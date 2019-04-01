Экономика
Названа самая прибыльная компания мира по итогам 2018 годаИзвестия 10:10
Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за 12 месяцев $111,1 млрд. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service.
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Происшествия
В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»
Обновлено в 15:04
Политика
После обработки 90% протоколов результат Порошенко упал ниже 16%
По данным ЦИК, во второй тур президентских выборов в Украине выходят Зеленский с 30,25% голосов избирателей и действующий глава государства Порошенко, результат которого упал ниже 16% - до 15,97%.
Обновлено в 12:50
Гаджеты
Восемь способов научат волгоградцев реже заряжать батарею телефона
1. Обновите программное обеспечение, которое устранит неполадки и подключит режим энергосбережения. 2. Не допускайте перегрева телефона.
Обновлено в 14:15
Общество
Россияне назвали любимыми юмористами Задорнова и Петросяна
В списке любимых юмористов лидируют Михаил Задорнов (21%), Евгений Петросян (20%) и Михаил Жванецкий (9%).
Обновлено в 06:06
Политика
Путин подписал закон, ужесточающий наказание для лидеров ОПГ
Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности для лидеров преступных группировок.
Обновлено в 06:54
Политика
Явка на выборы президента Украины превысила 65%
Явка на выборы президента Украины к 20:00 мск составила более 65%.
Обновлено вчера в 14:11
Экономика
ОАО РЖД стало генподрядчиком строительства линии Кызыл—Курагино
Глава ОАО РЖД Олег Белозеров и основной акционер Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК, ведет разработку Элегестского угольного месторождения) Руслан Байсаров 1 апреля подписали соглашение о том, что ОАО РЖД станет генеральным подрядчиком строительства железнодорожной линии Элегест—Кызыл—Курагино.
Обновлено в 14:38
Политика
Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов
Обновлено в 13:00
Политика
«Зеленский поймал волну»: иностранные СМИ о выборах на Украине
Результаты показали, что Зеленский, оседлавший волну общественного разочарования в политической элите и гнева по поводу коррупции и низкого уровня жизни, победил в первом туре с убедительным преимуществом.
Обновлено в 05:16
Общество
Компания Пригожина подала в суд на ФБК и Навального
Обновлено в 10:15
Энергетика
Moody’s: Дания тормозит строительство «Северного потока — 2»
Международное рейтинговое агентство Moody's считает, что власти Дании вполне могут существенно затормозить строительство газопровода «Северный поток — 2», потребовав провести дополнительную экологическую экспертизу.
Обновлено в 10:01
Авто
Раскрыт дизайн гибридного купе Alfa Romeo GTV
В Сети появилась фотография гибридного суперкупе Alfa Romeo GTV, выход которого на рынок запланирован на 2022 год.
Обновлено в 11:21
Политика
Зеленский рассказал о требованиях к Путину
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время гипотетической беседы с главой РФ Владимиром Путиным он потребовал бы у российского лидера компенсации за Крым и Донбасс.
Обновлено в 04:42
Культура
Видео Зеленского и Началовой из общего фильма опубликовали в сети
В сети появился отрывок из телевизионного мюзикла "Три мушкетера" 2005 года с участием кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского и скончавшейся 16 марта певицы Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 15:06
Политика
Обнаженные активисты попытались прервать сессию британского парламента
Активисты из экологической организации Extinction Rebellion в понедельник, 1 апреля, разделись в ходе сессии британского парламента в знак протеста против загрязнения окружающей среды.
Обновлено в 13:53
Происшествия
Круизный корабль столкнулся с танкером у берегов Нидерландов
Круизный лайнер столкнулся с танкером у южных берегов Нидерландов. Об этом сообщает портал NL Times со ссылкой на местные власти.
Обновлено в 11:05
Происшествия
Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства
Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.
Обновлено в 11:35
Общество
Минтруд рекомендовал чиновникам дарить подчиненным подарки
Минтруд советует чиновникам больше поощрять своих подчиненных почетными грамотами, нагрудными знаками отличия, ценными подарками и сувенирами, словами «спасибо» и «молодец», составлять график отпусков с учетом пожеланий сотрудников.
Обновлено в 10:55
Культура
Премьера сериала «На краю» состоится на «России-1»
Обновлено вчера в 21:51
Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Технологии
Сбербанк выпустит виртуальную карту для самозанятых
Сбербанк выпустит отдельную виртуальную карту (без пластикового носителя) для платежей самозанятых, которая даст возможность разделять коммерческие платежи и личные.
Обновлено в 11:20
Авто
13 компаний изменили цены на автомобили в России
Цены на легковые автомобили в России изменились у 13 компаний в марте текущего года.
Обновлено в 04:39
Общество
Уволившаяся из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу
Учительница русского языка и литературы из Барнаула Татьяна Кувшинникова устроилась на работу в региональный институт повышения квалификации педагогов, сказал РИА Новости министр образования региона Максим Костенко.
Обновлено в 08:09
Здоровье
Саратовскую область захлестнула волна бешенства
Наиболее серьезные и множественные очаги инфекции обнаружили в Саратовской области, а также в Московской, Пензенской, Владимирской, Амурской, Новосибирской и Калужской областях.
Обновлено в 08:42
Энергетика
Суд рассмотрит спор между «Газпромом» и «Нафтогазом» в 2021 году
По действующему решению Стокгольмского арбитража, которое оспаривает "Газпром", его долг перед "Нафтогазом" составляет 2,56 миллиарда долларов плюс пени.
Обновлено в 11:24
Общество
КГИОП заберет у Фонда капремонта реставрацию 255 зданий
КГИОП намерен получить у Фонда капремонта полномочия на реставрацию 255 исторических зданий Петербурга.
Обновлено в 11:10
Теннис
Вихлянцева проиграла Марии в первом круге турнира в Чарльстоне
Обновлено в 13:02
Общество
Книги о Гарри Поттере сожгли священники в Польше
В Польша прошла акция, в ходе которой католические священники собрали книги о волшебниках, оборотнях и вампирах, а затем сожгли их перед храмом.
Обновлено в 14:20