Экономика
Названа самая прибыльная компания мира по итогам 2018 годаИзвестия 10:10
Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за 12 месяцев $111,1 млрд. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 15:24, Ашберн
Хоккей
Слепышев сыграет в третьем матче полуфинальной серии против СКА
Нападающий московского ЦСКА Антон Слепышев попал в стартовый состав команды на третий матч полуфинала плей-офф КХЛ против петербургского СКА.
Обновлено в 11:42
Политика
ЦИК Украины проверил 95% бюллетеней
ЦИК Украины обработал 95% бюллетеней, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 15:13
Политика
В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Авто
Завод Hyundai в Петербурге увеличил в 1 квартале производство на 4%
Напомним, в прошлом году «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» подписал инвестиционный контракт (СПИК).
Обновлено в 13:10
Армия и оружие
Агрессивный взлёт Ми-24 впечатлил военных экспертов
Военные эксперты издания The Drive отметили, что при таком взлёте Ми-24 начинает выглядеть ещё более устрашающе, как "кобра, готовая к броску". https: / / twitter.com / Rotarywings1 / status / 1111936113483104256 Издание поясняет, что манёвр используется в условиях высокой температуры или в случае сильной загруженности вертолёта.
Обновлено в 04:04
Общество
В Гданьске священники сожгли книги о Гарри Поттере
Обновлено в 10:51
Политика
Премьер Норвегии заявила о желании продолжить диалог с Россией
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг надеется, что встреча с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге позволит продолжить диалог с российской стороной.
Обновлено в 13:58
Футбол
На новом домашнем стадионе «Динамо» приступили к замене газона
На домашнем стадионе московского «Динамо» приступили к замене газона. Об этом сообщает пресс-служба «ВТБ Арены».
Обновлено в 12:41
Политика
Госдума рассмотрит проект о непризнании украинских выборов
Представители всех думских фракций поддержали главу комитета по СНГ Леонида Калашникова, предложившего депутатам рассмотреть проект постановления о непризнании выборов на Украине по завершении второго тура, передает РИА Новости.
Обновлено в 11:06
Политика
Самолет главы МИД Германии приземлился со сломанным колесом
Очередную неполадку выявили у правительственного лайнера ФРГ, на котором глава МИД Хайко Маас прилетел из Нью-Йорка.
Обновлено в 12:21
Происшествия
Пьяный москвич ударил полицейского и натравил на него овчарку
На юге столицы 24-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на полицейского, причинив ему телесные повреждения.
Обновлено в 11:04
Общество
В «Русском лото» составили рейтинг наиболее удачливых регионов России
Распространители «Русского лото», основываясь на статистике, собранной за 25 лет существования лотереи, провели исследование, результаты которого показали, в каких российских регионах проживает наибольшее число «лотерейных миллионеров».
Обновлено в 04:41
Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Происшествия
В Москве объявились охотники на геев
За последний месяц в Москве минимум четыре гомосексуала пострадали от вымогательства.
Обновлено в 13:31
Политика
Группа «Сафмар» опровергла информацию о бегстве Гуцериева из России
Промышленно-финансовая группа (ПФГ) "Сафмар" опровергла слухи о том, что ее основной акционер Михаил Гуцериев покинул Россию, опасаясь за свою безопасность.
Обновлено в 04:49
Энергетика
«Газпром» построил около 37% «Северного потока — 2»
"Газпром" уложил по дну Балтийского моря 915 километров труб "Северного потока-2", что составляет около 37% от общей протяженности газопровода, сообщает компания.
Обновлено в 10:45
Происшествия
СК выясняет обстоятельства смерти пенсионера в московском супермаркете
Следственный комитет России проведет еще одну проверку после смерти пенсионера в московском супермаркете.
Обновлено в 15:13
Общество
Мужчины смогут забирать свою фамилию у бывших жен
Мужчинам предлагают дать право забирать у бывших супруг свою фамилию после развода.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие
«Русский F-16»: МиГ-29СМТ высоко оценили в США
Издание утверждает, что первоначально истребитель был задуман как ответ на F-16 и машина для завоевания локального превосходства, но постепенно превратился в многоцелевой самолет с устойчивым набором вооружения класса "воздух-поверхность".
Обновлено в 10:06
Политика
Путин поздравил Эрдогана с успехом на выборах
Обновлено в 10:45
Энергетика
Министр нефти Ирана считает, что продлить сделку ОПЕК+ будет легко
Министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что не видит сложностей с продлением соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+, сделать это для стран альянса будет легко.
Обновлено в 10:24
Происшествия
Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства
Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.
Обновлено в 11:35
Политика
Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского
Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.
Обновлено вчера в 20:29
Происшествия
В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»
Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 15:04
Политика
Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов
Обновлено в 13:00