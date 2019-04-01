Экономика

Названа самая прибыльная компания мира 2018 годаГудвилл.онлайн 09:38

Нефтяная компания Saudi Aramco стала самой прибыльной в мире в 2018 году, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на рейтинговые агентства Moody's и Fitch. Эксперты оценили чистую прибыль саудовской нефтяной компании в $111,1 млрд.
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Нефтегазовый гигант Saudi Aramco стал самой прибыльной компанией в мире

ТАСС10:40

Названа самая прибыльная компания в мире

Lenta.ru07:12

Названа самая прибыльная компания в мире

РИА Новости08:26

Названа самая прибыльная компания в мире

Российская газета09:06

Saudi Aramco получила рекордную в мире прибыль

Ведомости07:23

Saudi Aramco стала самой прибыльной компанией в мире

Коммерсантъ05:06

Названа самая прибыльная компания мира 2018 года

РБК03:32
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