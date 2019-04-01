Названа самая прибыльная компания мира по итогам 2018 годаИзвестия 10:10

Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за 12 месяцев $111,1 млрд. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service.

Названа самая прибыльная компания мира по итогам 2018 года

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