Экономика
Названа самая прибыльная компания в миреLenta.ru 07:12
Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco стала самой прибыльной компанией в мире. Об этом сообщили рейтинговые агентства Moody's и Fitch. Чистая прибыль компании за 2018 год составила 111,1 миллиарда долларов.
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Транспорт
1 апреля в Шахтерск и Ноглики не полетели
Сахалинская авиакомпания "Аврора", которая по соглашению с правительством региона с 1 апреля должна была начать полеты из Южно-Сахалинска в Ноглики и Шахтерск, пока не смогла решить все организационные моменты, связанные с этими направлениями.
Обновлено в 19:32
Происшествия
Бывший замначальника УВД Махачкалы арестован на два месяца
Два месяца ареста избрал Советский районный суд Махачкалы в качестве меры пресечения экс-заместителю начальника УВД столицы республики, начальнику полиции Раипу Ашикову.
Обновлено в 14:29
Политика
Порошенко заподозрили в нарушении ключевого правила ОБСЕ по выборам
В Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ сообщили, что кандидат в президенты Украины и действующий лидер страны Пётр Порошенко нарушил один из основных документов организации по вопросам избирательной кампании.
Обновлено в 11:34
Энергетика
Moody’s назвало позицию Дании угрозой для «Северного потока-2»
Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" может сдвинуться с запланированного конца декабря 2019 года из-за позиции Дании, которая пытается оттянуть срок выдачи разрешения на строительство трубопровода.
Обновлено в 10:22
Происшествия
В горящих гаражах на западе Москвы нашли гранаты и оружие
Оружие и гранаты обнаружены при тушении горящих гаражей на Мичуринском проспекте на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 15:32
Политика
Порошенко теряет позиции после подсчета 70% протоколов
Первое место занимает глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский с 30,45% (после подсчета 60% протоколов у него было 30,36%) голосов.
Обновлено в 04:59
Спорт
Тутберидзе объяснила Познеру уход Медведевой
Обновлено в 16:28
Политика
Болтон напомнил Китаю о намерении США защищать Тайвань
Соединенные Штаты намерены выполнять свои обязательства по защите Тайваня от действий Китая, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 17:46
Футбол
Стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренеры
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым специалистом сезона-2018/19, сообщает France Football.
Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес
Анна Седокова опубликовала фото с усами
На снимке артистка приклеила накладные усы, сделанные из пряди волос, а также подстриглась, как мужчина.
Обновлено в 12:43
Шоу-бизнес
Сыну Плющенко и Рудковской решили сменить имя
Решать вам, посчитаем потом все «за» и «против»,-появилась публикация в блоге 6 -летнего наследника Плющенко.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие
В Китае активно обсуждаются истребители Су-57
Обновлено в 13:29
Общество
Американцев шокировала любовь россиян к гематогену
Марк Хей подчеркнул, что гематоген до сих пор популярен среди россиян, но выразил сомнение, что подобный продукт сейчас пользовался бы спросом среди американцев.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства
Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.
Обновлено в 11:35
Армия и оружие
The Drive оценило агрессивный взлет Ми-24
«Ми-24 совершает суперагрессивный взлет», – прокомментировал видеоролик обозреватель американского издания.
Обновлено вчера в 10:00
Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
Согласно базовому сценарию прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года, который лег в основу проекта, в 2021 году курс доллара составит 64 рубля, в 2024 году – 68 рублей, в 2030 году – 72,6 рубля, а в 2036 году - 75,2 рубля.
Обновлено в 10:55
Происшествия
Полиция нашла подозреваемого в погроме «Коммерсанта» на Урале
Полиции Екатеринбурга удалось задержать человека, которого подозревают в погроме и краже жестких дисков из редакции "Коммерсанта".
Обновлено в 15:46
Политика
Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности
Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
Обновлено в 17:47
Шоу-бизнес
Мама Сергея Лазарева нежно поздравила сына с днем рождения
Кстати, у Сергея Лазарева уже есть сын. Никита родился еще в 2014 году, но певец долго скрывал его от публики.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
«Воронеж» в Крыму: Средиземное море накроют радиолокационным куполом
Россия построит в Крыму современную радиолокационную станцию.
Обновлено в 17:01
Экономика
«Газпром» сообщил о назначении новых зампредов правления
Глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и член правления компании Олег Аксютин назначены на должности заместителей председателя правления ПАО «Газпром».
Обновлено в 07:17
Армия и оружие
Обвинение запросило 18 лет колонии для Хисамова
"В ходе прений обвинение запросило для Хисамова Д.Ф. 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сообщил он.
Обновлено в 15:07
Технологии
Дорожную карту по блокчейну разработают НИПС и компания Waves
Подготовкой дорожной карты по системам распределенного реестра (блокчейн) займется Новосибирский институт программных систем (НИПС, входит в концерн "Автоматика" ГК "Ростех") и блокчейн-компания Waves, стоимость ее разработки составит 0,01 рубля, сообщили РИА Новости в компании.
Обновлено в 15:46
Экономика
Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»
«Финвижн Холдингс» (зарегистрирована на острове Русском) просила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.
Обновлено в 03:57
Культура
На Первом канале стартовал новый сериал «Подкидыш»
Обновлено в 15:57
Происшествия
Самого известного уличного мага обвинили в сексуальном насилии
Полиция Нью-Йорка начала расследование в отношении «уличного мага» Дэвида Блейна. Об этом пишет The New York Times.
Обновлено в 18:40