Общество

Названа самая популярная у россиян порода кошек
РИА Новости
03:07

В 2018 году самой популярной породой кошек у россиян стала священная бирма. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на Ассамблею профессиональных клубов любителей кошек (РСА).
РИА Новости03:07
с чего всё началось

Священная бирма стала самой популярной породой кошек у россиян в 2018 г

«По данным фелинологической системы РСА, самыми популярными породами кошек у россиян в 2018 г. стали священная бирма, мейн-кун и скоттиш-фолд. Из них самая популярная, конечно, - священная бирма, несмотря на ее высокую стоимость: тот, кто влюбился в данную породу кошек, останется с ней навсегда.
Агентство Москва00:40

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Названа самая популярная в России порода кошек

РЕН ТВ06:24

Россияне предпочли священную бирму другим породам кошек

Комсомольская правда04:30

Названы самые популярные у россиян породы кошек

Московский Комсомолец03:50

Названа самая популярная у россиян порода кошек

РИА Новости03:07

Названы самые популярные у россиян породы кошек

Российская газета02:22

Названа самая популярная у россиян порода кошек

Известия01:20

Священная бирма стала самой популярной породой кошек у россиян в 2018 г

Агентство Москва00:40
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Транспорт

В Москве на второй день работы сломалась канатная дорога

Канатная дорога в Москве сломалась на второй день работы для пассажиров. О поломке сообщает 28 ноября радиостанция «Говорит Москва».
Обновлено в 09:08
Общество

Частный аэродром под Омском назовут именем Егора Летова

Расположенный в десяти километрах от Омска частный аэродром малой авиации Поповка назовут в честь лидера группы "Гражданская оборона" Егора Летова, имя которого не набрало достаточно голосов в проекте "Великие имена России", сообщил РИА Новости в среду владелец площадки Александр Анисимов.
Обновлено в 09:08
Общество

Аномально крупного быка обнаружили в Австралии

На аномально крупного быка ростом около двух метров обратили внимание журналисты австралийских СМИ.
Обновлено в 09:07
Общество

«Трезвая Россия» назвала Эстонию самой пьющей страной Европы

Что же касается тройки самых "пьяных" стран ЕС, то это Люксембург (на 26-м месте), на втором месте с конца – Словения, а самыми пьющими оказались жители Эстонии, передает "Россия 24".
Обновлено в 09:08
Погода

МЧС ожидает подъема воды в реках Кубани выше критических отметок

Подъем уровня воды в реках выше критических отметок ожидается в связи с обильными дождями в Краснодарском крае, предупреждает ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 08:46
Общество

Автошколы предложили изменить экзамен на получение прав

В ГИБДД рассказали о предложениях по изменению экзамена для автомобилистов, поступивших от Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ), пишут "Известия".
Обновлено в 08:35
Общество

Причиной обыска в мэрии Якутска стали подозрения в хищении из бюджета

Обыск, который проводят сотрудники ФСБ в управлении культуры и духовного развития администрации Якутска, направлен на проверку информации о возможных фактах хищения бюджетных средств.
Обновлено в 06:05
Общество

Более трети россиян считают, что скоро жизнь изменится к лучшему

Как установили социологи, более трети россиян - 35 процентов - полагают, что жизнь в стране в ближайшие пять лет изменится к лучшему.
Обновлено в 08:53
ЖКХ

В Москве увеличат подачу тепла из-за приближающихся морозов

Обновлено в 09:02
Общество

Кадастровую палату Росреестра возглавил Парвиз Тухтасунов

Парвиз Тухтасунов назначен новым директором Кадастровой палаты Росреестра, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 09:02
Общество

В Роскачестве назвали производителя лучшего яблочного сока

В Роскачестве рассказали, кто из российских производителей изготавливает лучший яблочный сок, передаёт Inforeactor.
Обновлено в 09:06
Погода

Морозы в Москве отступят на выходных

Морозы отступят в Москве в выходные 1 и 2 декабря. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос».
Обновлено в 08:52
Общество

Новое здание антидопинговой лаборатории при МГУ откроют в декабре

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года правительство РФ постановило внести дополнения в устав Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, согласно которому в него вводится новое структурное подразделение — национальная антидопинговая лаборатория.
Обновлено в 08:56
Общество

Собянин присвоил статус промкомплекса ВНИИ авиационных материалов

Всероссийскому научно-исследовательскому институту авиационных материалов присвоят статус промышленного комплекса.
Обновлено в 08:32
Общество

В Вологде отменили концерт группы «Френдзона» после обращения омбудсмена

Запланированный на 4 декабря концерт группы "Френдзона" отменен в клубе Oliver pub в Вологде после обращения уполномоченного по правам ребенка в Вологодской области Ольги Смирновой в прокуратуру и Роскомнадзор с просьбой оценить репертуар этого коллектива, а также рэпера Хаски, арестованного, но позже отпущенного в Краснодаре.
Обновлено в 09:01
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