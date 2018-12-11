Музыка

Названа самая прослушиваемая в интернете песня XX века
ТАСС
02:01

"Bohemian Rhapsody группы Queen официально стала самой прослушиваемой песней XX века на стриминговых сервисах", - указала она в своем Twitter. По данным Universal Music Group, эту песню пользователи сети воспроизвели более 1,5 млрд раз.
ТАСС02:01
с чего всё началось
Песня Bohemian Rhapsody британской группы Queen, записанная в 1975 году, стала самой прослушиваемой на стриминг-сервисах композицией XX века, сообщает
 медиахолдинг Universal Music Group (UMG) в Twitter.
РБКвчера в 21:09

Подробнее о событии

Названа самая популярная песня XX века

URA.Ru00:08

Названа самая прослушиваемая в интернете песня XX века

ТАСС02:01

Самой прослушиваемой песней XX века стала «Bohemian Rhapsody»

Коммерсантъ01:56

Названа самая популярная песня XX века

РИА Новостивчера в 22:41

1,5 миллиарда прослушиваний: «Богемская рапсодия» стала самой популярной песней XX века

Вести.Ru01:19

«Богемская рапсодия» группы Queen названа самой прослушиваемой песней 20-го века

Эхо Москвы00:46

Bohemian Rhapsody стала самой прослушиваемой песней XX века

РБКвчера в 21:09
Показать все источники
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 03:00, Ашберн
Музыка

Баста выступит на «новогоднем огоньке» Первого канала

Российский рэпер Баста сообщил о том, что в новогоднюю ночь он примет участие в «огоньке» на Первом канале и уже записал песню.
Обновлено в 02:44
Музыка

«Детское Евровидение-2019» пройдет в Польше

Организатором конкурса станет польское телевидение "Детское Евровидение-2019" пройдет в Польше.
Обновлено вчера в 21:53
Музыка

Скандинавский музыкант пообещал написать песню о Сургуте

Солист группы даже пообещал написать про Сургут новую песню.
Обновлено в 02:14
Музыка

НТВ встретит Новый год «Квартирником у Маргулиса»

Гостеприимная сцена станет финальной точкой "Путешествия Деда Мороза", которое телеканал НТВ устраивает третий год подряд.
Обновлено в 01:06
Музыка

Юбилей Юрия Николаева покажет Первый канал

Юбилейный вечер Юрия Николаева покажет Первый канал 23 декабря 2018 года. Концерт состоится в Crocus City Hall 16 декабря.
Обновлено в 02:22
Музыка

В Петербурге пройдет музыкальный конкурс «Бывает все на свете хорошо»

В начале декабря в Петербурге Фонд Андрея Петрова и детская Музыкальная школа имени Андрея Петрова при поддержка Комитета по культуре Северной столицы проведет ставший уже традиционным конкурс «Бывает все на свете хорошо».
Обновлено в 01:35
Музыка

Тагильская группа вошла в шорт-лист фестиваля «Старый новый рок»

Жюри включило тагильских музыкантов в шорт-лист концерта, который пройдёт 13 января в Ельцин Центре.
Обновлено вчера в 23:59
Музыка

«Бабкины внуки» вынесли на суд брянцев новую песню

Известием о своей новой песне "Жаворонок" артисты брянского ансамбля народной песни "Бабкины внуки" поделились в официальной группе коллектива ВКонтакте.
Обновлено в 01:54
Музыка

В краснодарском музее выступит московский бард Владимир Капгер

Автор и исполнитель песен и исторических комментариев проекта - известный московский бард Владимир Капгер - посвящает его 150-летию со дня рождения последнего русского императора Николая II.
Обновлено в 02:22
Музыка

В Твери во второй раз пройдет детский турнир по дзюдо

В субботу, 15 декабря, в областной столице на площадке Спортивно-гостиничного комплекса «Юность» состоится II детский турнир по дзюдо.
Обновлено в 02:41
Музыка

Композитор из Дагестана пишет музыку для фильмов в США

По словам Гюли Камбаровой, в декабре прошла презентация ее третьего диска Memories, куда вошли все композиции, звучащие в фильме.
Обновлено в 00:50
Музыка

В горах Сочи выступят Maruv, Матранг и «Ленинград»

В рамках Live Fest будут представлены также сольные программы Полины Гагариной (4 января) и «Ленинграда» (5 января), сообщает пресс-служба администрации Сочи.
Обновлено вчера в 10:24
Музыка

Чеченский ансамбль «Вайнах» впервые танцует в Индии

Чеченский государственный ансамбль танца "Вайнах" впервые проводит гастроли в Индии, рассказала пресс-секретарь коллектива Фатима Мутаева.
Обновлено вчера в 15:43
Музыка

СМИ связали Фадеева с отменой концерта Савичевой

«Ура.ру» сообщает со ссылкой на инсайдеров, что певица Юлия Савичева отменила концерт в родном Кургане из-за ухода от продюсера Максима Фадеева.
Обновлено вчера в 14:11
Музыка

Андрей Макаревич. Защитнику свободной России - 65!

Картина Андрея Макаревича "Город" Картина Андрея Макаревича "Квартет" К сожалению, последние несколько лет Макаревич, в 1991 году удостоенный медали "Защитнику свободной России" за выступление на баррикадах перед Белым домом, гораздо чаще упоминается в политическом контексте, нежели в музыкальном или художественном.
Обновлено в 02:46
ещё по теме
Bohemian Rhapsody
Queen, Альбом 1975
Песня британской рок-группы Queen из альбома «A Night At The Opera». Написана Фредди Меркьюри в 1975 году. Песня имеет необычную музыкальную форму. Её можно разбить на шесть разных по стилю частей, которые не делятся на куплеты и припевы и представляют отдельные музыкальные направления: оперу и балладу, пение а капелла и хэви-метал. Композиция была выпущена и как сингл, весьма успешный коммерчески. «Bohemian Rhapsody» дала серьёзный толчок карьере группы, благодаря чему музыканты стали всемирно известны. Песня сопровождалась видеоклипом, который является одним из самых известных клипов в истории. «Bohemian Rhapsody» исполнялась практически на всех концертах группы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное