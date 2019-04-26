Общество

Названа самая красивая сотрудница РосгвардииГазета.Ru 08:12

Названа победительница первого всероссийского ведомственного фотоконкурса "Краса Росгвардии", передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Как отмечается, главный титул получила прапорщик полиции Анна Храмцова из Екатеринбурга.
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«Служу красиво»: Росгвардия выбрала самую милую сотрудницу

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В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу

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Сексуальный прапорщик из Екатеринбурга поднимет боевой дух Росгвардии

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Прапорщик из Екатеринбурга стала «Красой Росгвардии»

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Красоту национальной Росгвардии возглавила екатеринбурженка

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В России завели уголовное дело из-за «грязной» нефти

В России возбуждено уголовное дело в связи с загрязнением нефти, которая идет по нефтепроводу «Дружба».
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Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия и экстренно вернулся в Ригу

В аэропорту Риги совершил экстренную посадку самолет «Аэрофлота» Superjet 100-95B.
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Происшествия

Три взрыва прогремели на Шри-Ланке

Еще три взрыва произошли на Шри-Ланке в восточной части острова, в городе Калмунай, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 11:08
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Сестра Элины Быстрицкой может претендовать на имущество актрисы

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Происшествия

Пожару на заводе «Красмаш» присвоили высший для региона ранг сложности

Спасатели присвоили пожару на территории завода "Красмаш" четвертый ранг сложности – высший в Красноярском крае, сообщил РИА Новости представитель краевого главка МЧС РФ.
Обновлено в 09:49
Религия

Пасха вразумит всех причастных к расколу на Украине, надеются в РПЦ

Попытки усугубить раскол в мировом православии и на Украине не смогут испортить праздник Воскресения Христова, заявил руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси, священник Александр Волков.
Обновлено в 10:57
Политика

Суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы

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Многие жители Луганской республики выразили желание получить российские паспорта, рассказал глава региона Леонид Пасечник в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:32
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Fortsense разработала сканер отпечатков пальцев для ЖК-дисплеев

Подэкранный сканер отпечатков пальцев может быть установлен только под OLED-панелью, поскольку только этот тип дисплея может пропускать свет из-под матрицы.
Обновлено в 09:35
Автоспорт

Формула-1. Квят показал шестое время во второй практике

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят в свой день рождения показал шестой результат (+1,305).
Обновлено в 10:36
Футбол

«Спартак» объявил об уходе Наиля Измайлова и Сергея Родионова

Совет директоров «Спартака» принял отставки вице-президента клуба Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова.
Обновлено в 09:20
Политика

Зеленский улетел отдыхать в Турцию

Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию.
Обновлено в 02:07
Происшествия

Экс-полковник ФСБ арестован по делу о хищении

Экс-сотрудник ФСБ полковник Дмитрий Фролов был арестован по делу о хищении 490 млн рублей, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:18
Происшествия

Дебошир избил начальницу поезда в Петербурге

Обновлено в 07:53
Армия и оружие

Под Калининградом развернули комплекс РЭБ «Мурманск-БН»

Комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН» развернут в Калининградской области. Об этом сообщили Главном штабе ВМФ РФ.
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В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами

"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Экономика

Российские мегаполисы предложили объединить

Помимо уральской метрополии, Кудрин предложил создать сибирскую – Томск, Новосибирск, Барнаул и Новокузнецк.
Обновлено вчера в 03:46
Политика

Экономисты оценили затраты на пенсии жителям Донбасса в 100 миллиардов

По данным специалистов, только на пенсии "новым россиянам" из самопровозглашенных ДНР и ЛНР может потребоваться от 100 до 175 миллиардов рублей.
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес

Элину Быстрицкую похоронят 29 апреля на Новодевичьем кладбище

Обновлено в 10:29
Политика

Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщает "112 Украина".
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Шоу-бизнес

Слава пристыдила Собчак за критику Бузовой

Певица выдвинула смелое предположение В новом выпуске своего youtube-шоу Ксения Собчак раскритиковала Ольгу Бузову за выступления в небольших городах и старых ДК.
Обновлено в 07:29
Наука

Найдены белки-цели для лечения опухоли головного мозга

Ученые Дальневосточного федерального университета совместно с российскими и зарубежными коллегами исследовали белки, из которых состоит Wnt-сигнальный путь стволовых клеток мультиформной глиобластомы, одной из наиболее агрессивных опухолей головного мозга.
Обновлено 23 апреля в 10:45
Армия и оружие

Военные установили переправу в Панозеро

Военные инженеры Западного военного округа завершили установку паромной переправы на реке Кемь и передали ее в пользование жителям деревни Панозеро.
Обновлено в 02:29
Политика

США назвали представляющую угрозу в сфере сбора разведданных страну

Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало страну, которая представляет наибольшую угрозу в сфере сбора разведывательных данных.
Обновлено в 10:51
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Появилось видео с реалистичным рендером нового iPhone XI

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Происшествия

У космодрома Восточный произошел пожар

Недалеко от космодрома Восточный в Амурской области возник природный пожар, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
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Православные отмечают Страстную пятницу

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Ким Чен Ын завершил свой визит в Россию

Бронепоезд председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына покинул в пятницу вокзал Владивостока и направился обратно в Северную Корею.
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В России утвержден новый порядок профосмотров и диспансеризации

В России утвержден новый порядок прохождения профилактических осмотров и диспансеризации.
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В Госдуме поддержали продление «дачной амнистии» до 2022 года

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предложил восстановить «дачную амнистию», которая действует в России уже 13 лет, до 1 марта 2022 года.
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