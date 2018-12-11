с чего всё началось

"Bohemian Rhapsody группы Queen официально стала самой прослушиваемой песней XX века на стриминговых сервисах", - указала она в своем Twitter. По данным Universal Music Group, эту песню пользователи сети воспроизвели более 1,5 млрд раз.

Музыка Музыка Баста выступит на «новогоднем огоньке» Первого канала Российский рэпер Баста сообщил о том, что в новогоднюю ночь он примет участие в «огоньке» на Первом канале и уже записал песню.

Музыка Музыка «Детское Евровидение-2019» пройдет в Польше Организатором конкурса станет польское телевидение "Детское Евровидение-2019" пройдет в Польше.

Музыка Музыка Скандинавский музыкант пообещал написать песню о Сургуте Солист группы даже пообещал написать про Сургут новую песню.

Музыка Музыка НТВ встретит Новый год «Квартирником у Маргулиса» Гостеприимная сцена станет финальной точкой "Путешествия Деда Мороза", которое телеканал НТВ устраивает третий год подряд.

Музыка Музыка Юбилей Юрия Николаева покажет Первый канал Юбилейный вечер Юрия Николаева покажет Первый канал 23 декабря 2018 года. Концерт состоится в Crocus City Hall 16 декабря.

Музыка Музыка В Петербурге пройдет музыкальный конкурс «Бывает все на свете хорошо» В начале декабря в Петербурге Фонд Андрея Петрова и детская Музыкальная школа имени Андрея Петрова при поддержка Комитета по культуре Северной столицы проведет ставший уже традиционным конкурс «Бывает все на свете хорошо».

Музыка Музыка Тагильская группа вошла в шорт-лист фестиваля «Старый новый рок» Жюри включило тагильских музыкантов в шорт-лист концерта, который пройдёт 13 января в Ельцин Центре.

Музыка Музыка «Бабкины внуки» вынесли на суд брянцев новую песню Известием о своей новой песне "Жаворонок" артисты брянского ансамбля народной песни "Бабкины внуки" поделились в официальной группе коллектива ВКонтакте.

Музыка Музыка В краснодарском музее выступит московский бард Владимир Капгер Автор и исполнитель песен и исторических комментариев проекта - известный московский бард Владимир Капгер - посвящает его 150-летию со дня рождения последнего русского императора Николая II.

Музыка Музыка В Твери во второй раз пройдет детский турнир по дзюдо В субботу, 15 декабря, в областной столице на площадке Спортивно-гостиничного комплекса «Юность» состоится II детский турнир по дзюдо.

Музыка Музыка Композитор из Дагестана пишет музыку для фильмов в США По словам Гюли Камбаровой, в декабре прошла презентация ее третьего диска Memories, куда вошли все композиции, звучащие в фильме.

Музыка Музыка В горах Сочи выступят Maruv, Матранг и «Ленинград» В рамках Live Fest будут представлены также сольные программы Полины Гагариной (4 января) и «Ленинграда» (5 января), сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Музыка Музыка Чеченский ансамбль «Вайнах» впервые танцует в Индии Чеченский государственный ансамбль танца "Вайнах" впервые проводит гастроли в Индии, рассказала пресс-секретарь коллектива Фатима Мутаева.

Музыка Музыка СМИ связали Фадеева с отменой концерта Савичевой «Ура.ру» сообщает со ссылкой на инсайдеров, что певица Юлия Савичева отменила концерт в родном Кургане из-за ухода от продюсера Максима Фадеева.