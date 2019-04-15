Музыка
Названа самая любимая у россиян песня Аллы ПугачевойDiscover24 02:59
Аналитики из исследовательской платформы Mail провели опрос среди россиян, чтобы выяснить, какая песня Аллы Пугачевой является для них любимой. В результате на 1-м месте оказалась композиция под названием «Миллион алых роз», за которую отдали свои голоса 19 процентов россиян.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:18, Ашберн
Политика
Зеленский ждет Порошенко только 19 апреля
Предложение встретиться на "Олимпийском" 19 апреля - в последнюю пятницу перед днем голосования, как и предполагает закон, - Зеленский озвучил еще 3 апреля, и Порошенко этот вызов принял.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
Мужа Ксении Бородиной прооперировали
Муж Ксении Бородиной откладывал посещение клиники, несмотря на сильные боли. Курбан Омаров халатно отнесся к собственному здоровью.
Обновлено в 04:00
Экономика
Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах магазинов
Платежная система Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах в торговых точках.
Обновлено в 03:49
Политика
Ленин Морено обвинил Ассанжа в создании центра шпионажа в посольстве
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно нарушал условия своего пребывания в убежище и пытался использовать посольство Эквадора в Лондоне как центр шпионажа.
Обновлено в 03:49
Происшествия
В Екатеринбурге эвакуировали детский сад
Обновлено в 06:03
Автоспорт
Вольф признался, что его удивил триумф «Мерседеса» в Китае
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признался, что его удивил третий подряд золотой дубль пилотов команды Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса.
Обновлено в 03:22
Общество
Депутаты Госдумы от Республики Алтай отчитались о доходах
Доходы депутатов Госдумы Ивана Белекова и Родиона Букачакова, представляющих в российском парламенте Республику Алтай, составили 5,07 млн и 9,3 млн рублей соответственно.
Обновлено в 03:15
Происшествия
В крупной аварии в Пензенской области погибли пять человек
В крупной аварии в Пензенской области погибли 5 человек. Трагедия произошла около часа ночи в Мокшанском районе.
Обновлено в 02:59
Наука
Обнаружены останки древнеегипетской «феминистки»
Останки женщины, предположительно жившей в 2181-2055 годах до нашей эры, были обнаружены около четырех десятилетий назад, однако лишь теперь их изучили с применением электронной микроскопии Внимание специалистов, представляющих Альбертский университет в Канаде, привлекли зубы женщины.
Обновлено в 04:45
Экономика
«Дом.РФ» намерен выплатить в виде дивидендов 80% чистой прибыли
Госкомпаниия "Дом.РФ" намерена выплатить в качестве дивидендов по итогам 2018 года 79,7% чистой прибыли по МСФО - 15,4 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Внук экс-руководителя «АвтоВАЗа» устроил смертельное ДТП
Обновлено в 05:42
Армия и оружие
В ВСУ заявили о «маленьком шаге к великой победе»
В материале заявлено, что «это очередной маленький шаг на пути к великой победе».
Обновлено в 04:54
Политика
Зеленский призвал Порошенко не бегать по телеканалам
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский призвал действующего лидера страны Петра Порошенко заняться выполнением своих прямых обязанностей, а не бегать по телеканалам.
Обновлено в 05:54
Общество
В Москве стартовала акция по раздельному сбору мусора
Обновлено в 03:41
Общество
Елену Малышеву и Первый канал решили засудить
Компания «Ставропольский бройлер» подала исковое заявление в отношении редакции программы «Здоровье» Елены Малышевой и Первого канала.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес
Менеджер Началовой опубликовала архивное видео с артисткой
Обновлено в 03:26
Наука
В Египте нашли уникальное захоронение возрастом 1,5 тысячи лет
Российская археологическая миссия, работающая на раскопках древнего некрополя в районе археологического комплекса Дейр эль-Банат (Девичий монастырь) в оазисе эль-Фаюм в Среднем Египте совершила уникальную находку.
Обновлено в 03:35
Политика
Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на Украине
На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью "конец".
Обновлено вчера в 17:50
Общество
В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий
Парламентарий напомнил, что в начале апреля житель Свердловской области Николай Васильев получил 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено вчера в 17:46
Общество
Более 230 тысяч человек по всему миру написали «Тотальный диктант»
Более 230 тысяч человек написали "Тотальный диктант" по всему миру в субботу, 13 апреля, из них более 180 тысяч человек написали диктант в России, сообщила руководитель проекта Ольга Ребковец на пресс-конференции в понедельник.
Обновлено в 05:56
Футбол
Карпин: «Ростов» должен всегда играть так, как играл со «Спартаком»
"Ростов" в воскресенье в матче 23-го тура обыграл "Спартак" со счетом 2:1.
Обновлено вчера в 14:44
Технологии
Новосибирские студенты разработали гибрид самолета и квадрокоптера
Студенты факультета летательных аппаратов Новосибирского государственного технического университета провели испытания так называемого крылокоптера, который представляет собой гибрид самолета и квадрокоптера.
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес
Опубликован запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд России опубликовал архивный клип Аллы Пугачевой на песню "Айсберг".
Обновлено вчера в 20:07
Общество
Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание
Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10
Экономика
Банки обяжут объяснять застройщикам отказ в финансировании проектов
Минстрой России, совместно с ЦБ РФ и ДОМ.РФ разработали рекомендации взаимодействия уполномоченных банков и застройщиков при переходе на проектное финансирование объектов долевого жилищного строительства, сообщил глава Минстроя России Владимир Якушев.
Обновлено в 05:42
Экономика
«Новатэк» переведет перевалку СПГ из Норвегии под Мурманск
Перевалка сжиженного природного газа с проекта «Новатэка» «Ямал СПГ» будет переведена из норвежского Хоннингсвога в Мурманскую область.
Обновлено вчера в 23:39
Политика
МИД РФ предупреждает: Россиян могут вербовать в качестве наркокурьеров
Консульский департамент МИД РФ опубликовал 15 апреля предупреждение о попытках преступных транснациональных синдикатов вербовать граждан РФ в качестве наркокурьеров.
Обновлено в 04:24
Происшествия
В Италии мошенники покалечили более 50 человек ради страховок
"Преступная группировка выделялась особой жестокостью своих участников, которые ради переломов, на долгое время приводивших к костылям и инвалидным колясками, бросали на конечности жертв тяжелые чугунные диски вроде тех, что используются в спортивных залах", - говорится в сообщении государственной полиции.
Обновлено в 04:56