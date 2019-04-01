Названа самая прибыльная компания мира по итогам 2018 годаИзвестия 10:10

Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за 12 месяцев $111,1 млрд. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service.

Названа самая прибыльная компания мира по итогам 2018 года

Хоккей Слепышев сыграет в третьем матче полуфинальной серии против СКА Нападающий московского ЦСКА Антон Слепышев попал в стартовый состав команды на третий матч полуфинала плей-офф КХЛ против петербургского СКА.

Политика В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.

Армия и оружие Агрессивный взлёт Ми-24 впечатлил военных экспертов Военные эксперты издания The Drive отметили, что при таком взлёте Ми-24 начинает выглядеть ещё более устрашающе, как "кобра, готовая к броску". https: / / twitter.com / Rotarywings1 / status / 1111936113483104256 Издание поясняет, что манёвр используется в условиях высокой температуры или в случае сильной загруженности вертолёта.

Политика Премьер Норвегии заявила о желании продолжить диалог с Россией Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг надеется, что встреча с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге позволит продолжить диалог с российской стороной.

Футбол На новом домашнем стадионе «Динамо» приступили к замене газона На домашнем стадионе московского «Динамо» приступили к замене газона. Об этом сообщает пресс-служба «ВТБ Арены».

Политика Госдума рассмотрит проект о непризнании украинских выборов Представители всех думских фракций поддержали главу комитета по СНГ Леонида Калашникова, предложившего депутатам рассмотреть проект постановления о непризнании выборов на Украине по завершении второго тура, передает РИА Новости.

Политика Самолет главы МИД Германии приземлился со сломанным колесом Очередную неполадку выявили у правительственного лайнера ФРГ, на котором глава МИД Хайко Маас прилетел из Нью-Йорка.

Происшествия Пьяный москвич ударил полицейского и натравил на него овчарку На юге столицы 24-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на полицейского, причинив ему телесные повреждения.

Общество В «Русском лото» составили рейтинг наиболее удачливых регионов России Распространители «Русского лото», основываясь на статистике, собранной за 25 лет существования лотереи, провели исследование, результаты которого показали, в каких российских регионах проживает наибольшее число «лотерейных миллионеров».

Финансы Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.

Происшествия В Москве объявились охотники на геев За последний месяц в Москве минимум четыре гомосексуала пострадали от вымогательства.

Политика Группа «Сафмар» опровергла информацию о бегстве Гуцериева из России Промышленно-финансовая группа (ПФГ) "Сафмар" опровергла слухи о том, что ее основной акционер Михаил Гуцериев покинул Россию, опасаясь за свою безопасность.

Энергетика «Газпром» построил около 37% «Северного потока — 2» "Газпром" уложил по дну Балтийского моря 915 километров труб "Северного потока-2", что составляет около 37% от общей протяженности газопровода, сообщает компания.

Происшествия СК выясняет обстоятельства смерти пенсионера в московском супермаркете Следственный комитет России проведет еще одну проверку после смерти пенсионера в московском супермаркете.

Общество Мужчины смогут забирать свою фамилию у бывших жен Мужчинам предлагают дать право забирать у бывших супруг свою фамилию после развода.

Армия и оружие «Русский F-16»: МиГ-29СМТ высоко оценили в США Издание утверждает, что первоначально истребитель был задуман как ответ на F-16 и машина для завоевания локального превосходства, но постепенно превратился в многоцелевой самолет с устойчивым набором вооружения класса "воздух-поверхность".

Энергетика Министр нефти Ирана считает, что продлить сделку ОПЕК+ будет легко Министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что не видит сложностей с продлением соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+, сделать это для стран альянса будет легко.

Происшествия Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.

Политика Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.