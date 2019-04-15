Музыка

Названа самая любимая у россиян песня Аллы ПугачевойDiscover24 02:59

Аналитики из исследовательской платформы Mail провели опрос среди россиян, чтобы выяснить, какая песня Аллы Пугачевой является для них любимой. В результате на 1-м месте оказалась композиция под названием «Миллион алых роз», за которую отдали свои голоса 19 процентов россиян.
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Алла Пугачёва
Исполнительница
Советская и российская эстрадная певица, композитор-песенник, эстрадный режиссёр, продюсер, киноактриса и телеведущая. Народный артист СССР. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.
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