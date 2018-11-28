Священная бирма стала самой популярной породой кошек у россиян в 2018 г., среди других популярных пород - мейн-кун, скоттиш-фолд и канадский сфинкс. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в Ассамблее профессиональных клубов любителей кошек (РСА).

с чего всё началось

В 2018 году самой популярной породой кошек у россиян стала священная бирма. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на Ассамблею профессиональных клубов любителей кошек (РСА).

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