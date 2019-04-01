Экономика
Названа самая прибыльная компания мира 2018 годаРБК 03:32
Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.
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Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
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Фонд Катерины Тихоновой получил от «Роснефти» 28 млн рублей
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Отмечалось, что неизвестные сломали компьютеры и украли жесткие диски в кабинетах генерального директора и главного редактора издания.
Обновлено в 05:47
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Компания Пригожина подала в суд на Навального и ФБК
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ОБСЕ признала выборы на Украине свободными и конкурентными
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Путин встретится с зарубежными коллегами на Арктическом форуме
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Авто
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Заместитель министра экономического развития и бывший глава ВЭБ Сергей Горьков назначен генеральным директором холдинга "Росгеология", говорится в сообщении Минприроды.
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Интернет-пользователи активно обсуждают видео, записанное из кабины истребителя Су-35 во время учений «Ладога-2019».
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