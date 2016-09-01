Футбол

Названа символическая сборная Зала славы немецкого футбола
Матч ТВ
21:40

Немецкий футбольный музей в Дортмунде провел голосование, по итогам которого были отобраны футболисты для символической сборной Зала славы немецкого футбола. В голосовании приняли участие 21 спортивный журналист.
Матч ТВ21:40

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Названа символическая сборная Зала славы немецкого футбола

Матч ТВ21:40

Названа символическая сборная Зала славы немецкого футбола

Sportbox.RU21:40

Беккенбауэр и Герд Мюллер вошли в новый Зал славы немецкого футбола

Газета.Ru21:02

Беккенбауэр, Маттеус и Мюллер вошли в новый Зал славы немецкого футбола

Sport24.ru20:51

Символическая сборная Зала славы немецкого футбола

Soccer.ru17:40
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 23:07, Ашберн
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Немецкий футболист, защитник и полузащитник. Выступал за сборную Германии по футболу, является рекордсменом по количеству матчей, проведенных в составе национальной сборной. В 1990 году он стал игроком года в Германии и в Европе после того, как привёл свою сборную к победе на чемпионате мира 1990 года. Спустя год он был признан лучшим игроком года в мире. После завершения игровой карьеры занимался тренерской деятельностью. В настоящее время работает экспертом на немецком канале Sky Sport.
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