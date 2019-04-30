Политика

СМИ подсчитали стоимость отдыха Зеленского в ТурцииРБК 00:45

Избранный президент Украины Владимир Зеленский предположительно потратил на трехдневный отдых с семьей в пятизвездочном отеле в Турции около $30 тыс. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на сотрудника отеля, расположенного в районе Бодрума.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ подсчитали стоимость отдыха Зеленского в Турции

РБК00:45

Стало известно, сколько Зеленский потратил на отдых в Турции

Газета.Ru01:37

Сотрудник отеля в Турции назвал вероятную стоимость отдыха Зеленского

RT на русскомвчера в 20:53

Подсчитана стоимость отдыха Зеленского в Турции

Lenta.ruвчера в 21:53

Сотрудник отеля в Турции назвал вероятную стоимость отдыха Зеленского

Известиявчера в 21:08

Стала известна стоимость отдыха Зеленского в Турции

URA.Ruвчера в 22:45

Названа примерная стоимость отдыха Зеленского в Турции

РИА Новостивчера в 20:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 02:10, Ашберн
Политика

Саакашвили оценил заявление Путина о его гражданстве

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после призыва Владимира Путина к Киеву вернуть политику украинское гражданство заявил, что его "притесняла" Россия.
Обновлено вчера в 11:55
Общество

В МВД предложили запретить онлайн-оформление микрозаймов без паспорта

МВД России предложило запретить оформление микрозаймов через Интернет без паспорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.
Обновлено вчера в 21:26
Армия и оружие

Принято решение об увеличении военного контингента США в Польше

Обновлено вчера в 14:52
Политика

Власти Венесуэлы хотят вдвое повысить минимальную зарплату

Власти Венесуэлы решили увеличить минимальную зарплату с 18 тыс. до 40 тыс. боливаров, сообщает El Nacional.
Обновлено в 01:36
Происшествия

В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины

ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.
Обновлено вчера в 22:07
Экономика

Авиакомпания UTair может прекратить работу из-за долгов

UTair может прекратить работу из-за долгов. Авиакомпания разместила на своем сайте итоги аудиторской проверки за прошлый год.
Обновлено в 01:05
Армия и оружие

Россия отправила в Китай новые ракеты для С-400 взамен поврежденных

Россия отправила в Китай несколько десятков новых ракет для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 взамен боеприпасов, которые были повреждены в море во время доставки.
Обновлено в 01:35
Экономика

Ретейлеры предложили обложить зарубежные посылки единым сбором

По данным издания, АКИТ изначально предлагала исключить товары из иностранных интернет-магазинов из категории «для личного пользования» и обложить сбором в 20%, однако затем согласилась уменьшить размер пошлины.
Обновлено вчера в 23:17
Транспорт

Автовладельцев предупредили о новом виде штрафа за превышение

Автолюбителей предупредили о новых штрафах за превышение: речь идет о новой системе, суть которой сводится к определению средней скорости движения машины.
Обновлено вчера в 15:58
Политика

Тачи призвал Сербию признать Косово

Белград должен признать самопровозглашенную республику Косово, отказаться от идеи двойного суверенитета на населенном сербами севере края и передать Приштине часть сербских муниципалитетов, заявил косовский "президент" Хашим Тачи.
Обновлено вчера в 18:30
Шоу-бизнес

Певица МакSим рассказала о своем состоянии после ДТП

В своем Instagram продюсер выложила аудиозапись с голосовым обращением певицы.
Обновлено в 00:55
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева экстремально похудела

Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

Один погиб, четверо ранены в ДТП в Ростовской области

В результате аварии «четырнадцатая» съехала в кювет и опрокинулась. От полученных травм её водитель скончался в больнице.
Обновлено в 01:43
Экономика

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов

Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено вчера в 03:41
Футбол

«Спартак» упустил победу над «Рубином» в концовке матча

Обновлено вчера в 14:26
Общество

Что изменится в российских законах в мае 2019 года

1 мая вступит в силу постановление правительства, расширяющее список граждан, получающих выплаты на карты «Мир».
Обновлено в 01:12
Происшествия

Отцу полковника Захарченко дали 4 года колонии

Обновлено вчера в 05:45
Общество

В Японии проходит церемония отречения императора от престола

В Японии проходит церемония отречения императора Акихито от престола.
Обновлено вчера в 23:19
Шоу-бизнес

Состояние актрисы Сенотовой ухудшилось

Звезде сериалов «Склифосовский» и «Кармелита» российской актрисе Ирине Сенотовой стало хуже.
Обновлено вчера в 19:38
Футбол

Тихонов: «Команда „Спартака“ собрана из футболистов не под эту задачу»

Экс-игрок "Спартака" Андрей Тихонов считает, что в команде собраны футболисты недостаточно высокого класса.
Обновлено вчера в 14:46
Космос

NASA отправляется исследовать Уран и Нептун

Нельзя сказать, что NASA уже отправляется исследовать Уран и Нептун – в расписании полетов агентства нет полетов к ледяным гигантам.
Обновлено вчера в 08:32
Технологии

Названы новые профессии на рынке труда в России

Во ВНИИ труда составили список новых профессий, которые появились на рынке труда в России за последние годы.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Учителя, врачи и студенты устроили беспорядки в столице Гондураса

Парламент Гондураса одобрил законопроекты в сфере образования и здравоохранения. Преподаватели и медики опасаются массовых увольнений.
Обновлено в 00:32
Общество

Минобороны показало уникальные фото полководцев на парадах

Минобороны России запустило на своем сайте новый мультимедийный раздел, в котором опубликованы эксклюзивные снимки советских полководцев, воспоминания их родных и современников, а также интересные факты, связанные с парадами Победы на Красной площади.
Обновлено вчера в 20:39
Общество

Издательство «Эксмо» подало в суд на социальную сеть «ВКонтакте»

Мосгорсуд 8 апреля уже вынес определение о принятии обеспечительных мер, обязав Роскомнадзор «прекратить создание технических условий, обеспечивающих распространение» аудиокниги в сети «ВКонтакте».
Обновлено в 00:00
Происшествия

Власти Шри-Ланки сняли запрет на использование соцсетей и мессенджеров

21 и 22 апреля в трёх городах Шри-Ланки прогремели восемь взрывов. Погибли порядка 260 человек, сотни ранены.
Обновлено в 01:54
Армия и оружие

Появилось первое видео с лидером ИГ за пять лет

Первое с 2014 года видео с лидером террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакром аль-Багдади было распространено в понедельник в интернете информационным медиацентром террористов «Фуркан».
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия

Дети пострадали при пожаре в церкви Челябинской области

Обновлено вчера в 07:36
Происшествия

Следователи выявили в «Роскосмосе» аферу на 500 млн рублей

В настоящее время бывший и.о. гендиректора «Техномаша» Дмитрий Панов, которого подозревают в мошенничестве на сумму около полумиллиарда рублей, был на два месяца отправлен Замоскворецким судом в СИЗО.
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия

В Подмосковье задержали семерых членов ИГ

В Московской области задержаны участники террористической организации «Исламское государство»*, заявили в пресс-службе ФСБ России.
Обновлено вчера в 10:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное