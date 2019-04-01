Экономика
Названа самая прибыльная компания мира 2018 годаГудвилл.онлайн 09:38
Нефтяная компания Saudi Aramco стала самой прибыльной в мире в 2018 году, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на рейтинговые агентства Moody's и Fitch. Эксперты оценили чистую прибыль саудовской нефтяной компании в $111,1 млрд.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:25, Ашберн
Общество
Автор фильма «Ложь Матильды» подал иск к Алексею Учителю
Обновлено в 11:52
Политика
Зеленский продолжил лидировать после подсчета 60% голосов
Обновлено в 03:21
Экономика
На соки с сахаром могут поднять НДС
Соки с высоким содержанием сахара могут лишить права на льготную ставку НДС в 10 процентов.
Обновлено в 01:30
Общество
В Гданьске священники сожгли книги о Гарри Поттере
Священники сожгли перед костелом в польском Гданьске книги о волшебниках, вампирах и оборотнях, сообщает фонд "СМС с неба" (SMS z Nieba).
Обновлено в 10:51
Экономика
Глава «Газпрома» провел масштабные перестановки в руководстве компании
Новые кураторы В понедельник, 1 апреля, пресс-служба "Газпрома" сообщила о перестановках в руководс тве компании, которые назвала кадровыми и функциональным изменениями.
Обновлено в 10:27
Космос
Зонд ЕКА подтвердил открытие следов «дыхания жизни» на Марсе
Европейские планетологи представили первое независимое подтверждение того, что марсоход Curiosity действительно обнаружил достаточно большие количества метана на Марсе, используя данные с зонда "Марс-Экспресс".
Обновлено в 11:03
Армия и оружие
Российские инспекторы выполнят наблюдательный полет над Испанией
Российские военные инспекторы выполнят наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Ту-214ОН с 1 по 5 апреля над территорией Испании в рамках реализации международного договора по открытому небу, сообщает в понедельник газета Вооруженных сил России "Красная Звезда" со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.
Обновлено вчера в 19:11
Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Интернет
Голосовые сообщения в соцсети «ВКонтакте» оказались в открытом доступе
В соцсети «ВКонтакте» в разделе «Документы» нашли голосовые сообщения части пользователей.
Обновлено в 11:07
Здоровье
Врачи сообщили о проблемах из-за смены диагноза у пациентов с аутизмом
В благотворительные организации и родительские сообщества пациентов продолжают поступать сообщения о фактах смены диагноза детям с аутизмом по достижении ими подросткового возраста на умственную отсталость или шизофрению.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Шесть воспитанников самарского детсада госпитализированы с гепатитом
В детском саду №306 в Самаре шесть детей заболели гепатитом.
Обновлено в 03:29
Происшествия
При обрушении здания в Саранске погибли два человека
Два человека погибли и один пострадал в результате обрушения здания в столице Мордовии. Об этом "РГ" сообщили в МВД по республики.
Обновлено в 11:01
Политика
В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Общество
Самым удачливым регионом России оказался Санкт-Петербург
Самым удачливым регионом России оказался Санкт-Петербург.
Обновлено в 06:30
Авто
Lamborghini отозвала претензии к Aurus
Итальянский производитель спорткаров Lamborghini прекратил разбирательство в отношении бренда Aurus в связи с его названием.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие
В России 1 апреля начался весенний призыв на военную службу
Сегодня, 1 апреля, начинается весенний призыв граждан на службу в Вооруженные силы РФ.
Обновлено в 03:08
Происшествия
СК РФ возбудил дело по факту авиакатастрофы в Германии, где погибли россияне
Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело по факту авиакатастрофы в Германии, где погибли россияне, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 12:21
Автоспорт
Квят проведет тестирование шин «Пирелли» в Бахрейне
Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят отработает 2 и 3 апреля на тестах в Бахрейне.
Обновлено в 12:04
Происшествия
Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства
Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Силовики проводят обыски в дагестанском филиале Россельхозбанка
Обыски связаны с задержанием экс-начальника УВД Махачкалы Раипа Ашикова Сотрудники спецслужб в Дагестане пришли с обысками в филиал АО "Россельхозбанк".
Обновлено в 12:09
Происшествия
Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации в Рязани
Родные и коллеги скончавшейся жительницы Рязани Ирины Фокиной, занимавшейся перевозками, привезли к администрации города гроб с ее телом и обвинили в смерти женщины судившихся с ней чиновников; власти в ответ предложили семье оказать психологическую и юридическую помощь.
Обновлено в 08:32
Армия и оружие
Тайваньские ВВС перехватили два китайских истребителя
В заявлении говорится, что два китайских истребителя J-11 пересекли серединную линию в Тайваньском проливе и оказались в воздушном пространстве, подконтрольном Тайбэю.
Обновлено в 00:58
Происшествия
СМИ сообщили о неполадке с самолетом главы МИД Германии
Неполадка в очередной раз произошла с правительственным лайнером ФРГ, на котором глава МИД Германии Хайко Маас прилетел в понедельник в Нью-Йорк из Берлина, сообщает журнал Focus.
Обновлено в 12:03
Общество
Компания Пригожина подала в суд на ФБК и Навального
Компания Евгения Пригожина «Московский школьник» подала в суд иск против ФБК и Алексея Навального. Об этом оппозиционер сообщил в Instagram.
Обновлено в 10:15
Политика
МИД России прокомментировал выборы на Украине
Под названием "Экстренное заявление МИД России о ситуации на Украине" ведомство разместило видеоролик на своей странице в Facebook.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие
Видео воздушного боя из кабины Су-35 набирает популярность в Сети
Интернет-пользователи активно обсуждают видео, записанное из кабины истребителя Су-35 во время учений «Ладога-2019».
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес
Елена Беркова потратила на свадебные платья два миллиона рублей
Елена Беркова потратила на свадебные платья два миллиона рублей Елена Беркова выходит замуж в шестой раз.
Обновлено в 03:53
Спорт
Тутберидзе назвала возможную причину ухода Медведевой
Обновлено в 10:03