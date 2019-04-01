Названа самая прибыльная компания мира 2018 годаГудвилл.онлайн 09:38

Нефтяная компания Saudi Aramco стала самой прибыльной в мире в 2018 году, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на рейтинговые агентства Moody's и Fitch. Эксперты оценили чистую прибыль саудовской нефтяной компании в $111,1 млрд.

Названа самая прибыльная компания мира 2018 года

Экономика На соки с сахаром могут поднять НДС Соки с высоким содержанием сахара могут лишить права на льготную ставку НДС в 10 процентов.

Общество В Гданьске священники сожгли книги о Гарри Поттере Священники сожгли перед костелом в польском Гданьске книги о волшебниках, вампирах и оборотнях, сообщает фонд "СМС с неба" (SMS z Nieba).

Экономика Глава «Газпрома» провел масштабные перестановки в руководстве компании Новые кураторы В понедельник, 1 апреля, пресс-служба "Газпрома" сообщила о перестановках в руководс тве компании, которые назвала кадровыми и функциональным изменениями.

Космос Зонд ЕКА подтвердил открытие следов «дыхания жизни» на Марсе Европейские планетологи представили первое независимое подтверждение того, что марсоход Curiosity действительно обнаружил достаточно большие количества метана на Марсе, используя данные с зонда "Марс-Экспресс".

Армия и оружие Российские инспекторы выполнят наблюдательный полет над Испанией Российские военные инспекторы выполнят наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Ту-214ОН с 1 по 5 апреля над территорией Испании в рамках реализации международного договора по открытому небу, сообщает в понедельник газета Вооруженных сил России "Красная Звезда" со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Финансы Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.

Здоровье Врачи сообщили о проблемах из-за смены диагноза у пациентов с аутизмом В благотворительные организации и родительские сообщества пациентов продолжают поступать сообщения о фактах смены диагноза детям с аутизмом по достижении ими подросткового возраста на умственную отсталость или шизофрению.

Происшествия Шесть воспитанников самарского детсада госпитализированы с гепатитом В детском саду №306 в Самаре шесть детей заболели гепатитом.

Происшествия При обрушении здания в Саранске погибли два человека Два человека погибли и один пострадал в результате обрушения здания в столице Мордовии. Об этом "РГ" сообщили в МВД по республики.

Политика В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.

Авто Lamborghini отозвала претензии к Aurus Итальянский производитель спорткаров Lamborghini прекратил разбирательство в отношении бренда Aurus в связи с его названием.

Происшествия СК РФ возбудил дело по факту авиакатастрофы в Германии, где погибли россияне Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело по факту авиакатастрофы в Германии, где погибли россияне, сообщили в ведомстве.

Автоспорт Квят проведет тестирование шин «Пирелли» в Бахрейне Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят отработает 2 и 3 апреля на тестах в Бахрейне.

Происшествия Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.

Происшествия Силовики проводят обыски в дагестанском филиале Россельхозбанка Обыски связаны с задержанием экс-начальника УВД Махачкалы Раипа Ашикова Сотрудники спецслужб в Дагестане пришли с обысками в филиал АО "Россельхозбанк".

Происшествия Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации в Рязани Родные и коллеги скончавшейся жительницы Рязани Ирины Фокиной, занимавшейся перевозками, привезли к администрации города гроб с ее телом и обвинили в смерти женщины судившихся с ней чиновников; власти в ответ предложили семье оказать психологическую и юридическую помощь.

Армия и оружие Тайваньские ВВС перехватили два китайских истребителя В заявлении говорится, что два китайских истребителя J-11 пересекли серединную линию в Тайваньском проливе и оказались в воздушном пространстве, подконтрольном Тайбэю.

Происшествия СМИ сообщили о неполадке с самолетом главы МИД Германии Неполадка в очередной раз произошла с правительственным лайнером ФРГ, на котором глава МИД Германии Хайко Маас прилетел в понедельник в Нью-Йорк из Берлина, сообщает журнал Focus.

Общество Компания Пригожина подала в суд на ФБК и Навального Компания Евгения Пригожина «Московский школьник» подала в суд иск против ФБК и Алексея Навального. Об этом оппозиционер сообщил в Instagram.

Политика МИД России прокомментировал выборы на Украине Под названием "Экстренное заявление МИД России о ситуации на Украине" ведомство разместило видеоролик на своей странице в Facebook.