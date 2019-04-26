Общество

Названа самая красивая сотрудница РосгвардииГазета.Ru 08:12

Названа победительница первого всероссийского ведомственного фотоконкурса "Краса Росгвардии", передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Как отмечается, главный титул получила прапорщик полиции Анна Храмцова из Екатеринбурга.
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Названа самая красивая сотрудница Росгвардии

Газета.Ru08:12

Екатеринбурженка выиграла конкурс «Краса Росгвардии»

Вечерние Ведомости08:28

«Служу красиво»: Росгвардия выбрала самую милую сотрудницу

News.ru06:59

Екатеринбурженка стала главной красоткой Росгвардии: смотрим видео с ее службы

Екатеринбург Онлайн06:58

Названа победительница конкурса «Краса Росгвардии»

Взгляд.ру07:14

Екатеринбурженка стала «Красой Росгвардии»

Областная газета08:10

Красоту национальной Росгвардии возглавила екатеринбурженка

АиФ Урал08:02
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Происшествия

В Красноярске горит здание на территории завода «КрасМаш»

Обновлено в 09:45
Энергетика

Минск сообщил о потерях из-за остановки транзита нефти из России

Глава белорусского госконцерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявил, что бюджет Белоруссии и нефтетранспортные организации несут потери из-за остановки транзита российской нефти.
Обновлено в 06:39
Кино

В Малом театре рассказали, как умерла Элина Быстрицкая

Директор Малого театра Тамара Михайлова рассказала о том, как умерла старейшая актриса театра Элина Быстрицкая, ушедшая сегодня из жизни в возрасте 91 года.
Обновлено в 04:22
Политика

В ЛНР рассказали об очередях за российскими паспортами

Многие жители Луганской республики выразили желание получить российские паспорта, рассказал глава региона Леонид Пасечник в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:32
Политика

Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу

Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Происшествия

Появилось видео пожара в РГУ нефти и газа им. Губкина

Опубликовано видео пожара в здании Российского государственного университета (РГУ) нефти и газа им. Губкина на Ленинском проспекте в Москве.
Обновлено в 08:22
Происшествия

В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками

Суд дал четыре года колонии общего режима двум воспитателям детского сада "Колосок" в городе Канске Красноярского края за истязание детей, которых они "воспитывали" уколами кнопок и иголок, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.
Обновлено в 06:25
Происшествия

В Нальчике задержан планировавший теракт последователь ИГ

ФСБ России сообщила о задержании в Нальчике члена международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), который планировал теракт.
Обновлено в 09:52
Игры

Starbreeze вернула назад права на издание 10 Crowns

Компания взялась за издание нового проекта Дориана Ньюкомба (Civilization V), исторической 4Х-стратегии 10 Crowns.
Обновлено в 08:45
Кино

Михаил Горбачев экстренно госпитализирован

Первый президент СССР попал в московскую больницу. Об этом рассказал сорежиссер фильма о Горбачеве Андре Сингер.
Обновлено в 00:53
Футбол

«Спартак» уволил своих топ-менеджеров

В отставку отправлены два топ-менеджера клуба — вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.
Обновлено в 09:20
Политика

Медведев отменил санкции против четырех украинцев

Все четверо были внесены в санкционный список постановлением правительства России от 1 ноября 2018 года, принятым, как отмечалось в документе, «в ответ на действия Украины, связанные с введением ограничительных мер против граждан и юридических лиц Российской Федерации».
Обновлено в 06:55
Политика

Кремль одобрил идею Трампа отказаться от ядерного оружия

В Кремле позитивно восприняли инициативу президента США Дональда Трампа о необходимости США, России и Китаю уничтожить ядерное оружие.
Обновлено в 07:54
Политика

В Раде требуют раздавать украинские паспорта в центре Москвы

Депутат Верховной рады Украины Евгений Рыбчинский, который внесен в российский санкционный список, предложил раздавать украинские паспорта в центре Москвы.
Обновлено в 08:58
Экономика

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу

Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
Обновлено вчера в 16:47
Политика

Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 03:23
Происшествия

Обвиняемого в нападении на полицейского петербуржца отпустили из СИЗО

Дзержинский районный суд Петербурга в пятницу вынес постановление о смягчении меры пресечения Михаилу Цакунову, которого обвиняют в нападении на полицейского на несанкционированной акции 5 мая 2018 года в центре Санкт-Петербурга.
Обновлено в 09:21
Происшествия

В Петербурге пьяный мужчина избил начальницу поезда

Обновлено в 06:47
Происшествия

В «Аэрофлоте» прокомментировали ЧП с вылетевшим из Риги самолётом

Представитель пресс-службы авиакомпании «Аэрофлот» прокомментировал ЧП с самолётом, вылетевшим из Риги в Москву.
Обновлено в 09:06
Политика

Медведев пообещал упростить выдачу гражданства иностранным выпускникам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал упростить выдачу российского гражданства иностранным выпускникам отечественных вузов.
Обновлено в 09:09
Политика

Nord Stream 2 AG наносит ответный удар

В лентах информационных агентств промелькнуло сухое сообщение, что компания Nord Stream 2 AG направила письмо председателю Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру по поводу поправок к Газовой директиве ЕС.
Обновлено в 01:00
Политика

Путин заявил о репатриации российских капиталов с Кипра

В Россию с Кипра поступают значительные инвестиции за счет репатриации российских капиталов, объем этих средств уже достиг $148 млрд, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.
Обновлено в 07:42
Путешествия

Турецкие отели попросят туристов ограничить порции еды

В присоединившихся к проекту отелях отдыхающих попросят накладывать на тарелки такие порции, которые они смогут съесть.
Обновлено в 06:33
Авто

Назван список самых популярных автомобилей на вторичном рынке РФ

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ-Инфо» составили рейтинг самых популярных подержанных автомобилей в России.
Обновлено в 00:04
Политика

Организаторы «Бессмертного полка» разрешили портреты Сталина

Обновлено в 08:05
Игры

Death Stranding привнесёт что-то новое в игры с открытым миром

Разработчик считает, что PS4-эксклюзив представит «действительно что-то новое» по сравнению с классическими современными проектами с открытым миром.
Обновлено в 02:23
Политика

Савченко сравнила тюрьмы в России и на Украине

Савченко отметила, что на Украине и в России в пенитенциарных учреждениях сохранилась советская система.
Обновлено вчера в 23:05
Автоспорт

Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота

Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:16
Спорт

Трусова рассказала, как ей помогали Медведева и Загитова

Обновлено в 08:46
Происшествия

Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе

В Уфе следователи закончили расследование дела об изнасиловании сотрудницы полиции ее коллегами; один из подозреваемых был этапирован в суд для продления ареста.
Обновлено в 06:43
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