Названа самая прибыльная компания в миреLenta.ru 07:12

Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco стала самой прибыльной компанией в мире. Об этом сообщили рейтинговые агентства Moody's и Fitch. Чистая прибыль компании за 2018 год составила 111,1 миллиарда долларов.

Общество Власти Петербурга планируют отказаться от судов с бизнесом по поводу перепланировок Комитет имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга планирует отказаться от практики подачи исков в суд по поводу временных перепланировок, которые делают предприниматели-арендаторы в городских объектах недвижимости, данная практика показала свою неэффективность, сказал журналистам глава комитета Валерий Калугин.

Футбол На стадионе «Динамо» началась замена газона На стадионе московского футбольного клуба "Динамо" в Петровском парке началась замена газона, об этом сообщается на официальной странице арены в Instagram.

Политика В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.

Культура Медведев поздравил Познера с 85-летним юбилеем Премьер-министр назвал известного телеведущего блестящим интервьюером Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил журналиста Владимира Познера с 85-летием.

Общество Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу Барнаульский педагог Татьяна Кувшинникова, уволенная из школы после опубликованного в соцсети фото в купальнике, нашла новую работу.

Политика Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.

Шоу-бизнес Дженнифер Лопес показала фото в бикини после диеты Дженнифер Лопес разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в розовом бикини.

Общество В работе сервисов Google произошел сбой Проблемы в работе сервисов Google наблюдаются в понедельник по всему миру, в том числе и в России.

Происшествия При столкновении автобуса и грузовиков в Пермском крае погиб человек Один человек погиб, двое пострадали при столкновении двух грузовиков и автобуса в Пермском крае.

Происшествия Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.

Происшествия Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе В результате авиакатастрофы в Германии, где потерпел крушение легкомоторный частный самолет Epic-LT, погибли три человека - акционер авиакомпании S7 Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун.

Футбол Массимилиано Аллегри: Роналду восстановится к матчу с «Аяксом» Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри рассказал о состоянии игроков перед матчем 30-го тура серии А с Кальяри.

Армия и оружие В NASA прокомментировали противоспутниковые испытания Индии Испытание Индией 27 марта противоспутникового оружия несовместимо с пилотируемыми полётами в космос и создаёт потенциальную угрозу МКС.

Энергетика Стоимость нефти Brent стремится к $69 за баррель, WTI — к $61 Со своей стороны, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин добавляет, что «росту нефтяных цен способствует прогресс в переговорном процессе между США и Китаем по внешнеторговым проблемам, а также позитивная статистика по китайской экономике», и всё это «улучшает перспективы роста глобального спроса на нефть».

Происшествия В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс» Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Экономика Путин подписал закон о доиндексации пенсии сверх прожиточного минимума Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума.

Армия и оружие National Interest назвал российский МиГ-29 монстром Американское издание National Interest высоко оценило российский МиГ-29 после публикации видео с учениями в Астраханской области.

Финансы Россия предоставит Белоруссии кредит на $600 млн Россия предоставит Белоруссии государственный кредит на сумму до $600 млн.

Армия и оружие НАТО обсудит усиление своего присутствия в Черном море НАТО рассмотрит возможность усиления своего присутствия в Черном море, заявила в понедельник постпред США при альянсе Кей Бейли Хатчинсон, говоря о повестке встречи глав МИД стран-членов НАТО, которая состоится в Вашингтоне на этой неделе.

Шоу-бизнес Меган Маркл запретили носить бриллиантовую тиару принцессы Дианы Первый в очереди наследник английского престола запретил герцогине Сассекской выйти в свет в бриллиантовой тиаре, которая раньше принадлежала принцессе Диане, а теперь украшает британскую королевскую коллекцию.

Происшествия Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.