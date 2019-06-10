Футбол

Названа символическая сборная Лиги наций УЕФАГазета.Ru 08:30

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал игроков символической сборной финала Лиги наций, сообщает "Советский спорт". В команду вошли четыре игрока победившей в турнире сборной Португалии.
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Названа символическая сборная Лиги наций УЕФА

Газета.Ru08:30

Пикфорд, де Лигт и Роналду попали в символическую сборную плей-офф Лиги наций

Советский спорт06:27

УЕФА объявила символическую сборную Лиги Наций

Sport.ru05:59

Роналду и Пикфорд — в символической сборной Лиги наций

Матч ТВ06:17

Роналду, Пикфорд и де Лигт – в символической сборной Лиги наций

Спорт-Экспресс05:35

Роналду, де Йонг и Пикфорд включены в символическую сборную плей-офф Лиги наций

Sports.ru07:29

Роналду, де Лигт и Депай вошли в сборную плей-офф Лиги наций, ван Дейк — нет

Чемпионат06:21
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Общество

Шнуров написал стихи в поддержку Голунова

Обновлено в 07:32
Происшествия

В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»

Обновлено в 07:26
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РБК опубликовал электронную версию газеты с заявлением по Голунову

РБК публикует в открытом доступе электронную версию первой полосы газеты от 10 июня с заявлением по делу журналиста.
Обновлено в 08:25
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Врачи сохранили жизнь Бари Алибасову

Обновлено в 08:52
Общество

Выпускники сдают ЕГЭ по обществознанию

Продолжается основная волна ЕГЭ. Сегодня,10 июня, выпускники пишут самый популярный и массовый ЕГЭ по выбору - обществознание.
Обновлено в 02:52
Экономика

ПФР протестирует технологию автоматического определения бедных

В России собираются запустить технологию, которая будет автоматически выявлять граждан, живущих за чертой бедности.
Обновлено в 04:37
Происшествия

Экс-глава Коми Гайзер получил 11 лет колонии строгого режима

Обновлено в 06:21
Общество

Жители российского города захотели бежать в Канаду

Жители города Киселевска записали видео, где они обращаются к канадскому премьер-министру Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гуттериш с просьбой предоставить им убежище в Канаде.
Обновлено в 08:51
Шоу-бизнес

51-летняя Оксана Фандера показала подтянутую фигуру в купальнике

51-летняя актриса Оксана Фандера продемонстрировала подтянутую фигуру в купальнике.
Обновлено в 05:57
Общество

В ЦОДД предупредили москвичей об ухудшении погоды

Обновлено в 04:56
Происшествия

Замдиректора ФСИН назвал Голунова «образцовым арестантом»

Журналиста-расследователя Ивана Голунова полицейские задержали в центре Москвы 6 июня.
Обновлено в 08:04
Происшествия

Константин Хабенский поддержал Ивана Голунова на открытии «Кинотавра»

В этом году актёр возглавляет жюри проходящего в Сочи «Кинотавра».
Обновлено вчера в 13:39
Экономика

Силуанов объяснил падение реальных доходов россиян

Министр финансов Антон Силуанов назвал два фактора, которые оказывают влияние на показатель реальных доходов населения.
Обновлено в 08:21
Политика

Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова

Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Обновлено в 08:10
Политика

Соловьев прокомментировал дело журналиста Голунова

Свои первые два поста в мессенджере Соловьев посвятил резонансному делу арестованного журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 05:11
Общество

Основную причину отказа в оформлении пенсии озвучили в ПФР

Собеседники ведомства в беседе с журналистами «Российской газеты» сообщили, что главной причиной всех отказов в начислении пенсии является отсутствие оснований для досрочного выхода на пенсию.
Обновлено в 00:08
Футбол

На сборах «Оренбург» сыграет с «Копенгагеном» и «Динамо Загреб»

"Оренбург" определился с соперниками в контрольных матчах на летних сборах.
Обновлено в 05:05
Происшествия

Аскольд Запашный с детьми попал в ДТП

Обновлено в 05:55
Общество

Текслер предложил Федору Конюхову стать послом Челябинской области

Обновлено в 04:14
Происшествия

В Саратовской области восьмилетний мальчик задохнулся в холодильнике

В селе Канавка Александрово-Гайского района Саратовской области в закрытом холодильнике обнаружили тело восьмилетнего мальчика, сообщает местный портал go64.ru.
Обновлено в 07:42
Экономика

Morgan Stanley решил вернуться к работе в России по модели 1990-х

Представитель Morgan Stanley в России уточнил РБК, что новая модель «должна быть более эффективной»: «Это обычная структура бизнеса для инвестиционных банков».
Обновлено в 06:11
Футбол

Головин надеется ответить голом на шутку Фабрегаса

После матча со сборной Сан-Марино (9:0) партнёр Головина по «Монако» Сеск Фабрегас пошутил над одноклубником, отметив, что россиянин не забил ни одного гола в матче.
Обновлено в 06:38
Политика

Объединенный «Оппоблок» обнародовал первую десятку партийного списка

В первую тройку вошли депутаты Верховной Рады Евгений Мураев, Вадим Новинский, Александр Вилкул.
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес

Молодая жена Игоря Николаева резко похудела

Обновлено в 03:07
Политика

На Украине шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате

Работники шести угольных шахт в Львовской области перекрыли трассу, ведущую в Польшу, в знак протеста против задолженности и общего упадка в отрасли.
Обновлено в 08:27
Здоровье

Министерство здравоохранения Красноярского края возглавит Борис Немик

Борис Немик займет пост министра здравоохранения Красноярского края. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщают красноярские СМИ.
Обновлено в 05:08
Происшествия

Фура протаранила колонну МЧС на трассе под Тулой

В Тульской области на трассе "Дон" в колонну МЧС врезался грузовик.
Обновлено в 04:17
Происшествия

В анализах Голунова не нашли следов наркотиков

Тест на наркотики журналиста Ивана Голунова, подозреваемого в покушении на сбыт запрещенных веществ, показал отрицательный результат, сообщил главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.
Обновлено в 06:23
Происшествия

СК проверяет сообщения об избиении пенсионерки и девочки в Зеленограде

Следователи проверяют информацию о том, что женщина избила пенсионерку и девочку, а также опрокинула коляску с ребенком в одном из магазинов Зеленограда, сообщила журналистам помощник руководителя столичного ГСУСК России Оксана Пищулина.
Обновлено в 07:04
Автоспорт

Феттель назвал несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады

В воскресенье Феттель финишировал первым в гонке Гран-при Канады, но к его времени на финише было прибавлено 5 штрафных секунд за небезопасное возвращение на трассу, в результате которого Феттель едва не столкнул в стену болид британского пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.
Обновлено вчера в 18:47
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