Экономика
Названа самая прибыльная компания в миреLenta.ru вчера в 07:12
Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco стала самой прибыльной компанией в мире. Об этом сообщили рейтинговые агентства Moody's и Fitch. Чистая прибыль компании за 2018 год составила 111,1 миллиарда долларов.
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Космос
Ледник растет, а полюс тает. Парадоксы мирового глобального потепления
АиФ.ru рассказывает о парадоксальных последствиях того, что принято называть глобальным потеплением.
Обновлено вчера в 17:05
Кино
В «Москино» бесплатно покажут фильмы об узниках концлагерей
Советские фильмы об узниках концлагерей покажут бесплатно в городских кинотеатрах "Москино" 10 и 11 апреля.
Обновлено в 01:31
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 18 копеек — до 65,36 рубля. Курс евро повысился на 10 копеек и составил 73,17 рубля.
Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес
Таисия Повалий рассказала о беременности
Таисия Повалий рассказала о беременности Украинская певица скоро станет бабушкой.
Обновлено в 02:13
Шоу-бизнес
Стас Костюшкин «попал» в телешоу «Давай поженимся»
Обновлено в 02:06
Происшествия
В Уфе задержан бывший вице-премьер Башкирии Евгений Гурьев
По данным следственного комитета, в ноябре 2015 года Гурьев продал два земельных участка в Уфе общей площадью около 17 тысяч квадратных метров по явно заниженной стоимости.
Обновлено вчера в 12:43
Происшествия
ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов
Сотрудники ФСБ изъяли документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с поселком Талалихино, сообщил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела.
Обновлено в 00:01
Здоровье
Жириновский придумал, как победить болезни
Ранее Жириновский в связи с ростом в стране заболеваемости гриппом попросил направить в Госдуму для анализа эпидемиологической обстановки санитарных врачей.
Обновлено в 01:25
Экономика
Visa и Mastercard позаботились об удобстве россиян
Visa потребовала перейти на бесконтактные карты с 13 апреля 2019 года, Mastercard — с 12 апреля 2021 года.
Обновлено в 02:47
Экономика
Детские игрушки могут подорожать в России на 20%
Введение в РФ предварительной экспертизы игрушек перед поступлением в продажу может привести к их подорожанию на 20%, рассчитали для «Известий» в Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ).
Обновлено вчера в 19:36
Армия и оружие
На Камчатке атомные подлодки устроили подводную дуэль
Подводную дуэль на Камчатке устроили атомные крейсера стратегического назначения Тихоокеанского флота.
Обновлено вчера в 22:05
Политика
Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов двух стран
Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем единения народов двух стран.
Обновлено в 02:44
Здоровье
Мужчина всю жизнь избегал солнечного света из-за редкой болезни
Из-за редкого наследственного заболевания солнечный свет стал смертельно опасен для жителя британского города Кингстон-апон-Халл.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Стала известна версия крушения самолета с совладелицей S7
В качестве причины крушения самолета, в результате которого погибла совладелица и председатель совета директоров авиакомпании S7, рассматривают ошибку пилота, сообщил во вторник "Коммерсант" со ссылкой на источник.
Обновлено в 00:34
Политика
В Раде оценили последствия победы Зеленского
В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
В Калининграде ликвидировали открытое горение на заброшенном заводе
Открытое горение на территории бывшего завода "Цепрусс" в Калининграде удалось ликвидировать, продолжается проливка сгоревших конструкций, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
Обновлено в 03:02
Экономика
Минтруд перечислил самые высокооплачиваемые профессии
Самыми высокооплачиваемыми профессиями в России оказались инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки — они получают от 100 тысяч рублей.
Обновлено в 00:17
Происшествия
Гражданина Ирландии нашли мертвым в Петербурге
В Петербурге правоохранители выясняют обстоятельства гибели 52-летнего гражданина Ирландии. Его тело обнаружили на Парашютной улице.
Обновлено в 01:26
Технологии
В Госдуме предложили защитить Рунет с помощью российского шифрования
На практике поправки означают, что все крупные интернет-компании России должны будут внедрить отечественные средства шифрования в свои продукты.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Советник Зеленского видит в коррупции главную угрозу для Украины
Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года президент Украины Пётр Порошенко заявлял, что на Украине очень эффективно борются с коррупцией.
Обновлено в 02:57
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Авто
В России стартовали продажи нового Nissan Qashqai
Обновленный кроссовер Nissan Qashqai поступил в продажу после наладки производства этой модели на заводе Nissan в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 11:39
Космос
Спутник системы ГЛОНАСС был выведен на техобслуживание
Стало известно, что космический аппарат системы ГЛОНАСС временно вывели из рабочего состояния.
Обновлено вчера в 18:04
Общество
Божена Рынска сообщила о смене фамилии
Журналистка, вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска заявила о решении взять фамилию покойного мужа.
Обновлено в 02:51
Хоккей
Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ
Обновлено в 02:38
Происшествия
WP: Дети Хашукджи получили «денежные компенсации» от Саудовской Аравии
Дети саудовского журналиста Джамаля Хашукджи получили недвижимость и денежные выплаты в Саудовской Аравии «в качестве компенсации» за смерть отца, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:34
Происшествия
Жителя Абакана поместили в психбольницу за убийство кошки
В Абакане сотрудники полиции задержали местного жителя, который при свидетелях жестоко убил кошку.
Обновлено в 03:00
Энергетика
«Газпром» построил около 37% «Северного потока — 2»
"Газпром" уложил по дну Балтийского моря 915 километров труб "Северного потока-2", что составляет около 37% от общей протяженности газопровода, сообщает компания.
Обновлено вчера в 10:45
Авто
Toyota представит рестайлинговый хэтчбек Yaris
1 апреля — очень странный день для автопроизводителя, чтобы сделать официальное объявление о дебюте новой модели, но кажется, что Toyota считает, что это подходящее время для анонса презентации Yaris Hatchback 2020.
Обновлено в 00:42