Футбол
Названа символическая сборная Лиги наций УЕФАГазета.Ru 08:30
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал игроков символической сборной финала Лиги наций, сообщает "Советский спорт". В команду вошли четыре игрока победившей в турнире сборной Португалии.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 16:31, Ашберн
Общество
Представитель Алибасова опроверг информацию о внутреннем кровотечении
Сын продюсера Бари Алибасов-младший, в свою очередь, сообщал, что его отец 10 июня ненадолго очнулся.
Обновлено в 15:42
Происшествия
На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:22
Происшествия
Начальник задержавших Голунова полицейских не увидел нестыковок в его деле
Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по западному округу Москвы, полковник Андрей Щиров, который руководил задержанием Ивана Голунова, заявил, что в деле журналиста нет никаких нестыковок.
Обновлено в 13:28
Кино
XXX фестиваль «Кинотавр» начал работу в Сочи
Юбилейный XXX Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» начал работу в Сочи.В главном конкурсе ‒ 15 лент.
Обновлено в 04:09
Политика
В Киеве прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса
В Киеве у здания администрации президента Украины Владимира Зеленского прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса.
Обновлено в 16:17
Происшествия
В Швеции арестован мужчина, угрожавший взорвать вокзал в Мальмё
Шведская прокуратура сообщила о решении поместить под арест мужчину, который угрожал устроить взрыв на вокзале в городе Мальме.
Обновлено в 15:47
Происшествия
Активисты «Ассоциации народного сопротивления» провели акцию в поддержку Ивана Голунова
АНС стала известна после того, как в мае ее активисты бросили в резиденцию патриарха Кирилла дымовые шашки и развернули на ограде плакат "Извинись за Екатеринбург".
Обновлено в 14:31
Политика
Москалькова сообщила Путину о деле Голунова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала главе России Владимиру Путину о деле корреспондента Ивана Голунова.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
Принц Гарри подарил Меган Маркл кольцо в честь рождения сына
Эксперты рассказали, что принц Гарри подарил Меган Маркл «кольцо вечности».
Обновлено в 12:21
Авто
Гендиректор УАЗа возглавил производителя президентских лимузинов
Новым генеральным директором Aurus, производителя автомобилей проекта «Кортеж», стал Адиль Ширинов, говорится в поступившем в РБК сообщении Минпромторга.
Обновлено в 14:32
Шоу-бизнес
Жену Джигарханяна избили в эфире НТВ на глазах у Прохора Шаляпина
Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на студию ток-шоу НТВ вместе со своим новым спутником Прохором Шаляпиным - и из-за шуток певца на нее напала бывшая подруга Эвелина Мазур.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Мосгорсуд отменил арест более 4 млн руб. на счетах Абызова
Мосгорсуд отменил решение Басманного суда об аресте более 4 млн руб. на счетах экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.
Обновлено в 12:12
Политика
СБУ заподозрила Медведчука и Бойко в госизмене из-за визитов в Россию
Отмечается, что Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз проводит лингвистическую экспертизу, чтобы СБУ могла получить правовую оценку действий Медведчука и Бойко во время визита в Россию.
Обновлено в 16:03
Политика
Глава МВД Беларуси ушел в отставку
Александр Лукашенко принял рапорт об отставке министра внутренних дел Игоря Шуневича, с которым генерал обратился к главе государства 10 июня во время рабочей встречи, передает пресс-служба президента РБ.
Обновлено в 09:05
Наука
Глобальное потепление заставит россиян переезжать в Сибирь
Эксперты предположили, что уже к концу нынешнего века людям придется переселиться на север из-за глобального потепления.
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия
Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора
В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
Обновлено в 11:48
Футбол
«Спартак» и ЦСКА назвали цены абонементов на следующий сезон РПЛ
О старте продаж абонементов на следующий сезон РПЛ объявил также московский ЦСКА.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
Советский белградец рассказал о причинах войны в Косово
Житель Белграда по имени Альберт рассказал о своих боевых действий во время Косовской войны и ее причинах.
Обновлено в 15:52
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Обновлено в 14:17
Происшествия
Произошла утечка данных 900 тысяч клиентов российских банков
В открытом доступе оказались данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка. База OTPbank содержит данные о 800 тысячах человек.
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия
Опубликованы фото подозреваемых в убийстве борца в Южном Бутове
Появились фотографии подозреваемых по делу об убийстве мастера спорта по борьбе в парке в Южном Бутове, сообщает НТВ.
Обновлено в 15:15
Кино
Элтон Джон и звезда «Рокетмена» спели на одной сцене
Во время концерта музыкальной легенды Элтона Джона в городе Хоув в рамках прощального тура Farewell Yellow Brick Road к нему присоединился исполнитель главной роли в фильме «Рокетмен» актёр Тэрон Эджертон.
Обновлено в 15:32
Происшествия
Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест на 2 месяца
Обновлено 08 июня в 14:59
Автоспорт
Нико Росберг: Феттель абсолютно заслуженно получил штраф
Чемпион мира-2016 Нико Росберг считает, что Себастьян Феттель абсолютно заслуженно получил штраф за эпизод в борьбе с Льюисом Хэмилтоном на Гран При Канады.
Обновлено в 11:37
Баскетбол
Баскетболистов «Химок» обворовали во время матча с ЦСКА
Клуб распространил фото злоумышленника в соцсети. ЦСКА и "Химки" в третий раз подряд встретились в финале единой лиги ВТБ.
Обновлено в 15:21
Игры
Вышел новый трейлер Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2
Paradox Interactive представила трейлер Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 на E3 2019.
Обновлено в 13:13
Общество
В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса
Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак проигнорировал день рождения дочери
Если Ани Лорак опубликовала у себя в микроблоге красивую фотографию с вечеринки в честь дня рождения дочери, то Мурат не появился на празднике и даже не упомянул о празднике в своих соц. сетях.
Обновлено в 06:36