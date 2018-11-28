«По данным фелинологической системы РСА, самыми популярными породами кошек у россиян в 2018 г. стали священная бирма, мейн-кун и скоттиш-фолд. Из них самая популярная, конечно, - священная бирма, несмотря на ее высокую стоимость: тот, кто влюбился в данную породу кошек, останется с ней навсегда.

с чего всё началось

В 2018 году самой популярной породой кошек у россиян стала священная бирма. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на Ассамблею профессиональных клубов любителей кошек (РСА).

Транспорт Транспорт В Москве на второй день работы сломалась канатная дорога Канатная дорога в Москве сломалась на второй день работы для пассажиров. О поломке сообщает 28 ноября радиостанция «Говорит Москва».

Общество Общество Частный аэродром под Омском назовут именем Егора Летова Расположенный в десяти километрах от Омска частный аэродром малой авиации Поповка назовут в честь лидера группы "Гражданская оборона" Егора Летова, имя которого не набрало достаточно голосов в проекте "Великие имена России", сообщил РИА Новости в среду владелец площадки Александр Анисимов.

Общество Общество Аномально крупного быка обнаружили в Австралии На аномально крупного быка ростом около двух метров обратили внимание журналисты австралийских СМИ.

Общество Общество «Трезвая Россия» назвала Эстонию самой пьющей страной Европы Что же касается тройки самых "пьяных" стран ЕС, то это Люксембург (на 26-м месте), на втором месте с конца – Словения, а самыми пьющими оказались жители Эстонии, передает "Россия 24".

Погода Погода МЧС ожидает подъема воды в реках Кубани выше критических отметок Подъем уровня воды в реках выше критических отметок ожидается в связи с обильными дождями в Краснодарском крае, предупреждает ГУ МЧС по региону.

Общество Общество Автошколы предложили изменить экзамен на получение прав В ГИБДД рассказали о предложениях по изменению экзамена для автомобилистов, поступивших от Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ), пишут "Известия".

Общество Общество Причиной обыска в мэрии Якутска стали подозрения в хищении из бюджета Обыск, который проводят сотрудники ФСБ в управлении культуры и духовного развития администрации Якутска, направлен на проверку информации о возможных фактах хищения бюджетных средств.

Общество Общество Более трети россиян считают, что скоро жизнь изменится к лучшему Как установили социологи, более трети россиян - 35 процентов - полагают, что жизнь в стране в ближайшие пять лет изменится к лучшему.

ЖКХ ЖКХ В Москве увеличат подачу тепла из-за приближающихся морозов

Общество Общество Кадастровую палату Росреестра возглавил Парвиз Тухтасунов Парвиз Тухтасунов назначен новым директором Кадастровой палаты Росреестра, говорится в сообщении ведомства.

Общество Общество В Роскачестве назвали производителя лучшего яблочного сока В Роскачестве рассказали, кто из российских производителей изготавливает лучший яблочный сок, передаёт Inforeactor.

Погода Погода Морозы в Москве отступят на выходных Морозы отступят в Москве в выходные 1 и 2 декабря. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос».

Общество Общество Новое здание антидопинговой лаборатории при МГУ откроют в декабре Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года правительство РФ постановило внести дополнения в устав Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, согласно которому в него вводится новое структурное подразделение — национальная антидопинговая лаборатория.

Общество Общество Собянин присвоил статус промкомплекса ВНИИ авиационных материалов Всероссийскому научно-исследовательскому институту авиационных материалов присвоят статус промышленного комплекса.