Музыка

Названа самая любимая у россиян песня Аллы ПугачевойDiscover24 02:59

Аналитики из исследовательской платформы Mail провели опрос среди россиян, чтобы выяснить, какая песня Аллы Пугачевой является для них любимой. В результате на 1-м месте оказалась композиция под названием «Миллион алых роз», за которую отдали свои голоса 19 процентов россиян.
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«Яндекс» составил рейтинг запросов песен Аллы Пугачевой

ТАСС03:00

Названы самые любимые россиянами песни Пугачёвой

News.ru01:23

Назван топ-5 самых популярных песен Пугачевой

ФАН00:58

Россияне назвали самую любимую песню Аллы Пугачевой

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Названа самая популярная песня Аллы Пугачевой

РИА Новости00:41

Россияне назвали самую любимую песню Аллы Пугачевой

Московский Комсомолец00:33

Алле Пугачёвой — 70

RT на русском02:35
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Политика

Зеленский ждет Порошенко только 19 апреля

Предложение встретиться на "Олимпийском" 19 апреля - в последнюю пятницу перед днем голосования, как и предполагает закон, - Зеленский озвучил еще 3 апреля, и Порошенко этот вызов принял.
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Армия и оружие

Российские корабли взяли под контроль эсминец ВМС США в Черном море

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Мужа Ксении Бородиной прооперировали

Муж Ксении Бородиной откладывал посещение клиники, несмотря на сильные боли. Курбан Омаров халатно отнесся к собственному здоровью.
Обновлено в 04:00
Экономика

Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах магазинов

Платежная система Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах в торговых точках.
Обновлено в 03:49
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Ленин Морено обвинил Ассанжа в создании центра шпионажа в посольстве

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно нарушал условия своего пребывания в убежище и пытался использовать посольство Эквадора в Лондоне как центр шпионажа.
Обновлено в 03:49
Происшествия

В Екатеринбурге эвакуировали детский сад

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Автоспорт

Вольф признался, что его удивил триумф «Мерседеса» в Китае

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признался, что его удивил третий подряд золотой дубль пилотов команды Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса.
Обновлено в 03:22
Общество

Депутаты Госдумы от Республики Алтай отчитались о доходах

Доходы депутатов Госдумы Ивана Белекова и Родиона Букачакова, представляющих в российском парламенте Республику Алтай, составили 5,07 млн и 9,3 млн рублей соответственно.
Обновлено в 03:15
Происшествия

В крупной аварии в Пензенской области погибли пять человек

В крупной аварии в Пензенской области погибли 5 человек. Трагедия произошла около часа ночи в Мокшанском районе.
Обновлено в 02:59
Наука

Обнаружены останки древнеегипетской «феминистки»

Останки женщины, предположительно жившей в 2181-2055 годах до нашей эры, были обнаружены около четырех десятилетий назад, однако лишь теперь их изучили с применением электронной микроскопии Внимание специалистов, представляющих Альбертский университет в Канаде, привлекли зубы женщины.
Обновлено в 04:45
Экономика

«Дом.РФ» намерен выплатить в виде дивидендов 80% чистой прибыли

Госкомпаниия "Дом.РФ" намерена выплатить в качестве дивидендов по итогам 2018 года 79,7% чистой прибыли по МСФО - 15,4 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Внук экс-руководителя «АвтоВАЗа» устроил смертельное ДТП

Обновлено в 05:42
Армия и оружие

В ВСУ заявили о «маленьком шаге к великой победе»

В материале заявлено, что «это очередной маленький шаг на пути к великой победе».
Обновлено в 04:54
Политика

Зеленский призвал Порошенко не бегать по телеканалам

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский призвал действующего лидера страны Петра Порошенко заняться выполнением своих прямых обязанностей, а не бегать по телеканалам.
Обновлено в 05:54
Общество

В Москве стартовала акция по раздельному сбору мусора

Обновлено в 03:41
Общество

Елену Малышеву и Первый канал решили засудить

Компания «Ставропольский бройлер» подала исковое заявление в отношении редакции программы «Здоровье» Елены Малышевой и Первого канала.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес

Менеджер Началовой опубликовала архивное видео с артисткой

Обновлено в 03:26
Наука

В Египте нашли уникальное захоронение возрастом 1,5 тысячи лет

Российская археологическая миссия, работающая на раскопках древнего некрополя в районе археологического комплекса Дейр эль-Банат (Девичий монастырь) в оазисе эль-Фаюм в Среднем Египте совершила уникальную находку.
Обновлено в 03:35
Политика

Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на Украине

На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью "конец".
Обновлено вчера в 17:50
Общество

В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий

Парламентарий напомнил, что в начале апреля житель Свердловской области Николай Васильев получил 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено вчера в 17:46
Общество

Более 230 тысяч человек по всему миру написали «Тотальный диктант»

Более 230 тысяч человек написали "Тотальный диктант" по всему миру в субботу, 13 апреля, из них более 180 тысяч человек написали диктант в России, сообщила руководитель проекта Ольга Ребковец на пресс-конференции в понедельник.
Обновлено в 05:56
Футбол

Карпин: «Ростов» должен всегда играть так, как играл со «Спартаком»

"Ростов" в воскресенье в матче 23-го тура обыграл "Спартак" со счетом 2:1.
Обновлено вчера в 14:44
Технологии

Новосибирские студенты разработали гибрид самолета и квадрокоптера

Студенты факультета летательных аппаратов Новосибирского государственного технического университета провели испытания так называемого крылокоптера, который представляет собой гибрид самолета и квадрокоптера.
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес

Опубликован запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Гостелерадиофонд России опубликовал архивный клип Аллы Пугачевой на песню "Айсберг".
Обновлено вчера в 20:07
Армия и оружие

Моряков британской атомной подлодки уличили в употреблении кокаина

Обновлено в 01:36
Общество

Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание

Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10
Экономика

Банки обяжут объяснять застройщикам отказ в финансировании проектов

Минстрой России, совместно с ЦБ РФ и ДОМ.РФ разработали рекомендации взаимодействия уполномоченных банков и застройщиков при переходе на проектное финансирование объектов долевого жилищного строительства, сообщил глава Минстроя России Владимир Якушев.
Обновлено в 05:42
Экономика

«Новатэк» переведет перевалку СПГ из Норвегии под Мурманск

Перевалка сжиженного природного газа с проекта «Новатэка» «Ямал СПГ» будет переведена из норвежского Хоннингсвога в Мурманскую область.
Обновлено вчера в 23:39
Политика

МИД РФ предупреждает: Россиян могут вербовать в качестве наркокурьеров

Консульский департамент МИД РФ опубликовал 15 апреля предупреждение о попытках преступных транснациональных синдикатов вербовать граждан РФ в качестве наркокурьеров.
Обновлено в 04:24
Происшествия

В Италии мошенники покалечили более 50 человек ради страховок

"Преступная группировка выделялась особой жестокостью своих участников, которые ради переломов, на долгое время приводивших к костылям и инвалидным колясками, бросали на конечности жертв тяжелые чугунные диски вроде тех, что используются в спортивных залах", - говорится в сообщении государственной полиции.
Обновлено в 04:56
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Алла Пугачёва
Исполнительница
Советская и российская эстрадная певица, композитор-песенник, эстрадный режиссёр, продюсер, киноактриса и телеведущая. Народный артист СССР. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.
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