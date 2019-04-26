Общество
Названа самая красивая сотрудница РосгвардииГазета.Ru 08:12
Названа победительница первого всероссийского ведомственного фотоконкурса "Краса Росгвардии", передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Как отмечается, главный титул получила прапорщик полиции Анна Храмцова из Екатеринбурга.
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Екатеринбурженка стала главной красоткой Росгвардии: смотрим видео с ее службы
Екатеринбург Онлайн06:58
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