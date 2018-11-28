«По данным фелинологической системы РСА, самыми популярными породами кошек у россиян в 2018 г. стали священная бирма, мейн-кун и скоттиш-фолд. Из них самая популярная, конечно, - священная бирма, несмотря на ее высокую стоимость: тот, кто влюбился в данную породу кошек, останется с ней навсегда.

с чего всё началось

В 2018 году самой популярной породой кошек у россиян стала священная бирма. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на Ассамблею профессиональных клубов любителей кошек (РСА).

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