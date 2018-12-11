Музыка
Названа самая прослушиваемая в интернете песня XX века
Названа самая прослушиваемая в интернете песня XX векаТАСС02:01
"Bohemian Rhapsody группы Queen официально стала самой прослушиваемой песней XX века на стриминговых сервисах", - указала она в своем Twitter. По данным Universal Music Group, эту песню пользователи сети воспроизвели более 1,5 млрд раз.
ТАСС02:01
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с чего всё началось
Песня Bohemian Rhapsody британской группы Queen, записанная в 1975 году, стала самой прослушиваемой на стриминг-сервисах композицией XX века, сообщает медиахолдинг Universal Music Group (UMG) в Twitter.РБКвчера в 21:09
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