начала расследование против Муждабаева
Служба безопасности Украины начала расследование в связи с публикацией в Facebook крымскотатарского журналиста Айдера Муждабаева.
Обновлено в 05:53
Авто
Новый Honda BR-V за 1 млн рублей представлен официально
Компания Honda представила на автосалоне в Джакарте обновленную версию бюджетного кроссовера Honda BR-V.
Обновлено вчера в 08:04
Общество
По закону «день за полтора» на свободу вышло более 10 тыс. человек
Из мест лишения свободы по закону, который приравнивает день содержания в СИЗО к полутора дням в колонии, вышло около 10,4 тыс. человек, говорится в сообщении пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН).
Обновлено в 04:25
Политика
МИД РФ пообещал ответить на санкции США в отношении премьера Чечни
Министерство иностранных дел России пообещало «не оставить без ответа» решение Вашингтона о запрете на въезд в США премьер-министра Чечни Муслима Хучиева и его жены Сапият Шабазовой.
Обновлено в 03:54
Политика
В ЛНР начался прием документов на получение российского паспорта
В самопровозглашенной Луганской Народной Республике (ЛНР) начался прием документов на получение российского гражданства, сообщил глава республики Леонид Пасечник в эфире телеканала «Россия 24».
Обновлено в 04:07
Общество
Умер ученый-атомщик Ярослав Штромбах
На 70-м году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни выдающийся ученый-атомщик, доктор технических наук, помощник президента НИЦ "Курчатовский институт" Ярослав Игоревич Штромбах.
Обновлено в 02:23
Происшествия
В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками
Суд дал четыре года колонии общего режима двум воспитателям детского сада "Колосок" в городе Канске Красноярского края за истязание детей, которых они "воспитывали" уколами кнопок и иголок, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.
Обновлено в 06:25
Финансы
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%
Центробанк России оставил без изменения уровень ключевой ставки, который составляет 7,75% годовых.
Обновлено в 06:35
Политика
Путин предложил мировому сообществу отвечать на односторонние санкции
Выступая на форуме "Один пояс, один путь" в Пекине, президент России подчеркнул, что только совместными усилиями можно противостоять разрыву уровня благосостояния между различными странами и замедлению глобального экономического развития.
Обновлено в 03:16
Кино
Стали известны гонорары актеров из «Мстителей»
Стало известно, сколько денег заработали актеры, которые исполнили главные роли в серии фильмов студии Marvel о «Мстителях».
Обновлено вчера в 21:51
Хоккей
Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко стал второй звездой дня в НХЛ
Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко был признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге.
Обновлено в 02:48
Футбол
Семак: в конце сезона место соперника в таблице не влияет на его мотивацию
Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак заявил, что в концовке чемпионата России место соперника в таблице не сказывается на уровне мотивации.
Обновлено в 05:01
Политика
Зеленский улетел отдыхать в Турцию
Обновлено в 02:07
Общество
Грозы обрушатся в пасхальную ночь на Москву
В Москве в ночь на пасхальное воскресенье, 28 апреля, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".
Обновлено в 05:59
Политика
Украинские паспорта предложили раздавать в центре Москвы
Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский предложил организовать выдачу украинских паспортов в центре Москвы.
Обновлено вчера в 23:04
Общество
Совсем как мы. Обезьяна научилась пользоваться Instagram
В соцсетях набрал популярность ролик, запечатлевший обезьяну, которая прокручивает ленту друзей в приложении Instagram.
Обновлено в 06:23
Политика
Зеленский тайно встретился с Гройсманом
Обновлено в 04:42
Политика
Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул территорию Украины
Экс-директор центра «Офицерский корпус» Владимир Рубан выехал с территории Украины.
Обновлено в 06:26