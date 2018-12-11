Музыка
"Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody) группы Queen оказалась самой прослушиваемой песней 20 века на стриминг-сервисах, сообщил Universal Music Group в Twitter. По версии медиахолдинга, песню прослушали более 1,5 миллиарда раз.
РИА Новостивчера в 22:41
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с чего всё началось
Песня Bohemian Rhapsody британской группы Queen, записанная в 1975 году стала самой прослушиваемой на стриминг-сервисах композицией XX века, сообщает медиахолдинг Universal Music Group (UMG) в Twitter.РБКвчера в 21:09
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
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