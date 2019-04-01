Экономика
Названа самая прибыльная компания мира 2018 годаГудвилл.онлайн 09:38
Нефтяная компания Saudi Aramco стала самой прибыльной в мире в 2018 году, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на рейтинговые агентства Moody's и Fitch. Эксперты оценили чистую прибыль саудовской нефтяной компании в $111,1 млрд.
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Энергетика
Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу
Как отмечается, Австралия, США и Россия обеспечили основной прирост предложения СПГ в 2018 году.
Обновлено в 00:54
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Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации в Рязани
Родные и коллеги скончавшейся жительницы Рязани Ирины Фокиной, занимавшейся перевозками, привезли к администрации города гроб с ее телом и обвинили в смерти женщины судившихся с ней чиновников; власти в ответ предложили семье оказать психологическую и юридическую помощь.
Обновлено в 08:32
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с действующим президентом Украины Петром Порошенко поздравила его с выходом во второй тур украинских президентских выборов.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Тела жертв авиакатастрофы в ФРГ доставили во Франкфурт
Тела погибших в результате крушения самолета Epic-LT в Германии людей доставлены во Франкфурт.
Обновлено в 11:55
Шоу-бизнес
Сын Полины Гагариной довел ее до слез
Полина Гагарина вернулась в Москву, чтобы представить новое шоу «Обезоружена». Концерт посетило около двенадцати тысяч человек.
Обновлено в 10:00
Политика
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Шоумен Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины после обработки 40,09% протоколов.
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Политика
Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского
Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.
Обновлено вчера в 20:29
Общество
Росконтроль назвал худшую тушенку
Специалисты Росконтроля проверили пять марок говяжьей тушенки и назвали худшую из них.
Обновлено в 02:08
Экономика
Чистая прибыль ТГК-2 по РСБУ в 2018 году составила 3 млрд рублей
Чистая прибыль ТГК-2 по РСБУ в 2018 году составила 3,014 миллиарда рублей против убытка в 15,064 миллиона рублей годом ранее, следует из отчета компании.
Обновлено в 11:17
Авто
Lamborghini отозвала претензии к Aurus
Итальянский производитель спорткаров Lamborghini прекратил разбирательство в отношении бренда Aurus в связи с его названием.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие
Россия проведет наблюдательный полет над Испанией
Россия совершит наблюдательный полет над территорией Испании в период с 1 по 5 апреля. Он состоится в рамках Договора по открытому небу.
Обновлено вчера в 21:14
Общество
Имущество компаний Коломойского арестовали по делу «ПриватБанка»
В Киеве арестовали имущество нескольких компаний, подконтрольных группе «Приват», совладельцем которой является опальный олигарх Игорь Коломойский.
Обновлено в 13:19
Общество
Божена Рынска возглавила новый «Рейтинг травли медиаперсон»
Обновлено в 07:48
Авто
УАЗ решил создать «Русский Прадо»
На Ульяновском автомобильном заводе планируется наладить производство автомобилей на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado.
Обновлено в 12:42
Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Музыка
Мику Джаггеру проведут операцию на сердце
Фронтмену британской рок-группы The Rolling Stones Мику Джаггеру предстоит операция по замене сердечного клапана.
Обновлено в 13:18
Происшествия
Подросток устроил стрельбу в школе в Аризоне
В США подросток открыл стрельбу в одной из аризонских школ.
Обновлено в 13:34
Наука
Медики представили противоаллергические контактные линзы
Вряд ли стоит ожидать, что в скором времени «противоаллергические» контактные линзы появятся в продаже.
Обновлено в 02:28
Общество
Американцы узнали о любви россиян к гематогену и ужаснулись
Больше всего журналиста поразило то, что гематоген производится из крови крупного рогатого скота.
Обновлено в 01:06
Армия и оружие
В порт Одессы вошли военные корабли НАТО
Руководство Одесского морского порта заявило, что два военных корабля НАТО из состава 2-й военно-морской группы НАТО (SNMG2) - фрегат королевских военно-морских сил Канады «Торонто» и испанских военно-морских сил «Санта-Мария» - в понедельник утром зашли в порт Одессы.
Обновлено в 04:49
Авто
Mitsubishi купил у «АвтоВАЗа» лицензию на Lada Vesta
Говорят, лицензию на Vesta купили.
Обновлено в 01:08
Общество
Компания Пригожина подала в суд на ФБК и Навального
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Экономика
Путин сделал поручения по долевке и достройке проблемных домов
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Обновлено в 10:47
Происшествия
В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle
Американского рэпера Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) застрелили у его магазина одежды в Лос-Анджелесе, сообщает Los Angeles Times.
Обновлено вчера в 21:23
Политика
Группа «Сафмар» опровергла бегство Гуцериева из России
Группа "Сафмар" расценивает эти действия, как "спланированную акцию с целью дискредитации Гуцериева и нанесения ущерба его деловой репутации".
Обновлено в 03:39
Интернет
Аудиосообщения пользователей «ВКонтакте» оказались в открытом доступе
Голосовые сообщения некоторых пользователей социальной сети «ВКонтакте» обнаружили в открытом доступе.
Обновлено в 11:20
Автоспорт
Леклер на Гран-при Бахрейна проигнорировал приказ оставаться позади Феттеля
Пилот «Феррари» Шарль Леклер проигнорировал приказ с капитанского мостика оставаться позади Себастьяна Феттеля на Гран-при Бахрейна, сообщает RaceFans.
Обновлено в 11:30
Футбол
Нойер не примет участия в ближайшем кубковом матче «Баварии»
Главный тренер «Баварии» Нико Ковач рассказал о состоянии своей команды в преддверии четвертьфинального матча Кубка Германии против «Хайденхайма».
Обновлено в 10:54
Музыка
На Киркорова подали жалобу в ЕСПЧ за плагиат
Обновлено вчера в 13:53
Футбол
Игроки «Болтона» бойкотируют тренировки из-за задержки зарплаты
По информации источника, игроки решили бойкотировать командные занятия в поддержку персонала клуба, который испытывает финансовые трудности из-за задержки платежей.
Обновлено в 13:30