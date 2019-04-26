Путешествия

Названа средняя стоимость летнего отдыха в КрымуREGNUM 02:20

Отдых в Крыму предстоящим летом на одного человека в среднем обойдется в 2,8 тыс. рублей в день, сообщил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
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Власти Крыма назвали стоимость летнего отдыха на местных курортах

РБК02:59

Отдых в Крыму этим летом обойдётся туристам примерно в 2 тысячи 800 рублей в день

Эхо Москвы01:30

Названа стоимость летнего отдыха в Крыму

News.ruвчера в 21:03

Стала известна средняя стоимость летнего отдыха в Крыму в 2019 году

Life.ruвчера в 22:03

Названа стоимость одного дня отдыха в Крыму в предстоящий сезон

Вести.Ruвчера в 22:49

В Крыму назвали среднюю стоимость отдыха на летний сезон — 2019

РИА Новостивчера в 20:49

Отдых в Крыму этим летом обойдется от 2800 рублей в день

Krym.Newsвчера в 22:48
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 05:17, Ашберн
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В Малом театре рассказали, как умерла Элина Быстрицкая

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Зеленский на два дня улетел в Турцию

Отвожу детей на ежегодный фестиваль «Весело», — написал он в Facebook. Как отметил Зеленский, он вернётся на Украину через два дня.
Обновлено в 01:56
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В ЛНР начался прием документов на получение российского гражданства

Прием документов на получение российских паспортов начали в Луганской народной республике.
Обновлено в 00:44
Происшествия

Алтайский нарколог торговала наркотиками

Действующего барнаульского врача-нарколога уличили в распространении так называемых «закладок» с наркотическими веществами.
Обновлено в 04:53
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Политика

Трамп заявил о возможном вмешательстве Украины в выборы в США

Минюст США заинтересовала информация о возможных связях между Украиной и предвыборным штабом Хиллари Клинтон.
Обновлено в 04:55
Экономика

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу

Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
Обновлено вчера в 16:47
Энергетика

«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новый договор по транзиту

«Нафтогаз» на предстоящих трехсторонних переговорах предложит «Газпрому» на десять лет забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей в год, заявил в ходе брифинга исполнительный директор госкомпании Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 14:29
Армия и оружие

Разработчик рассказал об итогах испытаний боевой платформы «Бумеранг»

Российская боевая платформа «Бумеранг» в ходе предварительных испытаний превзошла характеристики, заложенные в техническом задании Министерства обороны России.
Обновлено в 04:54
Авто

Renault собирается выпустить бюджетный седан дешевле Logan

Французский автопроизводитель Renault собирается создать новую бюджетную модель, которая будет стоить дешевле «Логана».
Обновлено в 04:26
Здоровье

Милонов предложил клеить на бургеры предупреждения об опасности, как на сигареты

Сырьё и ингредиенты для бургеров делаются из продуктов, далеких от стандартов здорового питания, говорят диетологи.
Обновлено в 04:48
Политика

Савченко сравнила тюрьмы России и Украины

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, выступая в эфире телеканала NewsOne, рассказала, что в российской тюрьме, где она содержалась после ареста в зоне боевых действий на Донбассе, к ней "было больше почета, чем в украинской".
Обновлено вчера в 23:33
Авто

«Ока» вошла в список самых популярных малолитражек России

Самой популярной оказалась модель Daewoo Matiz. Больше трех тысяч россиян стали владельцами этого автомобиля.
Обновлено в 04:30
Политика

Путин и Си Цзиньпин обменялись подарками

Обновлено в 05:02
Политика

МИД РФ пообещал ответить на санкции США в отношении премьера Чечни

Министерство иностранных дел России пообещало «не оставить без ответа» решение Вашингтона о запрете на въезд в США премьер-министра Чечни Муслима Хучиева и его жены Сапият Шабазовой.
Обновлено в 03:54
Кино

Премьера фильма «На Париж» по сценарию Говорухина состоялась на ММКФ

Обновлено вчера в 11:48
Происшествия

В Омске умер двухлетний мальчик, которого дед пытался сжечь в печи

Обновлено в 02:23
Экономика

К российскому аналогу SWIFT присоединился второй иностранный банк

Евразийским банк, ставший вторым нерезидентом в «русском» SWIFT, принадлежит казахстанским бизнесменам Алиджану Ибрагимову, Александру Машкевичу и Патоху Шодиеву в равных долях 33,3%. У казахстанского банка есть одноименная российская «дочка» — Евразийский банк.
Обновлено в 01:00
Авто

Ford объявил о распродаже аксессуаров и снижении цен на сервис

Выводящий из России всю свою легковую линейку автомобилей Ford объявил о специальных ценах на сервисное обслуживание.
Обновлено вчера в 06:26
Шоу-бизнес

Актриса Ирина Сенотова попала в реанимацию

Российскую актрису Ирину Сенотову экстренно госпитализировали. Об этом в фейсбуке сообщила ее дочь Мария Оамер.
Обновлено в 01:57
Общество

ФАС одобрила объединение сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое»

Федеральная антимонопольная служба одобрила слияние торговых сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & белое».
Обновлено в 04:14
Футбол

«Реалу» предлагали за полузащитника Асенсио 180 млн евро

Обновлено вчера в 18:26
Экономика

Генпрокуратура нашла серьезные нарушения при установке дорожных камер

Генпрокуратура по просьбе ГИБДД провела проверку в некоторых регионах России, которая показала серьезные нарушения в области установки систем фиксации нарушений ПДД.
Обновлено в 02:34
Религия

Православные отмечают Страстную пятницу

Обновлено в 02:57
Политика

В Раде предложили раздавать украинские паспорта в центре Москвы

Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский в ходе пленарного заседания выступил с предложением раздавать украинские паспорта в центре Москвы в ответ на решение России об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям самопровозглашённых ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 21:48
Хоккей

Овечкин войдет в состав сборной России на ЧМ-2019

Овечкин войдет в состав сборной России на ЧМ-2019 Нашу команду на мировом первенстве усилят чемпионами.
Обновлено вчера в 11:59
Авто

LADA XRay получит новый двигатель и трансмиссию

Ранее «АвтоВАЗ» сертифицировал еще одну версию LADA XRay с 1,6-литровым двигателем Renault H4M и вариатором Jatco.
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Политика

Бывший мэр Челябинска Тефтелев уволен из правительства области

Евгений Тефтелев в декабре 2014 года стал сити-менеджером Челябинска, а летом 2015-го гордума избрала его мэром.
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Музыка

После ухода из Black Star Егор Крид сохранил свой псевдоним

В последние месяцы в СМИ регулярно появлялась информация об уходе 24-летнего Егора Булаткина, более известного как Егор Крид, из лейбла Black Star.
Обновлено вчера в 04:56
Баскетбол

«Сан-Антонио» сравнял счёт в серии с «Денвером» в плей-офф НБА

Обновлено в 02:26
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