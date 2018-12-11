с чего всё началось

"Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody) группы Queen оказалась самой прослушиваемой песней 20 века на стриминг-сервисах, сообщил Universal Music Group в Twitter. По версии медиахолдинга, песню прослушали более 1,5 миллиарда раз.

Музыка Музыка Беглов вручил знак отличия Юрию Темирканову в Санкт-Петербурге Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил художественному руководителю петербургской филармонии знак отличия.

Музыка Музыка СМИ связали Фадеева с отменой концерта Савичевой «Ура.ру» сообщает со ссылкой на инсайдеров, что певица Юлия Савичева отменила концерт в родном Кургане из-за ухода от продюсера Максима Фадеева.

Музыка Музыка Певица Сара Брайтман приедет в Россию с новым альбомом Звезда классического кроссовера, британская певица Сара Брайтман выступит в московском "Крокус Сити Холл" 29 октября 2019 года, а на следующий день - в большом концертном зале "Октябрьский" в Санкт-Петербурге в рамках мирового турне в поддержку своего нового альбома Hymn.

Музыка Музыка Единственный в России: в Кубанке пройдёт VIII джаз-фестиваль Кубанка является единственным сельским поселение на территории России, которое проводит джаз-фестиваль такого масштаба.

Музыка Музыка Нил Янг возмущен своим концертом с Бобом Диланом в Гайд-Парке Нил Янг выразил свое возмущение по поводу концерта в Гайд-Парке 19 июля 2019 года, где они с Бобом Диланом заявлены в качестве хедлайнеров.

Музыка Музыка В Сочи пройдет фестиваль Live Fest В Сочи с 4 по 7 января пройдет музыкальный фестиваль Live Fest.

Музыка Музыка «Sticky Fingers» Rolling Stones покажет Первый канал Концерт Rolling Stones будет показан в эфире Первого канала 21 декабря 2018 года.

Музыка Музыка В продажу поступили билеты на концерты и шоу в рамках Универсиады В продажу поступило свыше 4 тыс билетов на два мероприятия культурной программы Зимней универсиады-2019.

Музыка Музыка Музыкальная школа Елабуги отметила 60-летний юбилей История первой музыкальной школы в Елабуге началась в 1958 году.

Музыка Музыка Музыкант с Фарерских островов заявил, что напишет песню про Сургут После концерта лидер группы «Доньял» уверил слушателей, что напишет песню о Сургуте.

Музыка Музыка Фотофакт: Звезды якутской эстрады вылетели на гастроли в Москву Самые яркие звезды сцены вылетели сегодня утром в Москву, чтобы выступить перед зрителями столицы и Санкт-Петербурга.

Музыка Музыка Альбом с хоровой музыкой Чеснокова номинирован на «Грэмми» На престижную награду претендует альбом "Чесноков: Научи мя оправданием твоим" в исполнении мужского хора Российско-американского музыкального института Патриарха Тихона.